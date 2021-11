LIVE Moto2, GP Valencia 2021 in DIRETTA: Raul Fernandez vince su Di Giannantonio, Remy Gardner è campione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.18 La stagione della Moto2 si chiude qui. Delusione per gli italiani, soprattutto per Bezzecchi, che passa in MotoGP senza aver vinto il titolo. Oggi partendo ultimo e con una moto imperfetta, ha chiuso 20°

13.17 Soffre, gestisce, ma vince il suo primo titolo Remy Gardner. 12 podi e 8 vittorie non bastano a Raul Fernandez. Il titolo va all’australiano

13.16 Bella gara anche per Celestino Vietti, quarto al traguardo e in lotta per il podio fino agli ultimi giri

13.14 La gara di Valencia sancisce il titolo per Remy Gardner che precede Raul Fernandez per appena 4 punti. Lo spagnolo ci ha provato e ha vinto meritatamente, piegando un ottimo Fabio Di Giannantonio, sul podio anche Augusto Fernandez

13.12 ORDINE DI ARRIVO

1 25 R. FERNANDEZ 25:38.612 2 21 F. DI GIANNANTONIO +0.517 3 37 A. FERNANDEZ +0.786 4 13 C. VIETTI +2.393 5 44 A. CANET +4.978 6 97 X. VIERGE +5.091 7 22 S. LOWES +5.415 8 9 J. NAVARRO +5.808 9 23 M. SCHROTTER +7.941 10 87 R. GARDNER +9.112

13.11 REMY GARDNER è IL SECONDO FIGLIO D’ARTE A ESSERE CAMPIONE DEL MONDO COME IL PADRE WAYNE!!!!!!!!!!!

ARRIVO – RAUL FERNANDEZ VINCE IL GP DI VALENCIA!!!!!!!!!!!!!! Secondo Di Giannantonio poi Augusto Fernandez, ma REMY GARDNER è CAMPIONE DEL MONDO DELLA MOTO2!!!!!!!!!!!!!!!!!

ULTIMO GIRO – Di Giannantonio non vuole mollare la presa, ma Raul Fernandez ha sempre 3 decimi sul romano

ULTIMO GIRO – Raul Fernandez sta compiendo quello che doveva fare, ovvero vincere! Gardner è tranquillo in decima posizione

ULTIMO GIRO – Raul Fernandez apre al comando l’ultimo giro con 4 decimi su Di Giannantonio e Augusto Fernandez! Gardner è sempre decimo

-2 giri: Gardner ha alle spalle Nagashima, Luthi e Ramirez a un secondo… non è ancora finita!

-2 giri: siamo al penultimo giro! Raul Fernandez porta il suo margine a 278 millesimi su Di Giannantonio che non molla! Gardner è decimo con Nagashima che si avvicina…

-3 giri: Raul Fernandez prova a staccare Di Giannantonio, nella mente la sfortunata caduta di Misano 2 che, a quanto pare, gli costerà il titolo

-3 giri: Raul Fernandez prova a scappare con 3 decimi su Di Giannantonio e 507 millesimi su Augusto. Gardner è decimo a 2 secondi da Schrotter, ma con 489 millesimi su Nagashima

-4 giri: Raul Fernandez allunga subito su Di Giannantonio con 4 decimi

-4 giri: Raul Fernandez attacca Di Giannantonio in curva 2 e lo passa! Gardner è 10° e tranquillo del titolo ora

-4 giri: Di Giannantonio inizia il giro in vetta, ma Raul Fernandez ora è davvero negli scarichi del romano! Vuole la vittoria

-5 giri: Gardner ora ha pista libera e inizia a far segnare buoni tempi, con 1.8 da Schrotter, ma 455 millesimi su Nagashima, Cade Garzò

-5 giri: Di Giannantonio davanti continua a fare corsa di testa con Raul e Augusto Fernandez in scia, quarto Vietti a 1.7 che ormai non ce la fa più a tenere il ritmo dei primi

-6 Gardner passa Luthi che crolla ed è 10°, con Nagashima di nuovo in scia!

-6 giri: Di Giannantonio sta provando il forcing! 247 millesimi su Raul Fernandez, poi Augusto e Vietti. Gardner sempre 11° che ora prova ad attaccare Luthi

-7 giri: Gardner mantiene 2 decimi su Nagashima, mentre Di Giannantonio prova ad allungare

-7 giri: Di Giannantonio è la speranza di Gardner, in caso di vittoria del romano è titolo sicuro. Al momento comanda con 139 millesimi su Raul Fernandez

-8 giri; Nagashima passa Gardner!!!!!!!! L’australiano risponde e torna 11°

-8 giri: Nagashima inizia a farsi vedere su Gardner che è 11° a 5.2 dalla vetta

-8 giri: Di Giannantonio non molla di un centimetro e apre al comando anche il nono giro, con 148 millesimi su Raul Fernandez, poi Augusto a 456 e Vietti a 833.

-9 giri: Nagashima si porta negli scarichi di Gardner! Crisi per l’australiano!

-9 giri: Vietti si avvicina a Augusto Fernandez, mentre Gardner è 11° con 329 millesimi su Nagashima

-9 giri: Di Giannantonio apre un nuovo giro con 95 millesimi su Raul Fernandez che non molla!

-10 giri: Gardner sempre 11° con 466 millesimi su Nagashima che lo insegue

-10 giri: Di Giannantonio sempre al comando con 219 millesimi su Raul Fernandez e 413 su Augusto, quarto Vietti a 785 poi un po’ di buco fino a Canet

-11 giri: Gardner sembra davvero non avere ritmo e guida con enorme circospezione

-11 giri 1:35.502 il tempo di Di Giannantonio che piazza il record! Lowes passa Gardner che ora è 11°!

-11 giri: Di Giannantonio prova a spingere e mette 207 millesimi tra sè e Raul Fernandez, quindi Augusto e Vietti, Gardner decimo a 2.9 con Lowes in scia

-12 giri: Lowes attacca Gardner che rischia! Deve arrivare almeno 13° se Raul Fernandez dovesse vincere

-12 giri: Gardner perde una posizione, Navarro lo infila ed è decimo ora!

-12 giri: Di Giannantonio apre il quarto giro con 177 millesimi su Raul e 214 su Augusto, Vietti quinto a 726, Gardner nono a 1.8.

-13 giri: Di Giannantonio sale in vetta!!!!!!! Infila anche Raul Fernandez!!!!!!!

-13 giri Di Giannantonio passa Augusto Fernandez in curva 3! Ora è secondo!

-13 giri: Raul Fernandez al comando con 68 millesimi su Augusto, poi Di Giannantonio terzo a 210, quarto Vietti a 449. Gardner nono a 1.8

-14 giri: Vietti passa anche Canet ed è quarto. Cade Pratama nel frattempo

-14 giri: Augusto passa Raul in curva 1, ma risponde in curva 2 e torna in vetta. Vietti quinto dopo il sorpasso su Vierge

-14 giri: Raul Fernandez si mette a dettare il ritmo, ma Augusto è in scia a pochi millesimi, terzo Di Giannantonio a 141. Gardner sempre nono

-15 giri: Raul Fernandez passa Augusto!!!!!!!! E ora Gardner sa che deve arrivare almeno 13°

-15 giri: Augusto Fernandez precede Raul per 2 decimi, poi Di Giannantonio a 588 millesimi, Gardner sempre nono a 2.4.

-16 giri: Augusto precede Raul, quindi Di Giannantonio, Canet e Luthi, Gardner è nono

PARTENZA – Senza Corsi prende la testa Augusto Fernandez, poi Raul e Di Giannantonio!

ATTENZIONE! CORSI TORNA AI BOX! PROBLEMI PER IL POLEMAN!!

12.45 Piloti di nuovo in griglia! Tutto pronto per la ripartenza!

12.44 Bezzecchi ce la fa, parte e si accoda per il giro di allineamento. Sarà ultimo ma potrà correre!

12.43 La direzione gara conferma che Bezzecchi partirà dal fondo della griglia e/o dalla pit-lane se non riuscirà a prendere parte al giro di ricognizione

12.42 I piloti vanno ad allinearsi, Bezzecchi spera ancora di partire dalla pit.lane dato che la moto non è ancora pronta

12.41 La procedura è la consueta. Uscita della pit-lane aperta per un solo minuto, quindi procedura rapida e ripartenza.

12.40 La pista è di nuovo a posto, la striscia di olio perso da Bezzecchi è un lontano ricordo. La moto del romagnolo è ancora sotto mano dei tecnici, e non è facile rivederlo in pista…

12.38 La pit-lane sarà riaperta tra 2 minuti! I giri passeranno da 25 a 16.

12.36 Proseguono gli interventi su pista e moto di Bezzecchi. Si fa sempre più complicato rivedere il riminese in pista dopo i danni per il contatto con Vierge…

12.34 Franco Uncini, responsabile della sicurezza, conferma che tra pochi minuti la pista sarà pronta

12.32 Si lavora alacremente in uscita di curva 2. Mentre ai box dello Sky Racing Team si lavora allo stesso modo sulla moto di Bezzecchi. Riuscirà a tornare in gara?

12.30 Occorrerà diverso tempo per ricoprire di filler la striscia d’olio sul tracciato. Vedremo quanto potrà ripartire la gara

12.28 Bezzecchi sta facendo di tutto per portare la moto ai box e provare a ripartire. Vedremo se il romagnolo ce la farà

12.27 Gli inservienti stanno già pulendo la notevole striscia di olio perso dalla moto di Bezzecchi in curva 2

12.26 Le posizioni saranno di nuovo quelle della griglia di partenza iniziale

12.25 La gara ripartirà con 16 giri e non con i 25 previsti

12.24 Bezzecchi prova a riportare la moto ai box e cercherà di rimettersi in gara. Baldassari è out

12.23 La gara viene sospesa immediatamente per colpa di olio in pista

-25 giri: Bezzecchi è andato a contatto con Vierge e anche Baldassarri è a terra! Due italiani già out e BANDIERA ROSSA!

-25 giri: subito a terra Bezzecchi in curva 2!!!!!!!!

PARTENZA – Ottimo scatto di Corsi che prende curva 1 al comando seguito da Di Giannantonio e Raul Fernandez, ottavo Gardner

12.20 La griglia di partenza è di nuovo piena. Pochi secondi e si parte!

12.19 I piloti sono impegnati nel giro di allineamento sul Ricardo Tormo, la cornice di pubblico vede ben 85.000 spettatori

12.18 Si parte con il giro di ricognizione, a breve si tornerà sulla griglia di partenza

12.17 Siamo ormai pronti per il via della gara! Raul Fernandez vuole provare l’ultimo attacco a Remy Gardner, ma l’australiano sa che gli occorrono appena 3 punti per essere sicuro del titolo!

12.14 Pronto alla battaglia anche Fabio Di Giannantonio che ieri si è visto sfuggire la pole position per questione di millimetri, mentre nel warm-up ha centrato il terzo crono

12.11 Secondo posto per un ritrovato Celestino Vietti che, dopo un periodo di appannamento, sembra di nuovo in palla in questo finale di stagione. Peccato per la caduta di questa mattina nel warm-up che ha rovinato il turno al torinese

12.08 Anche se la gara sarà monopolizzata dalla lotta per il titolo, non dimentichiamo che la pole position, a sorpresa, è andata al nostro Simone Corsi. Davvero un bel colpo per il 34enne romano!

11.56 Alle sue spalle, come sempre, Raul Fernandez, con 23 punti di distacco. Per il giovanissimo spagnolo le speranze sono ormai ridotte al lumicino, ma mai dire mai nel Motomondiale

11.53 La gara della classe mediana assegnerà l’ultimo titolo ancora vacante. Sarà il derby interno al team Red Bull KTM Ajo, con Remy Gardner che è ad un passo dal titolo

11.50 Buongiorno e bentornati a Valencia, tra mezzora esatta scatterà il GP della Comunitat Valenciana, diciottesimo ed ultimo appuntamento della stagione

LA CRONACA DEL WARM-UP DELLA MOTO2

9.36 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 12.20 per la gara che assegnerà il titolo. Grazie e buon proseguimento di giornata

9.34 Il warm-up rimane su grande equilibrio anche in Moto2, con Gardner sesto e Raul Fernandez decimo che non hanno voluto correre rischi eccessivi

9.32 RIEPILOGO TEMPI WARM-UP MOTO2

1 37 A. FERNANDEZ 1:35.525 2 23 M. SCHROTTER +0.048 3 21 F. DI GIANNANTONIO +0.131 4 9 J. NAVARRO +0.134 5 44 A. CANET +0.172 6 87 R. GARDNER +0.192 7 97 X. VIERGE +0.227 8 40 H. GARZO +0.276 9 72 M. BEZZECCHI +0.301 10 25 R. FERNANDEZ +0.303

9.31 Il miglior tempo rimane a Augusto Fernandez con 48 millesimi su Schrotter e 131 su Di Giannantonio

9.30 BANDIERA A SCACCHI!!!!!!! SI CHIUDE IL WARM-UP!!!!!

9.29 Ultimo minuto del turno, piovono i settori da record! Ma tra T2 e T3 molti perdono qualcosa, non Augusto Fernandez che si presenta con 37 millesimi all’ultimo settore e chiude al comando in 1:35.525

9.28 Augusto Fernandez sale al secondo posto a 43 millesimi da Schrotter, quindi Di Giannantonio terzo a 83, quarto Navarro a 127, poi Gardner a 144

9.27 Ben cinque piloti sotto il record nel T1, Beaubier con 25 millesimi anche al T2, ma cade rovinosamente nel T3.

9.26 DI Giannantonio fa segnare il record nel T1 e T3 per 1 millesimo, quindi chiude in 1:35.656 secondo a 83 millesimi

9.25 Gardner, attualmente 17°, migliora ma mantiene 857 millesimi di distacco, Schrotter di nuovo da record in 1:35.573

9.24 Bezzecchi sale al comando in 135.826, ma Schrotter lo supera in 1:35.706, terzo Raul Fernandez a 122 millesimi, tempo cancellato per Di Giannantonio

9.23 Si entra nella fase finale del warmup, tutti iniziano a spingere sul serio e fioccano i settori record! Schrotter arriva al T2 con 145 millesimi di vantaggio, Di Giannantonio con 146

9.22 Corsi migliora e si porta a 291 millesimi, Lowes secondo a 81, Garzò terzo a 96

9.21 Secondo Garzò a 156 millesimi da Canet, terzo Corsi a 353 poi A. Fernandez a 375 davanti a Bezzecchi quinto a 380

9.20 Siamo a metà sessione, cade Vietti nel T2, mentre Canet sale comando in 1:35.852

9.19 Di nuovo Corsi al comando! 1:36.205 per il romano, 22 millesimi su Fernandez e 27 su Bezzecchi, poi Vierge a 34 e Di Giannantonio a 68

9.18 Di Giannantonio si porta in seconda posizione a 99 millesimi, terzo Vierge a 244

9.17 Migliorano tutti, Corsi 1:36.534, ma ora è Augusto Fernandez in vetta in 1:36.259

9.16 Vierge sale al comando in 1:36.850, secondo Di Giannantonio, poi Augusto Fernandez e Canet

9.15 Il primo crono lo fa segnare Bendsneyder in 1:38.4, ma Navarro segna subito 1:37.666

9.14 Al momento a Valencia sole pieno e 12.2°, con 11.9 sull’asfalto, temperature prettamente mattutine…

9.13 Si parte con il warm-up, vediamo il primo crono di riferimento della sessione

9.12 Mano a mano tutti sono entrati in azione ed i primi iniziano a lanciarsi

9.11 Tutti in pista per sfruttare al massimo i 20 minuti della sessione mattutina

9.10 SEMAFORO VERDE!! SCATTA IL WARM-UP DELLA MOTO2!!

9.08 La stagione, fino ad oggi, sembra essere girata tra la caduta di Raul Fernandez a Misano 2 e la rimonta vincente dell’australiano a Portimao. Sarà sufficiente?

9.06 I due grandi rivali, invece, saranno in quinta posizione con Raul Fernandez e in ottava con Remy Gardner, pronti all’ultima battaglia, quella decisiva

9.03 Secondo posto per un ritrovato Celestino Vietti che, dopo un periodo di appannamento, sembra di nuovo in palla in questo finale di stagione

9.00 La pole position, a sorpresa, è andata al nostro Simone Corsi, un risultato che non otteneva da diversi anni. Davvero un bel colpo per il 34enne romano.

8.54 La domenica della classe mediana si apre con il duello Gardner-Fernandez, i due sono divisi da 23 punti e l’australiano oggi ha la grande chance della vita

8.52 Team e piloti avranno 20 minuti a disposizione per trovare il giusto assetto delle rispettive moto e, soprattutto, scegliere le gomme in vista della gara

8.50 Buongiorno e benvenuti a Valencia, tra 20 minuti esatti prenderà il via il warm-up della Moto2

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio della Comunitat Valenciana, diciottesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2021. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo andrà in scena l’atto conclusivo della stagione della classe mediana, con l’unico titolo ancora da assegnare del Motomondiale.

Due settimane or sono Fabio Quartararo ha vinto il titolo in MotoGP, una settimana fa Pedro Acosta ha fatto suo quello della classe più leggera, mentre oggi toccherà alla Moto2. Chi la spunterà? Remy Gardner comanda la classifica generale con un margine rassicurante di 23 lunghezze su Raul Fernandez e cercherà in ogni modo di non fallire il colpo decisivo.

Dopo la caduta di Raul Fernandez a Misano 2, e la pesantissima vittoria in rimonta di Portimao, l’australiano del team Red Bull KTM Ajo è davvero ad un passo dal suo primo trionfo e dovrà solamente evitare ogni rischio per vincere il derby interno al team e, soprattutto, il suo primo alloro iridato.

La domenica del Gran Premio della Comunitat Valenciana, diciottesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2021 prenderà il via alle ore 9.10 con il warm-up, quindi si passerà alle gara che, come sempre, scatterà alle ore 12.20. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara di Valencia.

