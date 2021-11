LIVE Moto3, GP Valencia 2021 in DIRETTA: Acosta per terra, Foggia sbaglia e giunge tredicesimo con la penalità! Vince Artigas davanti a Garcia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DI VALENCIA DI MOTOGP

12.04 La nostra DIRETTA LIVE dell’ultima gara della stagione del Mondiale Moto3 finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire dalle 14.00 lo spettacolo dell’ultima gara della carriera di Valentino Rossi. Un caro saluto e buona giornata a tutti!

12.02 Questa la graduatoria finale del Mondiale Moto3:

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 259

2 Dennis FOGGIA Honda ITA 216

3 Sergio GARCIA GASGAS SPA 188

4 Jaume MASIA KTM SPA 171

5 Romano FENATI Husqvarna ITA 160

6 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 152

7 Darryn BINDER Honda RSA 136

8 Izan GUEVARA GASGAS SPA 125

9 Ayumu SASAKI KTM JPN 120

10 Andrea MIGNO Honda ITA 110

12.00 Questa la classifica dell’ultima gara della stagione:

1 25 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 143.5 38’30.302

2 20 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 143.5 +0.043

3 16 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 143.5 +0.232

4 13 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 143.5 +0.443

5 11 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 143.5 +0.540

6 10 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 143.4 +1.156

7 9 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 143.4 +1.209

8 8 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 143.4 +2.109

9 7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 143.4 +2.185

10 6 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 143.3 +2.322

11 5 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 143.3 +2.791

12 4 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 143.3 +2.461

13 3 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 143.4 +3.819

14 2 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 142.7 +13.298

15 1 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 142.7 +13.348

16 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 142.7 +13.369

17 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 142.4 +17.249

18 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 140.7 +45.581

19 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 110.7 5 Laps

11.58 Inno nazionale spagnolo per Artigas, Garcia e Masià: podio tutto a tinte iberiche.

11.56 Rimonta davvero incredibile per Artigas che è risalito dalla diciassettiesima posizione fino alla vittoria.

11.54 Penalità di tre secondi inflitta a Foggia: l’equivalente di un long penalty. L’italiano è quindi tredicesimo.

11.52 I festeggiamenti di Xavier Artigas per la prima vittoria in carriera:

11.50 Ecco l’incidente tra Foggia ed Acosta:

11.48 Il principale neo di quest’anno di Foggia sono stati i sei zeri fatti registrare. Bisognerà migliorare sotto l’aspetto della pazienza: quando non si può vincere si può comunque guadagnare punti preziosi.

11.46 Alla fine Foggia è giunto al sesto posto quest’oggi: un mondiale davvero straordinario per l’italiano della Leopard.

11.45 Peccato per Dennis Foggia che era tornato in testa negli ultimissimi giri ed ha buttato per terra Acosta: potrebbe arrivare una penalizzazione per l’italiano,

11.43 Ottima seconda posizione per Garcia che difende la terza posizione nel Mondiale. Terzo Masia, autore di una gara spettacolare avendo guadagnato venti posizioni della partenza.

11.42 Davvero un finale vibrante in questa gara di Moto3: è stata incerta fino all’ultimo ed è stata risolta all’ultimo metro.

ARTIGASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!! VINCE LA PRIMA GARA IN CARRIERA IN MOTO3!! ESPLODE IL BOX LEOPARD! SECONDO GARCIA, TERZO MASIA!

CADE MIGNO E FOGGIA VA LUNGHISSIMO!!! GARCIA, ARTIGAS E ONCU DAVANTI!

FOGGIA SU ACOSTA!!!!! ACOSTA PER TERRAAAAAA!!!!!!!!!!! GARCIA AL COMANDO!

ULTIMO GIRO DEL MONDIALE!!

-2 Acosta ancora decide di non attaccare: vuole piazzare l’assalto all’ultimo giro.

-2 FOGGIAAAAAAAA!!!! IN DRITTA PASSA ACOSTA!! ARTIGAS TERZO!!

-3 Caduta per Alberto Surra che chiude la stagione nel peggiore dei modi.

-3 Oncu torna su ancora! Quarta posizione nonostante gli errori e i long lap!

-4 ACOSTAAAAAAAAA!!!!!!!!!! STACCATONE ILLEGALE SU FOGGIA! CHE DUELLO!

-4 ARRIVA IL MISSILE!!! ARRIVA IL MISSILE DENNIS FOGGIA!!! PRIMA POSIZIONE DAVANTI AD ACOSTA E ARTIGAS!

-4 All’interno Foggia su Garcia!! Quarta posizione per l’italiano della Leopard!

-4 ONCU CHE RISCHIO!! VA LUNGHISSIMO E PER POCO NON CENTRA FOGGIA!

-5 Garcia su Macia! Acosta adesso è terzo!

-5 Oncu si infila su Guevara! Il turco sta ritornando in quota!

-6 Scivolata di Suzuki!! Il giapponese è quindi messo fuorigioco.

-6 Prove di gara di testa per Acosta, ma lo spagnolo non riesce a scappare via.

-7 Foggia passa su Migno! Il vice-campione del mondo vuole siglare un gran risultato.

-7 Stanno risalendo Migno e Foggia che sono rispettivamente quinto e sesto.

-8 Long lap per Oncu e Salac che ora sono undicesimo e dodicesimo.

-8 Oncu subisce i sorpassi di Acosta e Artigas.

-9 Penalità per Oncu: long lap per aver oltrepassato più volte i limiti della pista.

-9 E ACOSTA ANCHHE SU ONCU IN RETTILINEO!!

-10 ACOSTA SU ARTIGAS! Seconda posizione, ora in prima piazza c’è Oncu!

-10 Arrivano Migno e Foggia da dietro!! Sesto e settimo!

-11 Acosta si riprende la posizione su Artigas! Terzo Oncu.

-11 ARTIGAS DAL NULLA!! Acosta lo continua a tallonare.

-11 GARCIA DA DIETRO!!! C’ERANO CINQUE MOTO A STACCARE E LUI DI PREPOTENZA SI METTE DAVANTI!

-12 Nessuno sembra in grado di staccare gli altri e fare gara di testa: c’è grande incertezza.

-12 Jaume Masia balza al comando! Tre KTM davanti a tutti!

-13 Guevara sembra si stia eclissando: è settimo e Dennis Foggia si sta facendo vedere nei suoi specchietti.

-14 Masia sta arrivando impetuoso! E’ quinto e attacca Salac e Garcia.

-14 Dennis Foggia nel dritto svernicia Suzuki! Ottava posizione.

-15 Acosta si ributta all’interno!! Vuole comandare il Campione del Mondo, non vuole stare al ritmo degli altri.

-15 Oncu dall’esterno su Acosta! Per pochissimo non si sono toccati i due centauri KTM!

-16 Guevara va lungo ed è quarto, Oncu addirittura secondo che sta girando più forte di tutti.

-16 Guevara nuovamente davanti ad Acosta! Sono tutti appicciati, che lotta in questa ultima gara della stagione!

-17 Migno non riesce a contenere l’attacco di Foggia che si prende la nona piazza!

-17 Guevara ancora in rettilineo per riprendersi la seconda posizione su Salac! Migno nono, Foggia decimo.

-18 Lontano Romano Fenati che è dodicesimo: difficilmente potrà tornare sotto per battagliare con Garcia.

-19 Guevara torna dietro, continua l’acceso duello con Acosta. Terzo Garcia, quarto Salac.

-19 GUEVARAAAAAA!!!! IN RETTILINEO!!! PASSA ACOSTA PER LA PRIMA POSIZIONE!!

-20 Lunghissimo Migno ad un paio di curve! Solo settimo adesso dietro a Oncu, Suzuki e Garcia.

-21 Super partenza anche per Oncu che aveva fatto vedere ottime cose nel warm-up: il turco è già quarto.

-21 GUEVARA!!! STACCATONA IN CURVA 1!!! Si mette davanti a Salac e Migno.

-22 Foggia passa su Fenati: ottava posizione per il vice campione del mondo davanti a Tatay.

-22 Fellon si tocca il polso: speriamo non si tratti di nulla di grave per il pilota del Team Simoncelli.

-23 Acosta sempre al comando dopo il primo giro, Foggia non è partito bene ed è decimo.

-23 NOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! BRUTTA CADUTA!!! BINDER E FELLON A TERRA!

SI COMINCIA!!! E’ PARTITA L’ULTIMA GARA DELL’ANNO DELLA MOTO3!

10.59 Comincia il giro di formazione! Non tutto è deciso nel Mondiale: Fenati ed Antonelli sono in corsa con Garcia per la terza posizione nella generale.

10.58 Clima perfetto a Valencia per correre: 15 gradi e cielo sereno. Tutto è pronto per l’ultimo ballo stagionale della Moto3!

10.55 Gara speciale per tutti gli italiani e in generale per tutto il mondo del motociclismo: nel giorno dell’ultima gara in carriera di Valentino Rossi, ogni centauro italiano porta un casco in onore dell’incommensurabile Vale.

10.52 Foggia partirà dalla terza fila insieme ad altri due italiani: Romano Fenati e Niccolò Antonelli. Buon ritmo gara palesato da Andrea Migno che parte dalla quarta posizione e si potrebbe regalare una delle migliori gare dell’anno.

10.49 Dennis Foggia purtroppo non è più in corsa per il titolo mondiale: l’italiano della Leopard Racing Honda ha pagato dazio la caduta dell’ultimo gran premio a Portimao, causata da un flipper con Binder.

10.46 Pedro Acosta, neo Campione del Mondo Moto3, all’ultima possibilità disponibile ha centrato la prima pole position in carriera, visto che dall’anno prossimo lo spagnolo passerà il Moto2.

10.43 Gli italiani sembrano piuttosto pimpanti in vista della gara, questa la classifica del warm-up di questa mattina:

1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 229.9 1’39.915

2 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 231.5 1’39.934 0.019 / 0.019

3 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 230.7 1’40.044 0.129 / 0.110

4 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 229.9 1’40.119 0.204 / 0.075

5 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 230.7 1’40.121 0.206 / 0.002

6 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 229.2 1’40.237 0.322 / 0.116

7 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 224.7 1’40.262 0.347 / 0.025

8 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 232.2 1’40.356 0.441 / 0.094

9 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 233.8 1’40.382 0.467 / 0.026

10 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 229.2 1’40.388 0.473 / 0.006

11 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 233.0 1’40.487 0.572 / 0.099

12 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 230.7 1’40.537 0.622 / 0.050

13 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 226.9 1’40.538 0.623 / 0.001

14 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 228.4 1’40.594 0.679 / 0.056

15 95 Jose Antonio RUEDA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 226.1 1’40.679 0.764 / 0.085

16 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 231.5 1’40.682 0.767 / 0.003

17 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 227.6 1’40.705 0.790 / 0.023

18 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 227.6 1’40.761 0.846 / 0.056

19 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 228.4 1’40.771 0.856 / 0.010

20 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 222.5 1’40.778 0.863 / 0.007

10.40 Ben ritrovati amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE dell’ultima gara del 2021 della Moto3: il Gp di Valencia.

La cronaca delle qualifiche di Moto3

09.20 Per ora è tutto: appuntamento alle 11:00 per la gara di Moto3, sempre qui su OA Sport con la nostra diretta testuale. Non mancate!

09.18 Resta Acosta, il neo Campione del Mondo, l’uomo da battere a Valencia. Anche in questo warm-up è stato il più veloce.

09.16 Mattinata positiva per Nepa, Migno e Foggia; bene anche Guevara, meno per Suzuki, solo 24° dopo il secondo posto in griglia conquistato ieri.

09.14 Ecco classifica completa del warm-up:

1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’39.915 8 11 229.9

2 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’39.934 4 11 0.019 0.019 231.5

3 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 1’40.044 11 11 0.129 0.110 230.7

4 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’40.119 11 11 0.204 0.075 229.9

5 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’40.121 5 11 0.206 0.002 230.7

6 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 1’40.237 4 11 0.322 0.116 229.2

7 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 1’40.262 10 12 0.347 0.025 224.7

8 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’40.356 5 11 0.441 0.094 232.2

9 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’40.382 11 11 0.467 0.026 233.8

10 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 Academy KTM 1’40.388 8 11 0.473 0.006 229.2

11 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’40.487 4 11 0.572 0.099 233.0

12 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA 1’40.537 6 11 0.622 0.050 230.7

13 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 1’40.538 8 11 0.623 0.001 226.9

14 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’40.594 5 11 0.679 0.056 228.4

15 95 Jose Antonio RUEDA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’40.679 11 11 0.764 0.085 226.1

16 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 1’40.682 3 11 0.767 0.003 231.5

17 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’40.705 6 11 0.790 0.023 227.6

18 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 1’40.761 11 11 0.846 0.056 227.6

19 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’40.771 10 10 0.856 0.010 228.4

20 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’40.778 8 11 0.863 0.007 222.5

21 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’40.839 9 12 0.924 0.061 220.3

22 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’40.860 11 11 0.945 0.021 225.4

23 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 1’40.868 11 11 0.953 0.008 227.6

24 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’40.958 9 9 1.043 0.090 222.5

25 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’41.318 11 11 1.403 0.360 226.1

26 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 1’41.488 5 9 1.573 0.170 221.0

27 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’42.023 6 6 2.108 0.535 221.0

09.11 Lo spagnolo si dimostra il più veloce in pista al Ricardo Tormo Circuit.

09.09 Diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo, rispettivamente, Fellon, Rossi e Fenati. 22° Surra.

09.07 1:39.934 il tempo di Acosta; Oncu, secondo, è a +0.019 con 1:39.934.

09.05 Decimo tempo per Niccolò Antonelli.

09.03 Il più veloce è Pedro Acosta, davanti a Oncu.09.05 Decimo tempo per Niccolò Antonelli.

09.02 Quinto Dennis Foggia, 1:40.121, a soli +0.002 dal tempo di Migno.

09.01 Terzo Stefano Nepa! 1:40.044.

09.01 MIGNO! NETTO MIGLIORAMENTO! DA 11° A 4°: 1:40.119.

09.00 BANDIERA A SCACCHI! Vediamo gli ultimi tempi, si migliorano tutti!

08.59 Sottotono Suzuki, al momento 25°.

08.58 DUE MINUTI AL TERMINE!

08.57 Ventesima posizione per Riccardo Rossi, 23° Alberto Surra.

08.57 Migno 13°, Fellon sedicesimo, 18° Fenati.

08.56 Acosta scende sotto l’1:40 ma rimane secondo: 1:39.915, a +0.148 da Oncu.

08.55 5 MINUTI AL TERMINE! I primi tre sono al momento Oncu, Acosta e Foggia. Quarto Nepa, 9° Antonelli.

08.54 Ancora gran tempo per Oncu: 1:39.767. Per ora è l’unico ad andare stabilmente sotto l’1:40.

08.54 Caduta per Kaito Toba.

08.53 Secondo Acosta! 1:40.089.

08.52 Mancano già meno di 10 minuti.

08.51 Molto bene anche Stefano Nepa, terzo: 1:40.161.

08.51 Gran tempo di Foggia! Si avvicina a Oncu: 1:40.121, a +0.354 dal turco.

08.50 11° Fenati con 1:40.828.

08.49 Ottavo tempo per Dennis Foggia: 1:40.644.

08.48 Si migliora ancora Oncu! 1:39.934.

08.47 Il tempo di Oncu è davvero incredibile: più di mezzo secondo di ritardo per gli altri piloti.

08.46 Casco speciale per Migno, in un giorno altrettanto importante nella storia della MotoGP:

08.45 Deniz Oncu! Che tempo! Siamo appena al primo giro e si va già forti: 1:40.005.

08.44 Adrian Fernandez migliora il tempo di Izan Guevara: 1:41.391, e nel tentativo successivo è già casco rosso al primo settore.

08.43 Il primo a far registrare il proprio tempo è Guevara che, ricordiamo, partirà terzo: 1:42.195.

08.42 Pista fresca questa mattina, possono arrivare importanti indicazioni:

08.41 Lo seguono Kunii, Kelso e Adrian Fernandez.

08.40 Subito in pista Izan Guevara.

08.40 BANDIERA VERDE, SI PARTE!

08.39 Manca pochissimo! Meno di un minuto.

08.37 Il miglior tempo, siglato da Acosta nelle qualifiche di ieri, è stato 1:38.668. Vedremo quale sarà il ritmo di questa mattina.

08.35 5 minuti e si parte con il warm-up!

08.33 Ben 5 piloti italiani in top 10: Migno, Fellon, Foggia, Fenati, Antonelli.08.35 5 minuti e si parte con il warm-up.

08.31 In prima fila con lui ci saranno Tatsuki Suzuki e Izan Guevara.

08.29 Proprio in extremis è arrivata la prima pole stagionale per Pedro Acosta, già Campione del Mondo.

08.27 Quest’oggi siamo a Valencia, ultimo Gran Premio dell’anno.

08.25 Amiche e amici di OA Sport benvenuti alla Diretta LIVE del warm-up di Moto3!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del warm-up e della gara del Gp di Valencia del Mondiale di Moto3, ultimo appuntamento dell’annata 2021.

I giochi per il Mondiale sono già definiti: Pedro Acosta si è laureato Campione del Mondo. Lo spagnolo della KTM ha centrato la prima pole in carriera proprio all’ultimo tentativo disponibile, visto che l’iberico dall’anno prossimo passerà in Moto2. La prima fila è completata da Tatsuki Suzuki, all’ultima gara con il Team Simoncelli prima di passare in Leopard; e da Izan Guevara (GASGAS).

L’Italia ha piazzato cinque piloti fra i primi dieci in qualifica: il migliore è Andrea Migno in quarta posizione, Lorenzo Fellon è sesto; la terza fila è tutta italiana con Dennis Foggia, Romano Fenati e Niccolò Antonelli. Foggia cercherà di chiudere al meglio una grande stagione che l’ha visto lottare con Acosta quasi per tutto l’arco dell’anno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del warm-up e della gara del Gp di Valencia del Mondiale di Moto3. Il warm-up comincerà alle 8.40, la gara alle 11.00. Buon divertimento!

Foto: MotoGP.com Press