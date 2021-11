CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.47 Zero palle break in tutto il match per Musetti e appena 11 punti vinti su 63 in risposta: troppo poco per sperare di vincere. Non bene anche le discese a rete: 9/19, 47%.

23.45 Pesano come un macigno i primi due set per l’azzurro: Musetti non è riuscito ad entrare minimamente in partita e Baez ha giocato in controllo.

7-5 BAEZ! FINISCE QUI! L’ARGENTINO VINCE 4-1 4-1 3-4 4-3 E CONQUISTA LA PRIMA VITTORIA ALLE NEXTGEN ATP FINALS!

6-5 Baez! Punto incredibile! Recupero di Musetti sullo smash e riflesso pazzesco dell’argentino a rete! Match point.

5-5. Servizio al centro, dritto lungolinea in sicurezza e volée appoggiata in controllo!

5-4 Baez! Rischia di infrangersi in rete il rovescio di Baez, ma il sudamericano trova una grande soluzione con il dritto lungolinea.

4-4! Sbaglia l’argentino con il back! Si fa sentire la tensione per l’argentino!

4-3 Baez. Seconda coraggiosissima, viene a rete e poi si salva con il riflesso! Musetti è ancora vivo!

4-2 Baez. Altro regalo di Baez! Il dritto finisce a metà rete.

4-1 Baez. Arriva male sulla palla Musetti che poteva leggerla con maggiore anticipo.

3-1 Baez. Sbaglia con il dritto in avanzamento l’argentino.

3-0 Baez. Risposta sulla riga e rovescio lungolinea vincente: meglio di così non si può giocare.

2-0 Baez. Erroraccio di dritto di Musetti che era lontanissimo dal campo.

1-0 Baez. Prende la rete l’argentino e chiude dopo essersi aperto il campo con il dritto.

3-3 TIEBREAK! Ancora momento decisivo del match.

40-15 Servizio vincente ad uscire! Due palle per il tiebreak.

30-15 Prima al centro perfetta messa in campo da Musetti!

15-15 Volée sulla riga piazzata da Musetti e poi chisura in sicurezza.

0-15 Si ferma sul nastro il rovescio dell’azzurro!

2-3. Lunga la risposta di Musetti che poteva gestire meglio questi ultimi due punti, magari giocando in back.

40-30 Lucida smorzata giocata da Baez con l’avversario lontanissimo dal campo.

30-30 Fa partire lo scambio Musetti e c’è un’altra concessione di Baez.

30-15 Lontanissimo Musetti a rispondere ad una prima di servizio a bassa velocità.

15-15 Non contiene la risposta bloccata di dritto Musetti.

0-15 Risponde Musetti e porta Baez all’errore!

2-2!! SECONDA SULLA RIGA AD USCIRE!! FOLLE MUSETTI! CHE CORAGGIO!

40-40 Non rientra il rovescio lungolinea di Musetti! Deciding point: c’è la palla break per Baez.

40-30 Prima esterna e dritto in campo aperto dalla parte opposta!

30-30 Brutto back per Musetti, colpito in equilibrio precario.

30-15 Secondo doppio fallo del match per l’azzurro.

30-0 Buon controbalzo con il rovescio di Musetti che non perde campo.

15-0 Prima esterna vincente per Musetti!

1-2. Senza problemi tiene anche questo turno di battuta Baez: Musetti sembra entrato in partita, ma non può permettersi passi falsi.

40-15 Gran dritto di Baez dal centro del campo.

30-15 Largo il dritto di Musetti che poteva fare meglio in questa circostanza.

15-15 Colpisce malissimo il dritto Baez su una palla scomoda offerta da Musetti!

15-0 Prende la rete Baez e gioca un’ottima volée.

1-1. PASSANTE INCREDIBILE DI MUSETTI!! FENOMENALE!! DAI TELONI FA PARTIRE UN MISSILE INCROCIATO DI DRITTO!

40-0 Arriva anche il terzo ace del match per Musetti!

30-0 Varia con il servizio Musetti, andando in slice ad uscire.

15-0 Vola via lungo il dritto di Baez.

0-1. Ritorna sulle sue percentuali al servizio Baez, tenendo la battuta a zero.

40-0 Altro buon rovescio in cross dell’argentino.

30-0 Errore con il rovescio di Musetti da posizione invitante.

15-0 Esce bene con il rovescio lungolinea Baez.

23.17 Sale sopra il 50% la percentuale di punti vinti con la prima per Musetti. La prima di servizio è entrata l’84% delle volte: qualcosa sta cominciando a muoversi.

7-5 MUSETTI!! LUNGO IL LOB DI BAEZ PER POCHISSIMO!! L’azzurro vince il terzo set!!

6-5 Musetti. Prende l’iniziativa dello scambio Baez e chiude con il dritto!

6-4 MUSETTI!!! IL PASSANTE DA LONTANO LUNGOLINEAAAAAAAAA!!! ESPLODE L’ALLIANZ CLOUD! DUE SET POINT!

5-4 Musetti!! ARRIVA UN ACE PER CANCELLARE TUTTO!

4-4. NOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!! Recupero di Baez che si arrampica sul nastro e Musetti affossa in rete.

4-3 Musetti. Due risposte sbagliate da Musetti che non fa giocare colpi scomodi a Baez.

4-2 Musetti. Prova a rischiare in risposta l’azzurro, ma concede con il rovescio.

4-1 Musetti. Scappa via anche questo dritto a Baez! L’azzurro indica la testa, la forza che potrebbe rovesciare questa partita.

3-1 Musetti. Lunga la risposta di rovescio di Baez! C’è ancora speranza!

2-1 Musetti! Non passa la volée di Baez! C’è il minibreak!

1-1. Sotto la rete la risposta di Musetti.

1-0 Musetti. Sul nastro il rovescio di Baez!

3-3 TIEBREAK! Gioca alla grande Baez che in progressione con il dritto si prende la rete e chiude con la volée corta.

40-30 Risposta bassa e corta di Musetti e Baez non controlla il dritto in chop.

40-15 Non passa la smorzata di Baez con i piedi dentro il campo!

40-0 Ancora bravo a spingere dopo il servizio l’argentino.

30-0 Larga la risposta di rovescio di Musetti.

15-0 Trova tutti gli angoli con il dritto Baez.

3-2. Tiene il servizio senza annullare palle break Musetti! L’azzurro si assicura almeno il tiebreak.

40-30 Risponde profondo e vicino alla riga Baez, Musetti non si organizza con il dritto.

40-15 Attacco di dritto e volée in controtempo perfetta! Finalmente un grande punto portato a casa da Musetti!

30-15 Largo lo slice di rovescio di Baez! Qualche variazione di Musetti porta i suoi frutti.

15-15 Cerca di stare aggressivo Musetti e di riguadagnare campo, sbagliando in larghezza.

15-0 Vicino alla riga Musetti, spinge con il rovescio, prova a rubare il tempo all’avversario!

2-2. La fase di risposta di Musetti è pressoché inesistente fino a questo momento.

40-0 Non riesce a rispondere Musetti.

30-0 Ancora un servizio vincente per l’argentino.

15-0 Risposta aggressiva di Musetti, ma Baez si difende bene.

2-1 MUSETTI!! Scambio infinito!! Si salva l’azzurro che tiene il servizio in qualche maniera annullando tre palle break! Game fondamentale!

40-40 ARRIVA MUSETTI SULLA CONTROSMORZATA E PASSA! Ancora deciding point: Musetti servirà da sinistra.

30-40 Errore in risposta per Baez!

15-40 Ritmo basso tenuto da Musetti, Baez decide di uscire dallo scambio e banchetta con il dritto lungolinea.

15-30 Arriva un aiuto da parte di Baez che sbaglia la risposta.

0-30 Si ritrova a metà campo Musetti e cerca una demi volée davvero improbabile.

0-15 Rovescio in back che rimane in aria e Baez fa partire il drittone carico vincente.

1-1. Anche questo game se ne va via rapido: nullo in risposta l’allievo di Simone Tartarini.

40-0 Musetti fa giocare una serie di dritti a Baez e alla fine l’argentino trova la soluzione vincente.

30-0 Larga di un soffio la risposta di Musetti.

15-0 Si prende ancora il punto nei pressi della rete Baez.

1-0. Rovescio lungolinea! Tiene la battuta Musetti: segnale fondamentale.

40-30 PALLA CORTA E VOLEE!! Finalmente una soluzione che funziona!

30-30 Prima di servizio sulla riga! Prova a reagire l’azzurro.

15-30 Cerca di liberare il rovescio Musetti, ma lo mette a metà rete.

15-15 Arriva anche il primo doppio fallo per il giovane italiano.

15-0 C’è l’errore di Baez! Vediamo se Musetti riesce quantomeno ad attivarsi un minimo.

22.45 Medical time out chiamato da Musetti che sembra aver problemi di respirazione: forse bloccato dalla tensione il carrarese.

22.43 Vince il 44% di punti al servizio e il 9% in risposta: Musetti appare impotente di fronte all’avversario e in generale a questa partita. 10 discese a rete e soli due punti conquistati.

1-4 SECONDO SET BAEZ! Dritto colpito malissimo dall’azzurro che perde anche il secondo parziale.

40-15 Ottima prima ad uscire: arrivano tre set point per Baez.

30-15 Di controbalzo con il rovescio nei pressi della rete Baez! Che manualità!

15-15 Finalmente un buon rovescio lungolinea di Musetti!

15-0 Il dritto di Baez detta legge anche in questa occasione.

1-3 BREAK BAEZ! Dritto largo dal centro del campo: un disastro totale. Adesso si fa durissima per Musetti.

40-40 Buona prima al centro! Ancora killer point sul servizio dell’azzurro.

30-40 Punto giocato con il freno a mano tirato da Musetti che prova a venire avanti e gioca una sorta di volée alta stoppata: il recupero di Baez è largo.

15-40 Altro errore sul serve and volley per Musetti dopo il kick esterno: tre palle break.

15-30 Arriva comodo sulla demi volée di Musetti, Baez: ancora l’azzurro aveva seguito la seconda a rete.

15-15 Parte ancora il palleggio, ma Baez stavolta non si fa scalfire sulla diagonale sinistra.

15-0 Mantiene lo scambio Musetti, non rischia e alla fine raccoglie l’errore di Baez.

1-2. COME ESCE DA UNO SCAMBIO PROLUNGATO BAEZ! Rovescio stretto bimane dal centro del campo! Che soluzione!

40-15 Sulla riga il drittone carico di Baez!

30-15 Stavolta a sbagliare è l’argentino con il dritto: primo punto in risposta per Musetti.

30-0 Picchia con il dritto Baez dopo il servizio.

15-0 Varia con il back Baez e Musetti sbaglia ancora.

1-1. Gioca corto Musetti, ma Baez non ne approfitta! Il dritto scappa lungo! Deve caricarsi e scuotersi l’azzurro.

40-40 In rete la risposta di Baez sulla seconda di Musetti! Killer point: il toscano lo gioca da destra.

30-40 Buona prima ad uscire!

15-40 Non chiude la volée dopo il servizio Musetti e viene trafitto dal passante: tre palle break per Baez.

15-30 Spinge con il dritto Musetti e sbaglia l’argentino sulla diagonale!

0-30 Torna indietro Musetti dopo la discesa a rete e affossa la smorzata: caos totale.

0-15 CHE LOB DI BAEZ! Non abbastanza incisivo Musetti con la volée, ma rovescio chirurgico in pallonetto dell’argentino.

0-1. Musetti continua a non vincere un punto in risposta: il pubblico prova a scuoterlo da una situazione che si sta facendo complicata.

40-0 Esce in larghezza la risposta di Musetti.

30-0 Asse vincente con il servizio e il dritto inside-in.

15-0 Ancora a rete Baez che chiude con il colpo al volo.

22.21 Un solo gratuito e cinque vincenti per Baez, cinque gratuiti e due vincenti per Musetti. Con la seconda di servizio l’azzurro ottiene solo il 14% di punti e in risposta non ha vinto nemmeno un punto.

1-4 PRIMO SET BAEZ! Tira sulle righe l’argentino sia con il dritto che con il rovescio!

15-40 Primo serve and volley che riesce a Musetti in questo match.

0-40 Trova la riga con la risposta Baez: arrivano quattro set point consecutivi per il sudamericano.

0-30 Smorzata leggibile giocata da Musetti, arriva facilmente Baez e il recupero è vincente.

0-15 Aggredisce in risposta Baez, si porta sotto rete e chiude! Senza timore l’argentino!

1-3. Prova ad essere aggressivo Musetti, ma Baez risolve la situazione con un grande dritto in diagonale.

40-0 Altro errore di dritto per l’azzurro quando si era nel vivo del palleggio.

30-0 Non riesce ad entrare nello scambio Musetti che viene spostato da una parte all’altra da Baez.

15-0 Decolla in tribuna la risposta di Musetti.

1-2. Sbaglia la risposta di dritto Baez! Musetti si tiene in vita in questo primo set e riesce a sbloccarsi.

40-40 ACE AD USCIRE!! Si è preso il suo tempo ed ha scagliato questo servizio vincente. Adesso c’è il killer point.

30-40 Stecca di rovescio Musetti! Non sta funzionando niente. Due palle del doppio break per l’argentino.

30-30 Ancora una volta Musetti si fa trovare con il baricentro del corpo all’indietro e il dritto è abbondantemente lungo.

30-15 Attacco preciso con il dritto dopo aver servito bene.

15-15 Non trova gli appoggi sul dritto Musetti e se ne va in lunghezza questa esecuzione.

15-0 Stavolta decide di non forzare l’azzurro e arriva il gratuito di rovescio dell’argentino.

0-2. Troppo timido Musetti che lascia l’iniziativa a Baez che non si è fatto pregare.

40-0 Ancora un errore di rovescio per Musetti: evidentemente teso l’azzurro.

30-0 Scappa indietro Musetti su questa risposta di rovescio.

15-0 Viene avanti Baez e chiude con la volée di dritto.

0-1 BREAK BAEZ! Altro errore di dritto per Musetti che pecca la mancanza di prime in questo primo game del match.

30-40 Annulla bene la prima con il dritto in avanzamento dopo aver preso campo.

15-40 Ancora un serve and volley troppo leggero sulla seconda per Musetti: tracciante di dritto in risposta per Baez. Tre palle break.

15-30 Buona prima ad uscire che dà il punto diretto all’azzurro!

0-30 Non si fa trovare reattivo Musetti sul dritti in uscuta dal servizio.

0-15 Serve and volley sulla seconda che non riesce a Musetti: scelta sin troppo ambiziosa.

SI COMINCIA! LORENZO MUSETTI AL SERVIZIO!

22.01 Da verificare sarà la condizione mentale di Musetti che oggi dovrà essere bravo a gestire la pressione del favorito.

21.59 Entrano in campo i due giocatori: ricordiamo che il riscaldamento è stato compresso ad appena un minuto per velocizzare i tempi della partita in tutto e per tutto.

21.57 Chissà che l’aria di casa non possa risvegliare delle sensazioni positive a Musetti: l’azzurro dopo una buona prima parte di stagione culminata dal grande Roland Garros, si è notevolmente spento. Il toscano proverà a regalarsi un bel torneo per chiudere al meglio la stagione.

21.55 Musetti ha dato dei cenni di risveglio negli ultimi tre tornei giocati: la vittoria contro Gianluca Mager nel derby ad Anversa, la sconfitta onorevole per mano di Gael Monfils a Vienna e il successo in rimonta contro Laslo Djere a Parigi-Bercy.

21.53 Korda è volato provvisoriamente in testa al Gruppo B: il vincente di questo incontro raggiungerà l’americano in prima posizione.

21.51 Sole due partite disputate nel circuito maggiore dall’argentino: l’eliminazione al primo turno di Santiago per mano di Holger Rune e la vittoria contro Corentin Moutet ad Amburgo prima del walkover del turno successivo in cui doveva affrontare Nikoloz Basilashvili.

21.49 Nessun precedente fra i due giocatori: se Musetti in questo 2021 ha frequentato il circuito Atp, Baez ha giocato quasi tutti Challenger.

21.47 Interessante valutare Sebastian Baez su questa superficie: l’argentino si è dedicato quasi esclusivamente a giocare sulla terra battuta, ma nelle qualificazioni degli Us Open si è spinto fino al turno decisivo, stoppato solo da Eubanks andando a due punti dalla vittoria.

21.45 Debutto di Lorenzo Musetti in questa competizione: il toscano un paio d’anni fa si era giocato le prequali, non guadagnando il posto da alternate.

21.43 Sebastian Korda esce vincitore da una battaglia di oltre due ore contro Hugo Gaston: lo statunitense vince 3-4 3-4 4-0 4-3 4-0 annullando una palla match al francese.

21.28 Korda annulla un match point e vince il tiebreak del quarto set contro Gaston per 7-3. Sarà il quinto set a decidere questo primo match della sessione serale.

20.59 Dominio di Sebastian Korda nel terzo set: 4-0. Il figlio d’arte statunitense trascina così il match al quarto parziale. Ritardato di conseguenza l’ingresso in campo di Musetti e Baez che saranno protagonisti dell’ultimo incontro di giornata.

20.44 Hugo Gaston vince anche il secondo set al tiebreak con il punteggio di otto punti a sei. 4-3 4-3 in favore del francese che quindi è avanti di due parziali su Sebastian Korda. Al termine di questo incontro toccherà a Musetti e Baez.

20.10 Buonasera amici di OA Sport. Si è concluso il primo parziale tra Hugo Gaston e Sebastian Korda: il francese se l’è aggiudicato al tiebreak per sette punti a due. Ricordiamo che ogni set arriv a a quattro game (sul 3-3 tiebreak) e che si gioca al meglio dei cinque set. Al termine del primo match toccherà a Lorenzo Musetti e Sebastian Baez.

I gironi ai raggi X delle NextGen Finals – I favoriti

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Sebastian Baez, prima giornata del Gruppo B delle NextGen Atp Finals che si svolgono all’Allianz Cloud di Milano.

Regole ancora cambiate rispetto alle ultime edizioni: oltre a match tre set su cinque con parziali che arrivano a 4 game (con tiebreak a 7 sul 3-3), il killer point sul 40-40 e la possibilità di coaching, il riscaldamento è stato portato da quattro a un minuto, il coaching non è più via cuffia, ma direttamente a bordocampo, ogni giocatore ha un solo medical time out a partita e i toilet break sono cronometrati ad un massimo di tre minuti.

Musetti ha partecipato alle prequali del 2019 per essere alternate nella competizione, ma ancora non ha giocato un match nella rassegna milanese dedicata agli under 21. Debutto assoluto per il toscano che ha dato cenni di risveglio nelle ultime settimane con un incontro vinto a Parigi-Bercy contro Laslo Djere e ad Anversa contro Gianluca Mager, oltre alla sconfitta onorevole a Vienna opposto a Gael Monfils.

Baez ha disputato appena due partite nel circuito maggiore: la sconfitta contro Holger Rune al primo turno di Santiago e la vittoria su Corentin Moutet al primo turno di Amburgo, seguita dal ritiro precedente al confronto con Nikoloz Basilashvili. Il 21enne argentino ha vinto ben cinque Challenger, tutti sulla terra battuta: Conception, Santiago, Zagabria, Santiago 3 e Buenos Aires.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Baez, prima giornata del Gruppo B delle NextGen Atp Finals. La partita è programmata come seconda a partire dalle 19.30 dopo Korda-Gaston, gli altri due giocatori presenti in questo raggruppamento. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

