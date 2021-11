LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: Alex Vinatzer avanza, fuori Pinturault. Il tabellone dalle 16.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL TABELLONE DEL PARALELLO DI LECH CON ALEX VINATZER

11.40: La nostra diretta, per ora si chiude qui, appuntamento alle 16.00 per la seconda fase del parallelo di Lech con il tabellone ad eliminazione diretta. Grazie per il momento e a più tardi!

11.39: Così gli ottavi di finale:

1 RASCHNER Dominik AUT – 16 MARCHANT Armand BEL (A)

8 RAUCHFUSS Julian GER – 9 HADALIN Stefan SLO (B)

5 PERTL Adrian AUT – 12 SCHMID Alexander GER (C)

4 MCGRATH Atle Lie NOR – 13 SARRAZIN Cyprien FRA (D)

3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR – 14 BRENNSTEINER Stefan AUT (E)

6 READ Erik CAN – 11 VINATZER Alex ITA (F)

7 STRASSER Linus GER – 10 PHILP Trevor CAN (G)

2 KRANJEC Zan SLO – 15 HIRSCHBUEHL Christian AUT (H)

11.37: Questa la classifica dei quattro azzurri eliminati in qualificazione:

26 MAURBERGER Simon ITA 46.24 +0.66

30 BORSOTTI Giovanni ITA 46.40 +0.82

31 ZINGERLE Hannes ITA 46.43 +0.85

37 DE ALIPRANDINI Luca ITA 46.56 +0.98

11.35: Ecco la classifica della qualificazioni, con i 16 che accedono alla seconda fase:

1 RASCHNER Dominik AUT 45.58

2 KRANJEC Zan SLO 45.62 +0.04

3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 45.70 +0.12

4 MCGRATH Atle Lie NOR 45.72 +0.14

5 PERTL Adrian AUT 45.84 +0.26

6 READ Erik CAN 45.86 +0.28

7 STRASSER Linus GER 45.87 +0.29

8 RAUCHFUSS Julian GER 45.90 +0.32

9 HADALIN Stefan SLO 45.95 +0.37

10 PHILP Trevor CAN 45.96 +0.38

10 VINATZER Alex ITA 45.96 +0.38

12 SCHMID Alexander GER 45.97 +0.39

13 BRENNSTEINER Stefan AUT 46.01 +0.43

13 SARRAZIN Cyprien FRA 46.01 +0.43

15 MARCHANT Armand BEL 46.02 +0.44

15 HIRSCHBUEHL Christian AUT 46.02 +0.44

11.31: Sarà il canadese Read l’avversario di Vinatzer negli ottavi di finale del parallelo di Lech. A breve la classifica definitiva della qualificazione

11.27: Siamo in attea di avere la classifica definitiva della qualificazione

11.25: Si qualifica per la fase finale del parallelo maschile solo Alex Vinatzer per l’Italia. Bisognerà attendere le comunicazioni ufficiali per conoscere l’avversario al primo turno dell’azzurro che ha chiuso decimo a pari merito con Favrot.

11.24: La qualificazione si chiude con l’eliminazione del ceco Paulus con 47″00

11.23: Eliminato anche lo sloveno Aznoh con 47″03

11.22: Fuori il boliviano Breitfuss Kammerlander, eliminato il polacco Jasiczek con 47″42

11.21: Esce di scena il britannico Raposo che aveva fatto benissimo nella prima manche: per 3 centesimi è 17mo con 46″05, lontano Gut con 47″12

11.20: Esce di scena l’austriaco Dorner, che aveva fatto bene nella prima manche, 24mo con 46″23. Esce di scena lo svizzero Simonet

11.18: Eliminazione sia per lo slovacco Zampa con 47″13, sia per il lituano Drukarov con 47″19

11.17: Lontani dai primi anche il tedesco Gratz con 46″67 e l’olandese Meiners con 46″72

11.16: Fuori dai sedici sia il giapponese Kato con 46″26, sia lo svizzero Reymond con 46″61. Vinatzer può ormai festeggiare la qualificazione alla seconda fase

11.15: Eliminato lo svizzero Sette che aveva fatto bene knella prima manche: è 25mo con 46″29, lontano il britannico Major con 47″54

11.13: Eliminazione scontata per l’azzurro Zingerle che è 28mo con 46″43, il russo Andrienko è 31mo con 46″52

11.12: Il belga Marchant è dietro a Vinatzer! 16mo con 46″02, eliminato anche Feurstein con 46″35

11.10: Fuori anche l’azzurro Maurberger che è 23mo con 46″24, 20mo lo svizzero Noger con 46″17

11.09: Eliminato Borsotti che chiude con 46″40, 22mo, fuori anche Muffat-Jeandet, 17mo con 46″11

11.08: Ci sarà da soffrire fino alla fine! Vinatzer è decimo con 45″96! Brennsteiner si inserisce al 13mo posto con 46″01

11.06: Eliminati sia il francese Noel con 46″52, che l’austriaco Matt che esce dalla pista nel finale. Ora Vinatzer

11.05: Potrebbero qualificarsi il canadese Philp, decimo con 45″96 e il francese Sarrazin, 12mo con 46″01

11.04: Bene il tedesco Rauchfuss che è ottavo con 45″90, fuori dalla seconda fase lo svedese Jakobsen ultimo con 46″63

11.03: Bene lo sloveno Hadalin che si inserisce all’ottavo posto con 45″95, il norvegese Nestvold-Haugen è 14mo con 46″18

11.01: Perde qualcosa sulla rossa ma fa comunque bene il norvegese McGrath che è quarto con 45″72, decimo il francese Favrot con 46″09

11.00: Quasi fuori i protagonisti di questa manche: il russo Kuznetsov 13mo con 46″47, il finlandese Torsti 15mo con 46″56

10.59: Bene il canadese Read che è quinto con 45″86, lo svedese Roenngren è decimo con 46″13

10.58: Fantastico l’austriaco Raschner che si conferma e va in testa con 45″58, l’austriaco Hirschbuehl è settimo con 46″02

10.56: Gran tempo dello sloveno Kranjec che va in testa con 45″62. Esce di scena con un errore a metà percorso il norvegese Haugan

10.55: Terzo posto per il tedesco Strasser con 45″87, quinto lo svizzero Caviezel con 46″12

10.54: Settimo posto ed eliminazione quasi certa per De Aliprandini con 46″56, bene l’austriaco Pertl secondo in 45″84

10.53: Il tedesco Luitz chiude quinto con 46″43, l’austriaco Gstrein sesto con 46″53. Ora De Aliprandini

10.51: Clamoroso!!! Esce Pinturault e perde una valanga di punti in coppa del Mondo! Kristoffersen va in testa con 45″70

10.50: Schmid va al comando con 45″97, Zubcic che perde il bastoncino chiude con 46″22

10.45: Tra qualche minuto Zubcic e Schmid daranno il via alla seconda manche

10.40: C’è un raggio di sole sulla pista di Lech ora. Ha smesso di cadere il nevischio. Visibilità sicuramente migliore per chi scenderà tra poco

10.38: Classifica nella blu dopo la prima manche: McGrath, Kristoffersen, Raschner, Scott, Noger, Philp, Jakobsen, Read. Borsotti migliore degli azzurri 17mo, de Aliprandini 21mo

10.36: Classifica nella rossa dopo la prima manche: Pinturault, Caviezel, Hirschbuehl, Raposo, Marchant, Sarrazin, Rauchfuss, Pertl. Vinatzer, migliore degli azzurri è 11mo

10.35: Il ceco Paulus chiude in 23″65 sulla rossa. Si conclude qui la prima manche

10.34: Il boliviano Breitfuss Kammerlander e lo sloveno Aznoh fanno segnare lo stesso tempo: 23″62

10.33: Gut, del Liechtenstein, chiude in 23″58 nella blu, il polacco Jasiczek in 23″85 sulla rossa

10.31: Fantastico tempo del britannico Raposo nella rossa: 22″87 e quarto tempo! Esce l’ilrandese Scott

10.30: Ottimi tempi! L’austriaco Dorner è settimo nella blu con 22″97, lo svizzero Simonet 23″08 nella rossa

10.29: Lo slovacco Zampa 23″43 nella blu, il lituano Drukarov 23″63 nella rossa

10.28: Il tedesco Gratz 23″27 nella blu, fuori lo svizzero Tumler

10.26: Il giapponese Kato 23″16 sulla blu, l’olandese Meiners 23″56 sulla rossa

10.25: Lo svizzero Reymond 23″25 sulla rossa, il britannico Major 23″67 sulla blu

10.24: Si chiude una prova complessivamente molto negativa degli azzurri con il 23″21 di Zingerle sulla blu, bene invece lo svizzero Sette: 23″00 sulla rossa

10.23: L’austriaco Feurstein 23″04 sulla blu, il russo Andrienko 23″25 sulla rossa. Ora Zingerle

10.21: Gran tempo sulla rossa per il belga Marchand che fa segnare 22″89 e si inserisce al quarto posto, lo svizzero Noger chiude in 23″13

10.20: Lontano dai primi anche Maurberger cohe chiude con 23″28, esce di scena il norvegese Soheim

10.19: Tempo di 23″19 sulla blu per l’azzurro Borsotti, battuto dal francese Muffat Jeandet con 23″03

10.18: Vinatzer chiude con 23″01 la prima manche nella rossa, ci sarà da soffrire per la qualificazione. Stesso tempo per l’austriaco Brennsteiner

10.16: Tempi alti in questa manche. Il francese Noel 23″41, l’austriaco Matt 23″26. Ora Vinatzer

10.15: Bene lo specialista francese Sarrazin che, nonostante la perdita del bastoncino, fa segnare 22″91 sulla rossa. Il canadese Philp 23″02 sulla blu

10.14: Il tedesco Rauchfuss sulla rossa chiude in 22″94, male lo svedese Jakobsen che sulla blu conclude in 23″25, comunque davanti a uno spento De Aliprandini

10.13: Il norvegese Nestvold-Haugen chiude con 23″01, lo sloveno Hadalin con 23″02

10.11: Grande tempo di McGrath! Il norvegese balza in testa sulla blu con 22″75, il francese Favrot è quinto sulla rossa con 22″95

10.10: Il russo Kuznetsov chiude in 23″07, il finlandese Torsti in 23″37

10.09: Il canadese Read vince in 22″89, lo svedese Roenngren chiude in 23″26

10.08: Altra manche rapidissima! derby austriaco: Raschner terzo nella blu con 22″77, Hirschbuehl con 22″86 terzo nella rossa

10.06: Benissimo lo sloveno Kranjec che chiude in 22″79, secondo sulla blu e il norvegese Haugan con 23″10

10.05: Manche velocissima: Caviezel si inserisce al secondo posto nella pista rossa con 22″82, Strasser secondo nella blu con 22″93

10.04: De Aliprandini fa segnare il tempo più alto finora con 23″39, vince la sfida l’austriaco Pertl con 23″17

10.02: Il tedesco Luitz con 23″13 sopravanza l’austriaco Gstrein con 23″16. Ora De Aliprandini

10.01: Subito benissimo il francese Pinturault che chiude con 22″70, dietro di poco Kristoffersen con 22″76

10.00: La prima sfida va a Schmid con 22″94, davanti a Zubcic con 23″04

9.58: Prosegue su Lech la nevicata iniziata ieri pomeriggio. Zero gradi al traguardo

9.56: Tra i grandi specialisti del gigante al via anche il croato Zubcic e lo sloveno Kranjec che potrebbero dire la loro per la vittoria finale. Attenzione ad un Kristoffersen sempre imprevedibile e alla squadra tedesca con Schmid, Strasser e Luitz che possono inserirsi nella lotta per il podio

9.53: Al via per l’Italia anche Giovanni Borsotti, Hannes Zingerle e Simon Maurberger: dovranno superarsi per centrare la qualificazione nei primi 16

9.50: Questi gli atleti che partiranno nella prima manche sulla pista blu:

2 380335 ZUBCIC Filip CRO 1993

4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1994

6 54444 GSTREIN Fabio AUT 1997

8 990116 de ALIPRANDINI Luca ITA 1990

10 202451 STRASSER Linus GER 1992

12 561244 KRANJEC Zan SLO 1992

14 54252 RASCHNER Dominik AUT 1994

16 103729 READ Erik CAN 1991

18 481730 KUZNETSOV Ivan RUS 1996

20 422732 McGRATH Atle Lie NOR 2000

22 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 1987

24 502015 JAKOBSEN Kristoffer SWE 1994

26 103865 PHILP Trevor CAN 1992

28 6190403 NOEL Clement FRA 1997

30 54027 BRENNSTEINER Stefan AUT 1991

32 990048 BORSOTTI Giovanni ITA 1990

34 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens NOR 1996

36 511867 NOGER Cedric SUI 1992

38 54359 FEURSTEIN Patrick AUT 1996

40 6291725 ZINGERLE Hannes ITA 1995

42 221223 MAJOR Billy GBR 1996

44 6300451 KATO Seigo JPN 1998

46 202829 GRATZ Fabian GER 1997

48 700879 ZAMPA Andreas SVK 1993

50 54471 DORNER Thomas AUT 1998

52 40612 SCOTT Alec IRL 1997

54 512116 GUT Ian LIE 1995

56 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon BOL 1992

9.47: Questi gli atleti che prenderanno il via nella prima manche sulla pista rossa (nella seconda manche gli atleti si affronteranno a piste invertite):

1 1 202597 SCHMID Alexander GER 1994

2 3 194364 PINTURAULT Alexis FRA 1991

3 5 202437 LUITZ Stefan GER 1992

4 7 54348 PERTL Adrian AUT 1996

5 9 511852 CAVIEZEL Gino SUI 1992

6 11 422507 HAUGAN Timon NOR 1996

7 13 53889 HIRSCHBUEHL Christian AUT 1990

8 15 501898 ROENNGREN Mattias SWE 1993

9 17 180666 TORSTI Samu FIN 1991

10 19 194935 FAVROT Thibaut FRA 1994

11 21 561322 HADALIN Stefan SLO 1995

12 23 202584 RAUCHFUSS Julian GER 1994

13 25 194873 SARRAZIN Cyprien FRA 1994

14 27 54170 MATT Michael AUT 1993

15 29 6293171 VINATZER Alex ITA 1999

16 31 193967 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 1989

17 33 6291430 MAURBERGER Simon ITA 1995

18 35 60253 MARCHANT Armand BEL 1997

19 37 481103 ANDRIENKO Aleksander RUS 1990

20 39 511863 SETTE Daniele SUI 1992

21 41 512082 REYMOND Marco SUI 1994

22 43 400237 MEINERS Maarten NED 1992

23 45 511638 TUMLER Thomas SUI 1989

24 47 780023 DRUKAROV Andrej LTU 1999

25 49 512301 SIMONET Livio SUI 1998

26 51 221213 RAPOSO Charlie GBR 1996

27 53 430633 JASICZEK Michal POL 1994

28 55 561435 AZNOH Rok SLO 2002

29 57 151060 PAULUS Daniel CZE 1994

9.44: In casa Italia l’obiettivo principale è quello di centrare la qualificazione con il maggior numero di atleti e poi di provare a stupire. Luca De Aliprandini ha le carte per ottenere un buon risultato, ma c’è attesa anche per Alex Vinatzer, che può essere davvero la mina vagante in una gara che regala sempre sorprese

9.41: Sarà al via, invece, il detentore della Coppa del Mondo, Alexis Pinturault. Per il francese è sicuramente una bella occasione per ottenere punti e portarsi in vantaggio sul rivale per la sfera di cristallo.

9.38: Sono tanti gli sciatori assenti nel parallelo austriaco, meno però in percentuali delle assenti in campo femminile. Uno su tutti: il leader di Coppa Marco Odermatt, che ha vinto il gigante di Soelden. Non ci sarà per la Francia Mathieu Faivre, oro iridato a Cortina, mancheranno gli svizzeri Loic Meillard (bronzo ai Mondiali) e Justin Murisier. Per l’Austria mancherà l’infortunato Roland Leitinger.

9.34: Sarà il primo e ultimo slalom parallelo della stagione che ha fatto molto discutere viste le tante rinunce che hanno sicuramente intaccato il valore tecnico di una gara che non riscuote il gradimento di parte di appassionati e addetti ai lavori

9.31: Alle 10 scatta la fase di qualificazione: tutti gli iscritti disputeranno due manche e in base alla somma dei tempi i primi 16 si qualificheranno per la seconda fase ad eliminazione diretta che avrà inizio alle 16

9.28: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dello slalom parallelo maschile di Lech, seconda tappa della Coppa del mondo di sci alpino

I PETTORALI DI PARTENZA DELLA GARA

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom parallelo maschile di Lech, seconda tappa della Coppa del mondo di sci alpino. Dopo Soelden si resta in Austria dove va in scena il secondo atto di una lunga stagione che vivrà il suo momento clou a febbraio con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sarà il primo e ultimo slalom parallelo della stagione che ha fatto molto discutere viste le tante rinunce che hanno sicuramente intaccato il valore tecnico di una gara che non riscuote il gradimento di parte di appassionati e addetti ai lavori.

Sono tanti gli sciatori assenti nel parallelo austriaco. Uno su tutti: Marco Odermatt, che ha vinto il gigante di Soelden e che guarderà da casa il rivale Alexis Pinturault. Per il francese è sicuramente una bella occasione per ottenere punti e portarsi in vantaggio sul rivale per la sfera di cristallo. Non ci sarà per la Francia Mathieu Faivre, oro iridato a Cortina, mancheranno gli svizzeri Loic Meillard (bronzo ai Mondiali) e Justin Murisier. Per l’Austria mancherà l’infortunato Roland Leitinger, oltre a Michael Matt.

In casa Italia l’obiettivo principale è quello di centrare la qualificazione con il maggior numero di atleti e poi di provare a stupire. Luca De Aliprandini ha le carte per ottenere un buon risultato, ma c’è attesa anche per Alex Vinatzer, che può essere davvero la mina vagante in una gara che regala sempre sorprese. Al via per l’Italia anche Giovanni Borsotti, Hannes Zingerle e Simon Maurberger.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom parallelo maschile di Lech, seconda tappa della Coppa del mondo di sci alpino, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla. La qualificazione scatterà alle 10.00, la gara alle 16.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse