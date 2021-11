CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Termina qui la nostra DIRETTA LIVE di una serata che Milano, per adesso, può ritenere senza dubbio come la migliore della stagione. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata!

Sono sette le vittorie dell’Olimpia in questo inizio di stagione continentale, e a un quarto di annata si può ben comprendere come sia fondamentale una tale partenza. Ed è ancora più da sottolineare come Milano sia riuscita a vincere due volte questa partita: la prima nei 30′ di grande approccio e di controllo della situazione, la seconda negli ultimi 4′ con una grande applicazione dopo il blackout con annesso 0-14.

TOP SCORER – MILANO: Datome 17; BARCELLONA: Davies 12

E FINISCE QUI CON LA PERSA DEL BARCELLONA! L’OLIMPIA MILANO VOLA DA SOLA IN TESTA ALLA REGULAR SEASON DI EUROLEGA!

75-70 2/2 Shields!

Milano riesce a perdere ben 11 secondi prima che arrivi il fallo su Shields, sono liberi a 7″2 dalla fine.

73-70 Stoppatona di Melli, ma Calathes riesce a segnare da tre con 18″3 da giocare.

73-67 IL CHACHO VOLA! NON LO FERMA NESSUNO! UBRIACA TUTTI E SEGNA DAI SEI METRI! Time out per Jasikevicius, i secondi da giocare sono 39!

Sbaglia il giro e tiro Melli, ultimo minuto.

71-67 Penetra dal lato debole Higgins, due bei punti a -1’20”.

71-65 Dentro anche l’aggiuntivo, 1’40” e poco più alla fine!

70-65 GIGI DATOME, DALL’ANGOLO E COL FALLO! NON SBAGLIA MAI!

Enorme difesa milanese, 2′ alla fine!

E arriva il time out da parte di Jasikevicius, Milano c’è e parte anche il canto del Forum!

67-65 SHIELDS DALL’ANGOLO A 2’50” DALLA FINE!

64-65 1/2 Datome.

Datome d’esperienza va a guadagnarsi un paio di liberi.

Sbaglia l’aggiuntivo Davies.

63-65 Magnifico canestro di Davies, che dal raddoppio e in scarso equilibrio in aria trova i due punti e anche il fallo. Bonus esaurito per entrambe le squadre.

63-63 MELLI! E finalmente finisce il parziale del Barça, 4′ alla fine!

61-63 In avvicinamento Hayes-Davis trova il sorpasso. Parziale 0-14 a 5′ dalla fine.

61-61 Davies fa saltare tutti, e a 6′ dalla fine è parità totale.

61-59 Hayes-Davis lasciato totalmente solo dalla difesa di Milano, parziale 0-10 Barça e time out Messina.

61-56 Primi due di Smits in appoggio dal suo stesso rimbalzo in attacco, 7’30” alla fine.

61-54 Davies si prende di forza il centro del pitturato e appoggia con la destra.

61-52 1/2 Jokubaitis.

Hines fa fatica a contenere la penetrazione di Jokubaitis, liberi.

61-51 Subito Davies su buona circolazione.

Inizia l’ultimo quarto.

TOP SCORER – MILANO: Hall 16; BARCELLONA: Mirotic 10

Si chiude il terzo periodo; Olimpia che continua a tenere in mano una partita finora controllata benissimo!

61-49 MITOGLOU! Da rimbalzo in attacco, assai presente e segna!

59-49 Segna velocemente Hayes-Davis.

59-47 LA TRIPLA DI DATOME! Arriva il +12!

Ultimo minuto del terzo quarto che ha inizio.

56-47 1/2 Hayes-Davis.

Mitoglou si oppone a Hayes-Davis, fischio che forse non ci sta così tanto perché il greco dell’Olimpia era salito senza perdere verticalità. Ci sono due liberi.

56-46 HINES PER DATOME! E arriva l’appoggio facile!

54-46 1/2 Higgins.

Higgins attacca Hines, guadagnando sia il fallo che due liberi. Barça che prova a rimontare rosicchiando pian piano anche caricando di falli i giocatori dell’Olimpia anche se nessuno ha problemi reali in questo senso.

0/2 Calathes che poi prende il suo stesso rimbalzo e sbaglia di nuovo.

Hall stoppa Calathes, ma l’intervento è falloso e ci sono due tiri liberi dopo la tentata transizione solitaria del play blaugrana.

54-45 Davies resiste a tutto, compresa una stoppata, per appoggiare a canestro. 3’30” all’ultimo mini-intervallo.

54-43 Calathes trova un angolo di tiro impossibile contro Mitoglou per andare a segno.

54-41 IL CANTO DEL CHACHO! Smits può solo guardare il tiro dai sei metri!

52-41 CIRCOLAZIONE PAZZESCA PER LA SCHIACCIATA DI MITOGLOU! E adesso è Jasikevicius che deve chiamare time out!

50-41 DINOS MITOGLOU! La tripla del +9!

47-41 Finta, penetrazione e canestro in appoggio di Kuric. Time out Messina.

Diverse situazioni d’attacco che non si concludono, poca lucidità in alcuni casi. 6’30” alla terza sirena.

47-39 2/2 Datome.

Datome si fa arrivare addosso Kuric sul tiro dalla media, due liberi.

45-39 Calathes per Mirotic, l’asse funziona in questi primi due minuti.

45-37 Realizza l’aggiuntivo Mirotic.

45-36 Mirotic fa saltare Hall, c’è anche il fallo che lo manda in lunetta col libero aggiuntivo.

45-34 HALL! Riparte da tre!

21:32 Si riparte con la palla in mano a Milano.

21:29 Tra poco al via il terzo quarto della sfida del Forum.

21:26 Si sta giocando anche ASVEL Villeurbanne-UNICS Kazan: iniziata mezz’ora dopo Milano-Barça, la partita vede avanti i russi per 23-26 dopo 12′ con anche 3 punti di Marco Spissu.

21:22 Immagini dai primi due quarti

The man known for his threes 👀 @SirHines knocks it at the buzzer! #EveryGameMatters pic.twitter.com/Wx4DLuDnTS — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 4, 2021

Fake, then throw it UP! Tarczewski hammers it down 🔨🔨#EveryGameMatters pic.twitter.com/fvsCx8Vw2Y — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 4, 2021

TOP SCORER – MILANO: Hall 13; BARCELLONA: Kuric 7

42-34 Appoggia proprio sulla sirena Oriola, ed è così che si chiude il secondo quarto, ma è finora una Milano che si sta davvero dando tanto da fare per contenere un attacco come quello del Barcellona.

42-32 Parte Hines, e quando parte non c’è nulla da fare per nessuno!

Ultimo minuto del secondo quarto e c’è altro time out in campo.

Sbaglia l’aggiuntivo Higgins, sulla lotta a rimbalzo rimessa Milano.

40-32 Higgins batte Melli, che prova a stopparlo da dietro, ma trova il fallo sul canestro.

40-30 DEVON HALL! La tripla del +10 a 2’20” dalla seconda sirena!

37-30 Segna il libero del tecnico Kuric.

Tecnico contro Shields che aveva protestato più volte ed era stato anche richiamato.

37-29 SHIELDS PER MITOGLOU! Arriva l’appoggio e arriva anche il time out di Jasikevicius!

35-29 3/3 Datome.

Kuric commette fallo su Datome toccandogli la mano sul tiro da tre, sono tre liberi.

32-29 Appoggio facile a rimbalzo in attacco di Oriola.

32-27 Hall in allontanamento!

30-27 Oriola torna in campo e lo fa trovando un bel taglio con appoggio facile.

E a metà secondo quarto c’è time out.

Ottima difesa milanese che provoca un pessimo tiro dei blaugrana, che al momento riescono ad avere vantaggi veri e propri soltanto o quasi quando è Jokubaitis col pallone in mano.

30-25 Prende il lato sinistro Jokubaitis e appoggia.

STOPPATA MICIDIALE DI HINES! Cancellato Hayes-Davis!

Rodriguez va dentro e si prende la stoppata di Mirotic che spedisce la palla sui tavoli della stampa.

Fase con tanti errori, nonostante una serie di belle circolazioni e di situazioni di tiro molto ben create. 6’51” all’intervallo.

30-23 Primi due di Jokubaitis che arriva con eleganza fino al ferro.

Nessuna volontarietà ravvisata nel tentativo di uso del braccio di Davies, semplice rimessa Milano.

Prende un brutto colpo al volto Mitoglou, gli arbitri vanno a rivedere l’accaduto sotto canestro dove si stanno svolgendo battaglie intensissime.

Magnifica difesa di Milano con Tarczewski che resta su in stile muro su Davies!

30-21 RODRIGUEZ PER TARCZEWSKI, E’ LO SPETTACOLO DELL’ALLEY OOP!

Inizia il secondo quarto.

TOP SCORER – MILANO: Hall 8; BARCELLONA: Kuric 6

Sbaglia la tripla Rodriguez, ma l’Olimpia torna in panchina con un grande primo quarto alle spalle!

28-21 2/2 Rodriguez.

Rodriguez cerca di bucare al centro la difesa del Barça, trova il fallo e due liberi.

26-21 2/2 Kuric.

Altro fallo piuttosto banale, che stavolta manda in lunetta Kuric. Lo commette Daniels.

26-19 MITOGLOU! Dopo due rimbalzi offensivi in fila, presente e viva l’Olimpia!

0/2 Tarczewski.

Lotta furiosa sotto canestro, se ne avvantaggia Tarczewski che rimedia il fallo di Davies e due liberi con 1’10” prima della sirena numero uno.

24-19 2/2 Tarczewski.

Tarczewski regala due liberi a Davies, e Messina si arrabbia vigorosamente.

24-17 2/2 Daniels.

Daniels attacca Higgins, va a prendersi fallo, fine del bonus Barça e lunetta.

22-17 Palleggio arresto e tiro dai sei metri di Kuric.

22-15 Perso Kuric, che appoggia facilmente. 2’30” a fine primo quarto.

Higgins attacca Ricci che lo ferma prima del fallo, ce ne sono tre di squadra a testa. Poi lo stesso Ricci ne spende un altro su Davies e sono due falli in un amen.

22-13 HALL! Con il palleggio arresto e tiro dall’arco!

19-13 SHIELDS! E adesso arriva anche il time out al Forum!

17-13 Sanli si gira vicino a canestro e segna.

17-11 La difesa del Barça perde Datome che ringrazia!

15-11 Calathes con un’altra conclusione caratteristica.

15-9 Forzatura di Hall, ma è fortunata!

12-9 Calathes a segno con un tiro dei suoi.

12-7 Calathes trova una bella palla per Sanli che appoggia indisturbato.

12-5 2/2 Shields.

Shields attira Hayes-Davis, se lo fa franare addosso sul tiro: fallo e due tiri liberi con 6’15” da giocare nel primo quarto.

10-5 COSA FA HINES! Prende un pallone dalla spazzatura, prende la tripla da otto metri e la mette, un numero considerando il giocatore!

7-5 La risposta dall’angolo di Mirotic.

7-2 MELLI! Lo scarico di Shields per la tripla subito dopo la transizione!

4-2 In entrata Hayes-Davis in uno contro uno.

4-0 HALL! Sfrutta la rubata di Melli e inchioda la schiacciata per caricare il Forum!

2-0 E arriva il primo, gran canestro di Shields, che viaggia a 12.7 di media in Euorlega.

20:30 SI PARTE! Primo possesso Barcellona

20:29 QUINTETTI – MILANO: Hall Shields Datome Melli Hines; BARCELLONA: Calathes Higgins Hayes-Davis Sanli Mirotic

20:27 Squadre attorno ai loro coach, e tra poco in campo per la palla a due preceduta dalla Devotion, l’inno dell’Eurolega!

20:24 Pochi minuti alla palla a due, ma prima presentazione!

20:21 Ettore Messina contro Sarunas Jasikevicius. Si sono affrontati tante volte in campo, ma da parti diverse; oramai lo storico allenatore siciliano e l’ex leggenda dei play in Europa sono sullo stesso piano, e se l’uno ha confermato il proprio status anno dopo anno, l’altro si è rapidamente imposto tra i massimi esponenti della scuola di allenatori europei.

20:18 Si affrontano il primo (Barça) e il quarto (Milano) miglior attacco dell’Eurolega; in numerosissimi dati statistici si conferma il grandissimo equilibrio, almeno sulla carta, esistente tra queste due squadre.

20:15 Nicolò Melli contro Nikola Mirotic, probabilmente sarà questo uno dei duelli più importanti della serata. Ma ne stiamo citando soltanto uno, perché davvero tanto può passare in due roster di enorme qualità, che stanno finora meritando il primato.

20:12 La calma prima della tempesta.

20:09 Pieno in ogni ordine di posti, nei limiti delle norme anti-Covid, il Mediolanum Forum per questa che è un’autentica supersfida allo stato attuale delle cose. Sono due storie diverse di Eurolega (e prima ancora Coppa dei Campioni) che si incrociano: l’Olimpia era protagonista lungo gli Anni ’60 e poi ’80, il Barça lo è stato negli ultimi vent’anni per larga misura.

20:06 Era assente da quattro partite Pierre Oriola, ma ne è previsto il nuovo impiego da parte del Barça questa sera. Non ci sarà Alex Abrines, mentre Milano è sicuramente senza Delaney e Moraschini.

20:03 Due le partite finora giocate: la Stella Rossa ha travolto il Panathinaikos 81-48, mentre il Fenerbahce è andato a vincere a Mosca contro il CSKA per 82-91.

20:00 Buona serata a tutti. Milano e Barcellona, leader di Eurolega, si giocano il primato: chi vince oggi è al primo posto in regular season. Benvenuti a questa DIRETTA LIVE che preannuncia enorme spettacolo.

Presentazione – Milano-Stella Rossa – La semifinale di Colonia

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavo turno di Eurolega 2021-2022 tra Olimpia Milano e Barcellona, in scena al Mediolanum Forum di Assago.

Record in regular season: 6-1. Differenza canestri delle due squadre: +51. Basta questo a definire una simmetria pressoché totale tra le due squadre che attualmente guidano la classifica di questa nuova stagione continentale. Quelle che scendono in campo, però, sono anche le emanazioni di due società divise dal recente disaccordo circa la sorte di Jordi Bertomeu, “demansionato” alla fine dell’annata in corso.

Non c’è più posto al Forum: tutto esaurito, nei limiti delle norme (7500 posti disponibili). Assenze: da un lato Malcolm Delaney per infortunio e Riccardo Moraschini per attesa di sentenza antidoping, dall’altro Alex Abrines, che non si vede da inizio stagione. Kaleb Tarczewski entra nella partita da nuovo primatista per canestri da due realizzati con la maglia dell’Olimpia in Eurolega: 283 (il precedente record ce l’aveva Micov a quota 281).

Ettore Messina ha le idee ben chiare: “Il Barcellona è una squadra lunga, aggressiva che ha grande pazienza nell’attaccare incessantemente con il pick and roll di Calathes ed Higgins oppure con il gioco in post basso soprattutto di Mirotic e Davies“. Proprio Calathes è primo per assist (5.43 a gara), Higgins viaggia quasi con l’88% in lunetta e Mirotic è secondo per valutazione complessiva in Eurolega.

A|X Armani Exchange Milano-Barcellona inizierà alle ore 20:30 e sarà visibile in tv su Sky Sport Arena (204). Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo