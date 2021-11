LIVE Sheriff-Inter 1-3, Champions League in DIRETTA: prova di forza dei nerazzurri, moldavi annichiliti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sheriff-Inter 1-3, gli highlights

23.12 La DIRETTA LIVE finisce qua, grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per ogni aggiornamento sportivo.

23.10 Di seguito le pagelle della sfida:

Sheriff Tiraspol (4-2-3-1): Athanasiadis 6,5; Fernando Costanza 6, Arboleda 5, Dulanto 5, Cristiano 5,5; Thill 6,5, Addo 5 (62′ Radeljic 5,5); Traore 6, Kolovos 6 (72′ Bruno 5,5), Castaneda 6; Yakshiboev 6 (81′ Julien 6).

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6,5, De Vrij 6,5 (85′ Ranocchia 6), Bastoni 6,5; Darmian 5,5 (46′ Dumfries 6,5), Barella 6,5, Brozovic 7, Vidal 6, Dimarco 6,5 (64′ Perisic 6); Dzeko 6 (81′ Sanchez 6,5), Lautaro 6,5 (81′ Correa 6).

23.02 I numeri parlano chiaro: 65% a 35% il totale del possesso palla, a favore dell’Inter. 23 a 7 il numero di conclusioni totali, sempre a pannaggio dei nerazzurri. La squadra di Inzaghi ha completato 603 passaggi.

22.58 Ha impressionato la costanza del centrocampo, vero fulcro dell’Inter di Inzaghi. Anche oggi il primo goal è nato da un invenzione tutta targata centrocampo, che ha in Barella e Brozovic due conclamati top player internazionali.

22.56 Inter letale sotto ogni punto di vista, superiore sul piano del gioco ancor più che nella gara d’andata. Prova di forza evidente, senza contromisure per lo Sheriff.

FINISCE QUA, L’INTER ESPUGNA TIRASPOL CON IL PUNTEGGIO DI 1-3 E SI PORTA AL SECONDO POSTO NEL GIRONE A QUOTA 6.

91′ GOAL DELLA BANDIERA DELLO SHERIFF! Pennella la punizione Thill che serve un cioccolatino sulla testa di Adama Traore che angola alla perfezione, nulla da fare per Handanovic.

89′ SARANNO DUE I MINUTI DI RECUPERO.

88′ Castaneda pescato in fuorigioco.

87′ BARELLA PERICOLOSO! Alta la conclusione del centrocampista azzurro che ci ha provato dai 25 metri.

85′ Al contrario l’Inter ha gestito la partita da squadra vera, punendo gli avversari nei momenti salienti.

84′ Lo Sheriff ha dimostrato di soffrire quando non riesce a fare la sua partita di contropiede, sagace tatticismo ma oramai prevedibile.

83′ 0-3 che fornisce consapevolezza all’Inter che è tornata a recitare un ruolo da big nelle serate europee.

82′ Goal importante per il morale del cileno, a secco da mesi e voglioso di rivedere il campo.

81′ ERRORE CLAMOROSO DI DULANTO CHE REGALA A SANCHEZ LA PALLA DELLO 0-3! Retropassaggio errato del difensore peruviano, pallone che finisce nei piedi di Sanchez che ha tutto il tempo di calibrare la conclusione davanti all’estremo difensore rivale.

80′ Doppio cambio nell’Inter: dentro Sanchez e Correa, fuori la coppia Dzeko e Lautaro, autrice di una partita importante.

78′ Cross di Perisic allontanato da Arboleda, poi in una mischia riesce a salvarsi la difesa dello Sheriff, in perenne affanno.

77′ Costruisce l’Inter che ha definitivamente preso il controllo delle operazioni.

75′ Lancio lungo di Arboleda, palla direttamente nelle braccia di Handanovic.

74′ Ricordiamo che l’Inter sarebbe ora seconda nel girone.

73′ 6 a 1 per l’Inter il dato dei tiri nello specchio della porta.

72′ Sheriff che prova ad impostare da dietro, ma senza impensierire la retroguardia nerazzurra.

70′ Ora i ritmi sono drasticamente calati, con l’Inter impegnata nel lavoro di gestione a testimoniare l’egemonia collettiva.

69′ Calcia dal limite Lautaro Martinez, blocca a terra Athanasiadis.

67′ Corner battuto da Thill che viene spazzato via. Tenta Adama Traore di andare in percussione, chiuso da un monumentale Skriniar.

66′ Raddoppio d’importanza capitale per conservare un prezioso vantaggio, che ora si fortifica.

65′ Già in precedenza la palla inattiva aveva posto in apprensione la retroguardia di casa.

64′ RADDOPPIO DI SKRINIAR, 0-2! L’Inter piazza il raddoppio nel miglior momento dello Sheriff e chiude o quasi i conti. Calcio d’angolo di Brozovic, pallone deviato su colpo di testa che arriva a Skriniar, lesto ad insaccare da due passi.

62′ Esce e blocca in presa alta Handanovic il cross di Kolovos dall’out di destra.

61′ Perisic per un buon Dimarco il cambio nerazzurro.

60′ Cambio nelle fila dello Sheriff: esce l’invisibile Addo che nulla ha dato alla manovra offensiva, al suo posto Radeljic. Cambio di natura offensiva per ribaltare le sorti della gara.

59′ Conclusione di Thill, pallone alto al di sopra della traversa.

57′ Sheriff subito in avanti! Reazione degli uomini di Vernydub che creano la prima occasione odierna. Azione individuale del funambolico Castaneda che conclude da fuori area, si distende Handanovic che allontana con i pugni.

56′ L’Inter ora non deve abbassarsi, ed anzi, continuare con l’approccio ottimale di questi primi 56 minuti.

55′ Fuorigioco di rientro di Castaneda su un lancio lungo dalla difesa.

54′ Inter momentaneamente al secondo posto nel Girone. Pensare ad inizio competizione che la trasferta in questione avrebbe modificato gli equilibri interi della classifica era blasfemia.

53′ Vantaggio legittimo e fondamentale anche in ottica qualificazione. Goal che nasce da un azione rapida e frutto dell’estro del centrocampista croato, abituato a lampi di genio e talento.

52′ BROZOVIC, INTER IN VANTAGGIO 0-1! Cambia, meritatamente, il punteggio a Tiraspol. Azione corale che nasce in verticale e imbuca Brozovic in zona tiro, con il croato abile a smarcarsi e a trovare l’angolino basso per infilare Athanasiadis.

50′ Continua il forcing nerazzurro, un assedio al quale manca cinismo.

49′ Fallo in netto ritardo di Cristiano, ammonito. Punizione da zona laterale per l’Inter.

48′ Cross di Vidal, allontana in anticipo Dulanto.

47′ Calcio d’angolo battuto da Dimarco, allontanato da Castaneda. Il copione pare già essere il medesimo nella ripresa.

46′ Sensazione confermata: fuori Darmian, deludente, al suo posto Dumfries che dovrà dare brillantezza in fase offensiva.

SI RIPARTE, CON IL PALLONE NEI PIEDI DEI PADRONI DI CASA.

21.57 Potrebbe uscire Darmian all’intervallo: il laterale azzurro non ha convinto in fase offensiva, risultando spesse volte impreciso al momento del traversone.

21.50 Numeri inequivocabili: 67% di possesso palla della Beneamata con il 33% dei moldavi e ben 17 tiri a 4 totali in favore dell’Inter. Il palo di Lautaro Martinez e qualche parata di Athanasiadis stanno salvando i padroni di casa, aggrappati al match con la grinta più che con la tecnica.

21.47 0-0 il punteggio a Tiraspol in una gara complicata dominata su ogni fronte dall’Inter, che è però vittima di sè stessa a causa delle occasioni sprecate. Vietato fallirne ulteriori nella ripresa.

SI VA ALL’INTERVALLO SENZA MINUTI DI RECUPERO.

43′ Calcia Thill, palla in tribuna.

42′ Torna a respirare lo Sheriff sul fallo commesso da Darmian, superato in dribbling da Castaneda. Fallo tattico sanzionato con l’ammonizione da Zwayer, arbitro tedesco.

40′ Calcia Dzeko, murato alla perfezione da Arboleda.

39′ PALO COLPITO DA LAUTARO MARTINEZ! Inter ad un nulla dal possibile vantaggio. L’argentino trova lo spazio per concludere dal limite, palla sul palo destro ad Athanasiadis battuto.

38′ Impreciso il lancio lungo tentato da Dimarco, pallone che termina sul fondo.

36′ Continua il vero e proprio assedio nerazzurro, con Inzaghi che predica calma.

35′ Sulla barriera la punizione di Dimarco dai 27 metri, palla che non si eleva a sufficienza.

34′ Inter sempre più pericolosa, ma sinora incapace di concretizzare.

33′ OCCASIONISSIMA INTER! Cross di Darmian, in anticipo Dzeko cerca di calciare in allungo, strepitoso il riflesso di Athanasiadis seppur la conclusione sia rimasta centrale.

31′ Altissima la difesa nerazzurra che crea a partire dalla linea di centrocampo.

30′ Il tridente dello Sheriff è chiuso nella sua metà campo in una fase di dispendioso pressing senza palla.

29′ Calcia Darmian dal centro-destra, palla rasoterra che termina nettamente a lato.

27′ 65% a 35% il computo del possesso palla in favore dell’Inter. Numeri reali che stanno trovando applicazione in un dominio territoriale ancora poco efficace.

26′ Calcio d’angolo allontanato dai padroni di casa.

25′ LAUTARO MARTINEZ VICINO AL VANTAGGIO. Cross dalla sinistra che cade sui piedi dell’argentino che controlla e calcia, murato da Kolovos, provvidenziale.

23′ Torna ad impostare l’Inter che gioca soluzioni prevedibili e spesso anticipate dai moldavi. Nonostante la maggior qualità i nerazzurri non incidono per vie centrali.

22′ Scivolata in ritardo di Dimarco, calcio di punizione per lo Sheriff.

21′ Cross di Thill, sfera che attraversa tutta l’area di rigore senza trovare compagni.

19′ Ancora Dzeko! Il bosniaco calcia con il destro dal limite dell’area di rigore, ma il pallone sfila sul fondo.

18′ DZEKO PERICOLOSO! Stacca con il tempismo corretto il bosniaco, palla a lato non di molto.

17′ Cross di Dimarco, interviene Fernando Costanza che intercetta e devia in corner.

16′ Entrata in ritardo di Kolovos ai danni di Dzeko, calcio di punizione per l’Inter.

15′ Interessante lo schema tentato dallo Sheriff per uscire dalla morsa composta da maglie nerazzurre: uno due tentato da Arboleda con Cristiano, legge bene l’onnipresente Brozovic.

14′ Cross di Barella su movimento di Lautaro Martinez che dal dischetto colpisce di testa, palla nettamente a lato.

12′ Calcia Brozovic a botta sicuro, mura Dulanto. Sul proseguimento dell’azione, cross allontanato dalla difesa moldava.

11′ Frank Castaneda è probabilmente il profilo più tecnico dei padroni di casa. Gran dribblatore, ha già all’attivo 4 goal in stagione. Il colombiano è un totem offensivo essendo stato impiegato in ogni partita europea.

10′ Giro palla lento dei campioni in carica di Moldavia.

9′ Reazione dello Sheriff dopo i primi minuti di possesso nerazzurro.

8′ Cross basso di Adama Traore, respinge Dimarco. Sulla successiva percussione individuale di Castaneda, intervento pulito di Bastoni che devia in fallo laterale.

6′ Calcio d’angolo di Thill, pallone allontanato di testa da Skriniar. Sulla ribattuta è felino Adama Traore che controlla e calcia quasi senza riferimenti, alto sopra la traversa.

5′ Continua costante la pressione dell’Inter che manovra con personalità.

4′ Calcia Dimarco, attento Athanasiadis che blocca la sfera. Il laterale ex Verona è specialista sui calci piazzati, come palesa la punizione alla Sampdoria con il pallone sotto l’incrocio.

3′ Subito Inter pericolosa dalle parti di Athanasiadis: Castaneda commette fallo su Lautaro Martinez, punizione dai 25 metri per i nerazzurri.

2′ Gioca di tocchi rapidi lo Sheriff Tiraspol che tenta di eludere il raddoppio posto dai centrocampisti nerazzurri. Si è intravista una dinamica già potenzialmente decisiva: il pressing di Barella che ha costretto i padroni di casa a rallentare il ritmo.

1′ Giro palla dei padroni di casa che tornano dall’estremo difensore. Pressing alto di Lautaro Martinez sul portatore palla avversario.

SI PARTE, PRIMO PALLONE GIOCATO DALL’INTER.

21.00 l’Inter si gioca una larga fetta di stagione in una notte! Tutto pronto a Tiraspol.

20.59 Inno concluso, ora l’annuncio delle formazioni.

20.57 Inno della Champions League, e poi si partirà nella fredda serata moldava. Ricordiamo che la trasferta è stata vietata ai tifosi interisti a causa della situazione pandemica nel Paese ospitante.

20.55 Squadre a breve in campo a Tiraspol.

20.43 Vince il Real Madrid sullo Shakthar Donetsk e vola in testa al girone a quota 9 punti. L’altra gara delle 18.45 ha visto il pareggio tra Milan e Porto, nel Gruppo B.

20.36 All’andata si impose l’Inter con il punteggio di 3-1, in una sfida gestita da squadra matura e mai in discussione.

20.31 Lo Sheriff Tiraspol occupa la terza posizione del campionato moldavo, con 32 punti totali (10 vittorie, 2 pareggi), ma con tre partite in meno rispetto alla vetta che dista tre lunghezze.

20.23 Nell’altra gara del giorne, il Real Madrid sta sconfiggendo 2-1 lo Shakthar Donetsk.

20.19 Occhi puntati su Thill nelle fila dei moldavi: il trequartista lussemburghese ha siglato la rete decisiva al Real Madrid con una conclusione spettacolare dai 25 metri, uno dei goal stilisticamente più invidiabili in questa stagione.

20.17 Niente turnover per i nerazzurri in vista del derby. E’ cruciale ottenere i tre punti questa sera per sfatare il tabù qualificazione agli ottavi di finale, che è sfuggita nelle ultime due stagioni.

20.14 Di seguito ecco le formazioni ufficiali della gara:

Sheriff Tiraspol (4-2-3-1): Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Thill, Addo; Traore, Kolovos, Castaneda; Yakshiboev.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

20.11 Buonasera e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE testuale di Sheriff Tiraspol-Inter.

Buongiorno e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Sheriff Tiraspol e Inter, decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi di Champions League.

L’Inter è chiamata a un trittico di partite decisive ai fini dello sviluppo della stagione: la sfida ai moldavi aprirà un calendario ostico che proseguirà con il derby di domenica sera e la successiva gara contro il Napoli. La Beneamata, reduce dal 2-0 in campionato all’Udinese, è a quota 3 punti nel girone. Nella gara d’andata si imposero 3-1 i nerazzurri, che controllarono la partita senza mai soffrire particolarmente.

Lo Sheriff Tiraspol è a quota 6 punti nel raggruppamento, ha già vinto ben due gare compiendo l’impresa contro il Real Madrid al Bernabeu. Quello di Tiraspol è un campo difficile e a pagarne dazio è stato lo Shakthar Donetsk, sconfitto 2-0 all’esordio. I moldavi si giocano l’impresa e per tale ragione sarà già un incrocio decisivo.

La sfida è in programma a partire dalle ore 21.00, OA Sport ve ne garantirà la DIRETTA LIVE testuale offrendovi aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI SHERIFF TIRASPOL-INTER

SHERIFF (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castañeda; Bruno Souza. Allenatore: Vernydub. INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi.

