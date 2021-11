Non è stata la chiusura di stagione che sognava Dennis Foggia, nel Mondiale 2021 di Moto3. Il centauro del Leopard Racing, steso dal sudafricano Darryn Binder nel penultimo appuntamento del campionato a Portimao (Portogallo), andava a caccia di un riscatto visto che con l’incidente citato il titolo è andato allo spagnolo Pedro Acosta.

A Valencia (Spagna) una gara molto concitata, nello stile della minima cilindrata. All’ultimo giro, in lotta per il successo, Foggia ha azzardato una staccata molto profonda all’ingresso di curva-2 colpendo Acosta e provocando la sua caduta e il ritiro. Un episodio forse anche un po’ figlio di quanto accaduto in terra lusitana.

Alla fina della fiera Foggia, che aveva concluso sesto nella prova vinta dal compagno di squadra Xavier Artigas, si è visto penalizzato di 3″ e quindi retrocesso in 13ma posizione: “Mi è stata tolta la possibilità di lottare con Acosta a Portimao e dovevo provarci qui. Nel corso del Mondiale Pedro è stato forte, ma ha avuto anche degli aiuti da parte degli altri piloti KTM. So quanto sia forte lui in frenata e quindi sono arrivato un po’ lungo. Per me era un normale incidente di gara, dal momento che non c’era alcuna intenzionalità di provocare un crash“, le parole del pilota italiano a Sky Sport.

Un Foggia che quindi ha concluso in seconda posizione questo Mondiale Moto3 e ci riproverà l’anno prossimo.

Foto: MotoGP.com Press