LIVE Moto3, GP Algarve 2021 in DIRETTA: prove libere, Dennis Foggia deve mettere subito pressione ad Acosta

Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, benvenuti alla Diretta LIVE delle prove libere della Moto3! Questa settimana si corre in Portogallo per il GP dell’Algarve; alle 9:55 si comincia con la prima sessione; bisognerà poi attendere le 14:10 per le PL2.

Dennis Foggia vorrà mettere da subito pressione a Pedro Acosta: la distanza tra i due in classifica è di 21 punti (234 per lo spagnolo, l’italiano insegue a 213), e già dalle prove libere il pilota romano dovrà confermare il suo momento di forma positivo. Ricordiamo che lo scorso anno Dennis conquistò il secondo posto nel Gran Premio portoghese, ed è da considerare favorito per questo weekend.

Occhi puntati anche su alcune mine vaganti, che potrebbero affermarsi come protagonisti insieme ai due pretendenti al titolo mondiale: Jaume Masià, Andrea Migno, Romano Fenati e Darryn Binder. Sarà importante già da subito vedere i loro tempi nelle prove libere per capire quanto possano insidiare Foggia e Acosta per la vittoria del Gran Premio.

Appuntamento dunque alle 9:55 con la diretta per le FP1; l’inizio della seconda sessione di prove libere è invece previsto per le 14:10. Buon divertimento con la DIRETTE testuale di OA Sport!

