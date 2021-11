Pagelle Sheriff-Inter 1-3, Champions League: Brozovic sontuoso, Skriniar e Bastoni insuperabili, bene Vidal

Con una prestazione autoritaria l’Inter di Simone Inzaghi supera 3-1 lo Sheriff Tiraspol in trasferta con i goal di Brozovic, Skriniar e Sanchez conquistando la seconda vittoria consecutiva in Champions League e portandosi al secondo posto nel girone. Le pagelle di OA Sport.

INTER

Handanovic: 6. Lo Sheriff si fa vedere raramente dalle sue parti ma quando lo fa l’esperto estremo difensore sloveno risponde presente. Esente da colpe sul goal dell’1-3 della formazione di Tiraspol nel recupero.

Skriniar: 7. Prestazione maiuscola per lo slovacco che va spesso a pressare alto il proprio uomo costringendolo in più di una circostanza all’appoggio indietro. Firma il goal del raddoppio al 66′ ribadendo in rete con il destro da pochi passi dopo una duplice respinta di Athanasiadis, ammonito un minuto dopo per un fallo di gioco su Castaneda.

de Vrij: 6,5. L’ex Lazio tiene in maniera egregia la posizione disputando una gara senza particolari sbavature al centro della linea difensiva interista, non concedendo praticamente nulla a Yakhshiboev, riferimento offensivo dello Sheriff. Esce nel finale (dall’85’ Ranocchia: s.v.).

Bastoni: 6,5. Nella posizione di braccetto di sinistra della difesa a tre si dimostra sul pezzo fin dalle prime battute, sempre puntuale nelle chiusure, dà il proprio valido contributo anche in fase offensiva.

Darmian: 5,5. Torna titolare dopo la panchina con l’Udinese. Sfiora il goal al 29′ non trovando lo specchio della porta di poco con un destro incrociato in area su appoggio di Barella. Ammonito al 43′ per un fallo di gioco su Cristiano con il brasiliano che gli crea qualche grattacapo di troppo nel corso del primo tempo, dopo l’intervallo resta negli spogliatoi (dal 45′ Dumfries: 6 L’ex PSV entra e si mette a martellare sulla corsia di destra creando più di una situazione pericolosa).

Barella: 6. E’ la solita garanzia a centrocampo in termini di intensità e abnegazione, al 15′ offre un ottimo pallone a Lautaro con un lob dalla destra che l’argentino manda largo di testa. Va vicino al poker all’88’ con un sinistro dal limite che si spegne alto.

Brozovic: 7. L”insostituibile” croato garantisce la consueta qualità in fase di palleggio al centro della mediana nerazzurra, ci prova al 13′ con una conclusione da fuori, murata. Sblocca la partita al 53′ con un destro dal limite che si insacca all’angolino.

Vidal: 6,5. Il cileno fornisce un valido apporto in fase di rottura andando a pressare con efficacia i portatori di palla avversari. Al 54′ vince un paio di rimpalli di tenacia e veemenza al limite dell’area offrendo a Brozovic il pallone dello 0-1. Si candida per una maglia da titolare anche per il derby di domenica.

Dimarco: 6,5. Con il suo sinistro è sempre pericoloso, specie in occasione delle palle inattive dove manda a centro area molti palloni velenosi per la difesa dei padroni di casa. Preciso in fase difensiva, spinge con costanza sulla corsia di sinistra, esce nel corso della ripresa (dal 64′ Perisic: 6. Entra e si mette a servizio della squadra contribuendo al successo degli uomini di Inzaghi).

Dzeko: 6,5. Il bosniaco sfiora il vantaggio in tre occasioni nel primo tempo, al 18′ con un colpo di testa nell’area piccola che sfiora il palo, al 19′ con un destro a giro dal limite dell’area di rigore di poco largo, e al 33′ liberandosi in area con un controllo orientato da manuale per poi venire chiuso dall’uscita di Athanasiadis. Con Lautaro forma una coppia già affiatata (dall’82’ Correa: s.v.).

Lautaro Martinez: 6,5. Si sbraccia fin dal 1′ tra le maglie dei difensori dello Sheriff, al 15′ gira di testa in area sul suggerimento di Barella dalla destra senza riuscire a trovare lo specchio della porta. Sfortunato al 39′ quando colpisce un palo con un destro dal limite. Per la qualità della prestazione avrebbe meritato il goal (dall’82’ Sanchez: 6,5. Entra e sfrutta un errore di Dulanto trovando subito il goal dello 0-3 che chiude definitivamente la partita).

All. Simone Inzaghi: 6,5. Cambia 5/11 della formazione vittoriosa in campionato con l’Udinese. Dopo una prima fase di assestamento l’Inter domina lo Sheriff sia sul piano del possesso palla (64%) che delle occasioni da goal create. Vittoria strameritata che porta l’Inter al secondo posto in classifica nel gruppo D.

SHERIFF

Athanasiadis 6,5; Costanza 5, Arboleda 6, Dulanto Sanguinetti 4,5, Cristiano 6,5; Addo 5 (dal 62′ Radeljic 5,5), S. Thill 6; Traore 6, Kolovos 5,5 (dal 73′ Bruno 6), Castaneda 6; Yakhshiboev 5 (dall’81’ Julien s.v.). All. Vernydub 6.

