LIVE Sinner/Fognini-Mektic/Pavic 3-6, 4-6, Italia-Croazia 1-2 Coppa Davis in DIRETTA: azzurri eliminati

23.47 Grazie per averci seguito e buona notte. Un saluto sportivo.

23.45 Cosa è mancato all’Italia in questa Coppa Davis? Due cose, principalmente: Matteo Berrettini ed un doppio competitivo. Con il romano sarebbe cambiato tutto, perché Jannik Sinner, da n.2, sarebbe stato quasi ingiocabile per praticamente tutti gli avversari. Per poter pensare di vincere l’insalatiera con questo nuovo formato, inoltre, non è possibile improvvisare un doppio all’ultimo momento, ma andrà costruito in futuro con i tornei nel corso dell’anno. Sinner è apparso a disagio nelle volée a rete, Fognini ha offerto un rendimento oggettivamente deficitario, soprattutto in battuta.

23.44 La Croazia affronterà in semifinale, il 1° dicembre a Madrid, una tra Kazakistan e Serbia.

23.43 Il grande rimpianto di oggi è invece la sconfitta di Lorenzo Sonego contro Borna Gojo, n.279 del mondo: era noto che l’Italia aveva bisogno di vincere entrambi i singolari per volare in semifinale, perché in doppio l’impresa sarebbe stata proibitiva.

23.42 Nessun rimpianto per questo doppio: i croati si sono rivelati nettamente superiori, non a caso sono i numeri 1 al mondo della specialità. Non hanno concesso neanche una palla break agli azzurri.

Mektic/Pavic sconfiggono dunque Sinner/Fognini per 6-3, 6-4 in un’ora e 19 minuti.

4-6 Ace esterno di Pavic. Croazia in semifinale, la Coppa Davis dell’Italia finisce qui.

40-30 Sul nastro la risposta di diritto di Sinner.

30-30 Fognini alza il lob in risposta e smash vincente di Mektic. Croazia a due punti dal match.

15-30 Ancora una risposta importante di Sinner, poi Pavic mette fuori la volée.

15-15 Ace esterno di Pavic.

0-15 Risposta vincente di Sinner.

Ora serve un miracolo sul servizio di Pavic. Gli azzurri non hanno ancora avuto palle break in questa partita…

4-5 Passante stretto di Sinner, Pavic non riesce nella demi-volée.

40-0 Pavic sbaglia da fondocampo.

30-0 Esce anche la risposta di Mektic. I croati stanno già pensando al prossimo game di battuta.

15-0 Lunga la risposta di Pavic.

Sinner in battuta per allungare la partita.

3-5 Altro erroraccio di Fognini con il diritto. Il ligure sta offrendo un rendimento molto deficitario questa sera.

40-30 Stop-volley allucinante di Pavic sulla risposta di Sinner. L’occasione, purtroppo, sembra sfumata.

30-30 Fognini sbaglia un diritto comodo, grande occasione persa. Mektic aveva sfiorato il doppio fallo.

15-30 Pallonetto di Fognini, che poi chiude con una volée impeccabile di diritto.

15-15 Passante di rovescio incrociato di Fognini.

15-0 Volée vincente di un Pavic che non ha sbagliato nulla.

Mektic in battuta.

3-4 Così no. Doppio fallo di Fognini. Break della Croazia, siamo ad un passo dall’eliminazione.

40-A Altro brutto errore di Sinner con una volée di diritto. Palla break che profuma di match-point.

40-40 Risposta profonda di Mektic e smash di Pavic. La partita si decide in questo game.

A-40 In rete la risposta di Pavic.

40-40 Mektic è un muro a rete, poi chiude con lo smash. L’Italia ottiene il 19% dei punti con la seconda, la Croazia il 77%.

40-30 Diritto vitale di Fognini che chiama Mektic all’errore. Scambio davvero in apnea.

30-30 Bruttissimo errore di Sinner, che sbaglia una volée davvero comoda. L’ha lisciata.

30-15 Pavic risponde addosso a Sinner, che non può nulla.

30-0 Incredibile, Pavic affossa in rete una stop-volley.

15-0 Diritto lungolinea vincente di Fognini.

Fabio Fognini in battuta.

3-3 Ace di Pavic. Impressionante la facilità con cui la Croazia tiene la battuta. Ma nel tennis e in Coppa Davis non si sa mai…

40-0 Volée vincente di Mektic.

30-0 Pavic difende di tutto a rete, poi Sinner, frustrato, spara un diritto potente a mezza rete.

15-0 Pavic al servizio sta giganteggiando.

3-2 Volée vincente di Fognini. La grande differenza? L’Italia vive i suoi turni di battuta in apnea, mentre i croati in totale scioltezza.

40-30 Diritto potente di Sinner, questa volta la pallina rimane sulla racchetta a Pavic.

30-30 Pavic è un polpo a rete, intercetta il rovescio di Sinner e va a segno con la volée.

30-15 Sinner sbaglia un diritto a campo aperto da fondo.

30-0 Ancora un servizio solido dell’azzurro.

15-0 Battuta vincente di Sinner.

Jannik Sinner al servizio.

2-2 Esce questa volta il pallonetto di Fognini. Sempre tutto facile per la Croazia in battuta.

40-15 In rete la risposta di Fognini. Proprio non riusciamo ad impensierirli nei loro turni di servizio.

30-15 Pavic copre bene la rete e non dà scampo agli azzurri dopo la risposta di Sinner.

15-15 Pallonetto di Fognini che rimane in campo.

15-0 Ace esterno di Mektic.

23.13 Sin qui gli azzurri non hanno avuto palle break.

2-1 Ci salviamo. In rete la risposta di Mektic. Bisogna rimanere aggrappati a questa partita.

A-40 Lunga la risposta di Pavic.

40-40 Diritto vincente al centro di Fognini. Ancora una volta aveva servito una seconda: sta faticando tanto in battuta.

40-A Risposta aggressiva e volée vincente di Pavic. Palla break che può decidere la partita ed i quarti di finale.

40-40 Ancora una seconda e Sinner sbaglia una volée di rovescio non impossibile. Parità: ora dobbiamo dare tutto.

40-30 Doppio fallo di Fognini e 1/12 per l’Italia con la seconda…E’ un dato troppo preoccupante.

40-15 In rete la risposta di Mektic.

30-15 Volée non risolutiva di Sinner, poi Pavic sbaglia di diritto.

15-15 Risposta vincente di Mektic. Fognini si era fermato, convinto di aver commesso doppio fallo…

15-0 Lunga la risposta di Pavic.

Fognini in battuta.

1-1 Stop-volley agevole di Mektic. Anche la Croazia tiene a zero il servizio.

40-0 Ace al centro di Pavic. Sta servendo benissimo.

30-0 Prima esterna di Pavic e smash vincente di Mektic. Tutto troppo facile.

15-0 Volée decisa di Mektic che quasi colpisce Fognini al volto.

Pavic in battuta.

1-0 Ace esterno di Sinner. Teniamo a zero la battuta. Ora bisogna iniziare a mettergli paura sui loro turni di servizio.

40-0 Altra battuta vincente di Sinner.

30-0 Risposta aggressiva di Mektic che finisce larga.

15-0 Stecca la risposta Pavic.

Si ricomincia, Sinner in battuta.

23.01 Gli azzurri non hanno ottenuto neanche un punto con la seconda di servizio: un eloquente 0/7.

23.00 E’ stato un primo parziale abbastanza a senso unico, tuttavia gli azzurri non appaiono per nulla remissivi o rassegnati. Stanno crescendo game dopo game, ci credono. Bisogna provarci sino in fondo, anche se è un Everest da scalare.

3-6 Servizio vincente di Pavic, che si lascia ad andare ad un urlo isterico. Primo set alla Croazia in soli 37 minuti.

40-30 Gran risposta di Sinner, ma Pavic mette la volée sulla riga. Sesto set-point.

30-30 Rimane in campo la risposta di Fognini, poi Mektic sbaglia di diritto.

30-15 Risposta vincente lungolinea di Sinner con il rovescio.

30-0 Troppo morbida la risposta di Fognini e smash di Mektic.

15-0 Peccato, sul nastro la risposta di rovescio di Sinner.

3-5 Smash vincente di Sinner. L’Italia ha annullato 5 set-point. Il tennis è strano, vediamo ora cosa succederà sul servizio di Pavic.

A-40 Bene Sinner a rete con una volée di diritto definitiva.

40-40 Servizio vincente di Fognini.

40-A Gran risposta di Pavic e poi smash vincente di Mektic.

40-40 A segno Pavic, che mette la volée addosso a Sinner.

A-40 Sbaglia la volée Mektic.

40-40 Doppio fallo di Fognini.

A-40 In rete la risposta di Pavic.

40-40 Diritto lungolinea di Fognini, molto difficile.

40-A In rete il diritto di Fognini, altro set-point per i croati.

40-40 Finalmente una importante volée vincente di Sinner. Parità.

30-40 Lunga la risposta di Pavic.

15-40 Pallonetto a segno di Fognini, scavalcato Mektic.

0-40 Volée delicata di Mektic e tre set-point per la Croazia.

0-30 Doppio fallo di Fognini.

0-15 A segno Mektic sul servizio di Fognini.

2-5 Fognini invece affossa in rete la risposta di diritto. Primo set che sta sfilando via troppo velocemente.

40-30 Questa volta è vincente la risposta di rovescio in allungo di Sinner.

40-15 Servizio quasi vincente, poi smash di Pavic.

30-15 Sinner mette larga la risposta di rovescio.

15-15 Mektic sbaglia una semplice volée di rovescio sul pallonetto alzato da Fognini.

15-0 Lunga la risposta di Sinner sulla seconda.

Mektic in battuta.

2-4 Grande copertura della rete da parte dei croati, poi Fognini chiude con un diritto al volo.

40-0 Ace di Sinner.

30-0 Bellissimo passante incrociato di diritto da parte di Sinner.

15-0 Sinner in battuta, volée vincente di Fognini addosso a Mektic.

22.41 La coppia formata da Sinner e Fognini è improvvisata, gioca insieme solo per la seconda volta. Stanno affrontando i n.1 al mondo della specialità, nonché campioni olimpici. Serve un miracolo, ma in Coppa Davis tutto può succedere.

1-4 Volée vincente di Mektic. Sapevamo che sarebbe stata durissima, ma bisogna provarci e crederci sino all’ultimo punto.

40-15 Sinner sbaglia un diritto piuttosto comodo da metà campo.

30-15 Recupero di Sinner disperato, Pavic mette in rete un comodo smash.

30-0 Altra volée sbagliata da Sinner, questa volta di rovescio.

15-0 Ace di Pavic.

1-3 Volée non risolutiva di Sinner, Fognini alza il lob e Pavic chiude con lo smash. C’è il break dei croati.

40-A Pavic risponde addosso a Sinner, che sbaglia la volée. Palla break per la Croazia.

40-40 Stavolta è lungo il diritto di Fognini. E’ il primo momento difficile per gli azzurri.

A-40 Importantissimo diritto lungolinea di Fognini, Pavic aveva risposto bene.

40-40 Scambio lunghissimo e spettacolare, recupero incredibile di Sinner, poi Fognini mette in rete la volée di rovescio.

40-30 Brutta volée di Jannik Sinner. Deve resettare subito.

40-15 Diritto lungolinea di Fognini.

30-15 Lunga la risposta di Pavic.

15-15 Pavic attentissimo a rete, toglie il tempo a Sinner.

15-0 Diritto potente di Fognini, non tiene la volée Mektic.

Fognini in battuta.

1-2 I croati coprono bene la rete e tengono il servizio senza patemi.

40-15 Servizio a uscire e smash vincente di Mektic.

30-15 Doppio fallo di Mektic.

30-0 Il diritto di Sinner colpisce il nastro e termina fuori.

15-0 In rete la risposta di Sinner sulla seconda del croato.

Mektic in battuta.

1-1 Altro buon servizio di Sinner.

40-15 Altra battuta vincente di Sinner, in rete la risposta di Mektic.

30-15 Servizio vincente di Sinner.

15-15 Fognini non chiude una volée semplice e Mektic ci castiga subito con uno smash.

15-0 Lunga la risposta di Pavic.

Sinner in battuta.

0-1 Servizio vincente di Pavic, sulla riga. In rete la risposta di Fognini.

40-30 Diritto al centro di Fognini, Mektic sbaglia la volée e la mette in rete.

40-15 Servizio vincente di Pavic, non tiene la risposta di Fognini.

30-15 Lo smash questa volta è di Pavic.

15-15 Smash di Mektic sul lob di Fognini.

0-15 In rete la volée di Mektic.

Pavic in battuta.

22.21 Ci siamo, inizia la partita! Croazia in battuta.

22.20 Fognini e Sinner stanno provando il servizio.

22.18 Fabio Fognini è n.107 al mondo in doppio, Jannik Sinner n.130: entrambi giocano raramente in questa specialità durante l’anno nel circuito ATP.

22.16 Prepariamo ad una battaglia campale. Il pubblico di Torino dovrà farsi sentire.

22.15 Inizia la fase di riscaldamento.

22.13 I giocatori fanno il loro ingresso in campo!

22.12 Jannik Sinner, in coppia con Hurkacz, ha battuto Mektic-Pavic a Cincinnati.

22.09 Sinner dovrà essere bravo a recuperare le tante energie mentali profuse nella durissima sfida contro Cilic. Ha 20 anni, può tranquillamente reggere lo sforzo di due incontri ravvicinati.

22.06 Trascorreranno almeno 30 minuti tra la fine del secondo singolare e l’inizio del doppio, forse anche di più per dare la possibilità a Jannik Sinner di recuperare le forze.

22.04 Siamo stati ad un passo dal baratro. Cilic si è ritrovato in vantaggio 2-0 e 5-4 contro Sinner nel secondo parziale, servendo per il match. Siamo riusciti a sgusciare via dalla palude in cui eravamo precipitati. Ora dobbiamo andare a Madrid: crediamoci!

22.02 Chiaramente servirà tutta l’esperienza di Fabio Fognini in un contesto che si annuncia rovente. La tensione è tutta sui croati, perché Mektic-Pavic partiranno favoriti.

22.01 Sinner è reduce da una maratona di due ore e mezza contro Cilic, ma a nostro avviso è giusto schierarlo, lo avremmo fatto anche noi! E’ il nostro miglior giocatore, in risposta può far male e sopperire all’inesperienza in questa specialità.

21.59 Proprio a Tokyo Mektic-Pavic se la videro brutta contro Musetti-Sonego nel corso del 2° turno, rischiando di uscire nel corso del decisivo supertiebeak.

21.58 Diciamolo subito: servirà un’impresa colossale. Pavic è il n.1 di doppio, Mektic il n.2…Inoltre hanno vinto l’oro in coppia alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

21.55 Benvenuti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Sinner/Fognini-Mektic/Pavic, doppio decisivo tra Italia e Croazia: chi vince volerà in semifinale di Coppa Davis.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE al match tra Jannik Sinner/Fabio Fognini e Nikola Mektic/Mate Pavic, decisiva sfida di doppio che determinerà chi tra Italia e Crozia si qualificherà per le semifinali di Coppa Davis.

Gli azzurri hanno perso a sorpresa il primo singolare: Lorenzo Sonego si è fatto sorprendere in tre set dal carneade Borna Gojo, n.279 del mondo. Jannik Sinner ha pareggiato i conti dopo un’autentica maratona contro Cilic, con il croato che ha anche servito per il match sul 5-4 del secondo parziale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dal match tra Jannik Sinner/Fabio Fognini e Nikola Mektic/Mate Pavic, sfida valida per il doppio dei quarti di finale tra Italia e Croazia delle Finals di Coppa Davis 2021 di Torino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento!

Foto: Lapresse