LIVE Moto3, GP Valencia 2021 in DIRETTA: warm-up e gara, Dennis Foggia per chiudere in bellezza

La cronaca delle qualifiche di Moto3

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del warm-up e della gara del Gp di Valencia del Mondiale di Moto3, ultimo appuntamento dell’annata 2021.

I giochi per il Mondiale sono già definiti: Pedro Acosta si è laureato Campione del Mondo. Lo spagnolo della KTM ha centrato la prima pole in carriera proprio all’ultimo tentativo disponibile, visto che l’iberico dall’anno prossimo passerà in Moto2. La prima fila è completata da Tastuki Suzuki, all’ultima gara con il Team Simoncelli prima di passare in Leopard; e da Izan Guevara (GASGAS).

L’Italia ha piazzato quattro piloti fra i primi dieci in qualifica: il migliore è Andrea Migno in quarta posizione, mentre la terza fila è tutta italiana con Dennis Foggia, Romano Fenati e Niccolò Antonelli. Foggia cercherà di chiudere al meglio una grande stagione che l’ha visto lottare con Acosta quasi per tutto l’arco dell’anno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del warm-up e della gara del Gp di Valencia del Mondiale di Moto3. Il warm-up comincerà alle 8.40, la gara alle 11.00. Buon divertimento!

Foto: MotoGP.com Press