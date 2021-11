LIVE Musetti-Baez, NextGen Finals in DIRETTA: nuove regole e orario partita, sfida da vincere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Sebastian Baez, prima giornata del Gruppo B delle NextGen Atp Finals che si svolgono all’Allianz Cloud di Milano.

Regole ancora cambiate rispetto alle ultime edizioni: oltre a match tre set su cinque con parziali che arrivano a 4 game (con tiebreak a 7 sul 3-3), il killer point sul 40-40 e la possibilità di coaching, il riscaldamento è stato portato da quattro a un minuto, il coaching non è più via cuffia, ma direttamente a bordocampo, ogni giocatore ha un solo medical time out a partita e i toilet break sono cronometrati ad un massimo di tre minuti.

Musetti ha partecipato alle prequali del 2019 per essere alternate nella competizione, ma ancora non ha giocato un match nella rassegna milanese dedicata agli under 21. Debutto assoluto per il toscano che ha dato cenni di risveglio nelle ultime settimane con un incontro vinto a Parigi-Bercy contro Laslo Djere e ad Anversa contro Gianluca Mager, oltre alla sconfitta onorevole a Vienna opposto a Gael Monfils.

Baez ha disputato appena due partite nel circuito maggiore: la sconfitta contro Holger Rune al primo turno di Santiago e la vittoria su Corentin Moutet al primo turno di Amburgo, seguita dal ritiro precedente al confronto con Nikoloz Basilashvili. Il 21enne argentino ha vinto ben cinque Challenger, tutti sulla terra battuta: Conception, Santiago, Zagabria, Santiago 3 e Buenos Aires.

La partita è programmata come seconda a partire dalle 19.30 dopo Korda-Gaston, gli altri due giocatori presenti in questo raggruppamento.

