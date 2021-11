La vendetta è servita, ma soprattutto l’Olimpia Milano è da sola in testa alla classifica. La squadra di Messina gioca una partita strepitosa e vince lo scontro diretto con il Barcellona (75-70), conquistando la vetta in solitaria. Settimo successo in otto partite per la squadra milanese, che si esalta in un Forun inespugnabile finora in Europa, battendo gli spagnoli e prendendosi la rivincita per la semifinale di Colonia della passata stagione.

Gigi Datome è l’MVP della partita con 17 punti ed una presenza su entrambe le metà del campo. Devon Hall è una macchina al tiro nel primo tempo e chiude con 16 punti a referto. In doppia cifra anche Mitoglou e Shields, entrambi con 11 punti. Al Barcellona non bastano i 12 punti di Brandon Davies e i 10 di Nigel Hayes-Davis, che sono gli uomini della rimonta spagnola, con anche un Nikola Mirotic tenuto dalla difesa milanese a 10 punti e Cory Higgins a soli 5 punti.

La partenza di Milano è bruciante e arriva anche una clamorosa tripla di Hines sulla sirena dei 24 secondi (10-5). Calathes tiene gli spagnoli incollati all’Olimpia, ma la squadra di Messina gioca un primo quarto sontuoso a livello offensivo e le bombe di Datome e Hall valgono il +9 (22-13). Krunic accorcia sul -5, ma l’ultimo squillo della prima frazione è di Rodriguez, con Milano che segna 28 punti in dieci minuti e chiude avanti 28-21.

Cinque minuti di secondo quarto ed il parziale segna 4-2 per il Barcellona. Le difese dominano e gli attacchi perdono tutti i duelli. E’ ancora Hall a sbloccare l’Olimpia, ma Oriola trova il -3 con l’appoggio al ferro (30-27). Milano torna a muovere il pallone in attacco ed arrivano i canestri prima di Mitoglou e poi di Hall, con l’Olimpia che arriva sulla doppia cifra di vantaggio (40-30). Si va negli spogliatoi con l’Olimpia avanti 42-34.

Il secondo tempo si apre con la tripla di Hall e poi con cinque punti consecutivi di Mirotic (45-39). Mitoglou brucia la retina dall’arco, ma è tutta Milano a volare sulle ali dell’entusiasmo. Circolazione perfetta in attacco per l’Olimpia che tocca il +13 con il canestro del Chacho Rodriguez che fa impazzire il Forum. Il Barcellona prova a ricucire, ma si entra negli ultimi dieci minuti con Milano avanti di dodici punti (61-49).

Sembra essere una partita in controllo, ma il Barcellona è una squadra troppo forte per essere battuta in soli tre quarti. Gli spagnoli risorgono con i canestri di Davis ed Hayes, costruendo un pazzesco parziale di 14-0 nei primi cinque minuti del quarto. Melli sblocca Milano e poi Shields mette una tripla fondamentale dall’arco. Il finale, però, ha un solo protagonista e fa Gigi di nome e Datome di cognome. Il gioco da quattro punti del sardo decide il match, poi Rodriguez mette il sigillo. Finisce 75-70 ed ora Milano è sola in vetta alla classifica.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

AX ARMANI EXCHANGE MILANO – FC BARCELLONA 75-70 (28-21, 14-13, 19-15, 14-21)

Milano: Melli 5, Grant, Rodriguez 6, Tarczewski 2, Ricci, Biligha, Hall 16, Mitoglou 11, Daniels 2, Shields 11, Hines 5, Datome 17

Barcellona: Davies 12, Sanli 4, Martinez, Smits 2, Hayes-Davis 10, Oriola 4, Laprovittola, Higgins 5, Kuric 9, Jokubaitis 5, Mirotic 10, Calathes 9

