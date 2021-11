Berrettini-Zverev, ATP Finals 2021: data, programma, orario, tv, streaming

Il cosiddetto Masters di fine anno di tennis, ovvero le Nitto ATP Finals 2021, in programma sul cemento indoor di Torino, domenica 14 novembre vedrà scendere in campo anche l’azzurro Matteo Berrettini che all’esordio sfiderà il tedesco Alexander Zverev.

Tra i quattro incontri previsti domenica 14 novembre, due in doppio e due in singolare è in programma anche il match tra Matteo Berrettini ed il tedesco Alexander Zverev: i due si sfideranno sul alle ore 21.00 nel quarto ed ultimo match in programma.

Domenica 14 novembre sarà possibile seguire gli incontri della prima giornata, incluso Zverev-Berrettini, in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ed in diretta streaming su Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match Zverev-Berrettini, che sarà trasmessa anche da Rai 2 e da Rai Play.

PROGRAMMA ZVEREV-BERRETTINI ATP FINALS

Domenica 14 novembre

Ore 11.30

Doppio

Ore 14.00

Daniil Medvedev-Hubert Hurkacz

Ore 18.30

Doppio

Ore 21.00

Alexander Zverev-Matteo Berrettini

Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis TV

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse