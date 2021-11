Va in archivio la quarta giornata della Champions League 2021-2022 di calcio. Un pareggio e una vittoria il bilancio delle italiane. Detto del Milan che ha pareggiato con il Porto 1-1 a San Siro, i cugini dell’Inter hanno invece ottenuto un successo esterno sul campo dello Sheriff Tiraspol nel confronto valido per il Gruppo D.

La Beneamata, infatti, si è imposta per 3-1 grazie alle marcature di Marcelo Brozovic al 54′, di Milan Skriniar al 66′ e di Alexis Sanchez all’82‘. Solo per le statistiche è importante la rete in pieno recupero di Traoré per i padroni di casa. Una vittoria importante per la formazione allenata da Simone Inzaghi che con questo riscontro sale al secondo posto nel girone (7 punti) a -2 dal Real Madrid. I Blancos, infatti, hanno superato tra le mura amiche lo Shakhtar grazie a una doppietta di Benzema che ha reso vana la marcatura di Fernando sul finire del primo tempo.

Per quanto riguarda il gruppo del Milan (B), il Liverpool ha conquistato il quarto successo in altrettanti match mettendo in cassaforte la qualificazione agli ottavi di finale grazie alla vittoria per 2-0 contro l’Atletico Madrid. Le reti di Jota e di Mané hanno sorriso ai Reds. Da segnalare tra le fila dell’Atletico l’espulsione di Felipe al 36′. Un riscontro che non dispiace anche i rossoneri, anche se l’unico punto totalizzato finora non è certo una buona notizia.

A punteggio pieno nel Gruppo C anche l’Ajax. I Lancieri hanno sconfitto in trasferta il Borussia Dortmund. Padroni di casa che erano passati in vantaggio con Reus su rigore, ma poi nella ripresa la compagine olandese si è scatenata per via dell’inferiorità numerica del Borussia: espulsione di Hummels al 29′. Sono arrivate le realizzazioni di Tadic, Haller e di Klaassen a regalare il successo agli ospiti. Dortmund dunque fermo a sei punti, raggiunto dallo Sporting Lisbona. I lusitani hanno vinto in casa per 4-0 contro il Besiktas: la doppietta di Pedro Goncalves e le segnature di Sarabia e di Paulinho sono state decisive. Per la cronaca, la formazione turca ha terminato in dieci per il rosso a Josef somma di ammonizioni.

Infine nel Gruppo A il Manchester City di Pep Guardiola ha rifilato un secco 4-1 al Brugge in terra inglese: Foden, Mahrez, Sterling e Gabriel Jesus i marcatori. Belgi che avevano momentaneamente pareggiato con l’autorete di Stones. City che guadagna la vetta del girone per il pari 2-2 del PSG sul campo del Lipsia. Un risultato beffardo per l’armata francese che, dopo essere passata in svantaggio per il gol di Nkunku, aveva ribaltato la situazione con le reti di Wijnaldum (doppietta). Al 92′ il gol di Szoboszlai su rigore è valso il definitivo 2-2.

Foto: LaPresse