Next Gen ATP Finals 2021: Musetti affronta Korda e va a caccia della semifinale, scontro diretto Rune-Nakashima

Lorenzo Musetti va a caccia della semifinale alle Next Gen ATP Finals. Il tennista toscano è reduce dalla vittoria di ieri sera contro il francese Hugo Gaston al termine di un match bellissimo, che ha visto il nativo di Carrara imporsi al quinto set dopo oltre due ore e mezza di gioco. Un successo assolutamente fondamentale per il numero 58 del mondo, che è rimasto in corsa nel torneo e che ora si giocherà tutto contro l’americano Sebastian Korda.

Lo statunitense ha già staccato il pass per le semifinali, ma scenderà comunque in campo per evitare di affrontare lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha già vinto il Gruppo A. Dall’altra parte c’è Musetti, che saprà già quale risultato deve ottenere per conquistare la semifinale. Infatti il match tra il toscano e l’americano è l’ultimo della giornata e quindi Lorenzo conoscerà già l’esito dell’incontro tra Hugo Gaston e Sebastian Baez.

Una vittoria del francese renderebbe più semplice il compito all’azzurro, mentre un successo dell’argentino obbligherebbe Musetti a vincere contro Korda ed anche con un determinato risultato per mantenere una miglior percentuale di set vinti e persi rispetto al sudamericano.

Molto più facile il discorso per il Gruppo A. Carlos Alcaraz è già certo del primo posto e vivrà un match quasi d’allenamento contro l’argentino Cerundolo, sicuro dell’eliminazione. Sarà, invece, un vero e proprio scontro diretto quello tra il danese Holger Rune e l’americano Brandon Nakashima, perchè chi vince conquista l’accesso alla semifinale.

