Sheriff-Inter, dove vederla in tv: orario, canale, probabili formazioni Champions League

Dopo il successo per 2-0 contro l’Udinese, per l’Inter di Simone Inzaghi è già tempo di rigettarsi sulla Champions League per affrontare lo Sheriff Tiraspol, formazione molto ostica che ha già sconfitto il Real Madrid al Bernabeu e che punta ad una storica qualificazione agli ottavi.

Il match si svolgerà dunque questo mercoledì, 3 novembre 2021, a partire dalle ore 21 presso lo Stadionul Sheriff di Tiraspol, formalmente in Moldavia, ma parte della Transnistria, stato indipendente de facto ma non riconosciuto dai paesi dell’ONU.

A trasmettere la sfida in tv sarà invece Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 252, mentre non mancherà lo streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e Mediaset Infinity+.

IL PROGRAMMA DI SHERIFF-INTER:

Champions League 2021

Mercoledì 3 novembre 2021

Ore 21 Sheriff-Inter

DOVE VEDERE SHERIFF-INTER IN TV E STREAMING:

Diretta tv – Sky Sport Uno, Sky Sport 252

Diretta streaming – Sky Go, NOW, Infinity+

Le probabili formazioni:

SHERIFF (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castañeda; Bruno Souza. Allenatore: Vernydub.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi

Foto: LaPresse