Moto2, Augusto Fernandez è il più veloce nel warm-up del GP di Valencia, Di Giannantonio 3°, Gardner 6°, Raul Fernandez 10°

Augusto Fernandez chiude al comando il warm-up del Gran Premio della Comunitat Valenciana, diciottesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale Moto2 2021. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo il padrone di casa del team Kalex Elf Marc VDS ha chiuso con il tempo di 1:35.525 al termine di una sessione nella quale ha messo in mostra un ottimo passo e, anche per questo motivo, si candida come uno dei favoriti per la gara di oggi che, dalle ore 12.20 andrà a consegnare il titolo iridato della classe mediana.

Seconda posizione per il tedesco Marcel Schrotter (Kalex Liqui Moly) in 1:35.573 a 48 millesimi, terzo il nostro Fabio Di Giannantonio (Kalex Gresini) a 131, mentre è quarto lo spagnolo Jorge Navarro (Boscoscuro Speed Up) a 134. L’equilibrio regna sovrano nella classe mediana, con la quinta posizione del suo connazionale Aron Canet (Boscoscuro Aspar) a 172, quindi sesto l’australiano Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) pronto ad agguantare il successo finale, e stamattina a 192 millesimi dalla vetta.

Settimo un altro spagnolo, Xavi Vierge (Kalex Petronas) a 227 millesimi, ottavo il suo connazionale Hector Garzò (Kalex Flexbox) a 276, quindi nono Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46) a 301 e decimo lo spagnolo Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) a 303, con la sensazione che ormai il titolo sia svanito, con i 23 punti da recuperare su Gardner.

Si ferma in 14a posizione Simone Corsi (MV Agusta) a 497 millesimi, davanti a Stefano Manzi (Kalex Flexbox) quindicesimo a 531, quindi 22° Nicolò Bulega (Kalex Gresini) a 940. Chiude 24° Lorenzo Baldassarri (MV Agusta) a 1.100, mentre è 26° Tony Arbolino (Kalex Liqui Moly) a 1.291 con 27° Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46) a 1.436 con il turno rovinato sin dalle prime fasi per colpa di una caduta nel T2.

CLASSIFICA WARM-UP GP VALENCIA 2021 – MOTOGP

1 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 272.8 1’35.525

2 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 273.9 1’35.573 0.048 / 0.048

3 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 271.7 1’35.656 0.131 / 0.083

4 9 Jorge NAVARRO SPA Termozeta Speed Up Boscoscuro 268.5 1’35.659 0.134 / 0.003

5 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 272.8 1’35.697 0.172 / 0.038

6 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 272.8 1’35.717 0.192 / 0.020

7 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 276.1 1’35.752 0.227 / 0.035

8 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 276.1 1’35.801 0.276 / 0.049

9 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 278.3 1’35.826 0.301 / 0.025

10 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 275.0 1’35.828 0.303 / 0.002

11 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 271.7 1’35.863 0.338 / 0.035

12 54 Fermín ALDEGUER SPA Termozeta Speed Up Boscoscuro 272.8 1’35.873 0.348 / 0.010

13 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 275.0 1’35.942 0.417 / 0.069

14 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 269.6 1’36.022 0.497 / 0.080

15 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 271.7 1’36.056 0.531 / 0.034

16 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 276.1 1’36.119 0.594 / 0.063

17 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 271.7 1’36.164 0.639 / 0.045

18 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 269.6 1’36.192 0.667 / 0.028

19 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Italtrans Racing Team Kalex 272.8 1’36.213 0.688 / 0.021

20 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 266.5 1’36.275 0.750 / 0.062

21 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 273.9 1’36.302 0.777 / 0.027

22 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 269.6 1’36.465 0.940 / 0.163

23 75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 270.7 1’36.508 0.983 / 0.043

24 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 268.5 1’36.625 1.100 / 0.117

25 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 266.5 1’36.734 1.209 / 0.109

26 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 277.2 1’36.816 1.291 / 0.082

27 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 269.6 1’36.961 1.436 / 0.145

28 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 272.8 1’37.170 1.645 / 0.209

29 20 Dimas EKKY PRATAMA INA Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 263.4 1’38.159 2.634 / 0.989

Credit: MotoGP.com Press