LIVE Musetti-Korda, NextGen Finals in DIRETTA: serve una vittoria convincente per la semifinale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultimo match del Round Robin delle Next Gen ATP Finals tra Lorenzo Musetti e Sebastian Korda. Il carrarino, reduce dalla importante vittoria contro il francese Hugo Gaston, si gioca il tutto per tutto nel match contro l’americano per centrare l’obiettivo delle semifinali del torneo all’Allianz Cloud di Milano.

Dopo le difficoltà enormi del primo incontro con Sebastian Baez, il toscano si è ritrovato contro il transalpino sciorinando una prestazione soprattutto dal punto di vista emotivo di grande rilievo. Una reazione da grande giocatore che si spera possa riverberarsi nel confronto di questa sera contro Korda.

Lo statunitense ha vinto i primi due match contro Gaston e Baez e si presenta in una situazione di punteggio favorevole in termini di gestione. Inoltre nel corso di questo torneo ha messo in mostra un ottimo tennis, adatto alle caratteristiche del veloce indoor meneghino. Un gioco potente e vario nel quale il numero di vincenti è notevole. Servirà quindi una versione di Musetti molto convincente, la stessa che servì per battere Korda a Lione (Francia), dove i due si sono incrociati quest’anno e l’ha spuntata Lorenzo. Una partita però disputata sulla terra, la superficie preferita dall’azzurro.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’ultimo match del Round Robin delle Next Gen ATP Finals tra Lorenzo Musetti e Sebastian Korda: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match sarà il secondo della sessione serale che prenderà il via non prima delle 19.30. Buon divertimento!

Foto: LaPresse