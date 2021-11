Con un comunicato piuttosto breve, il Banco di Sardegna Sassari ha dichiarato terminata la seconda esperienza sulla propria panchina di Demis Cavina. La sua parabola alla Dinamo si conclude non nei modi sperati dalla società: 6 soli punti in classifica in Serie A e un record di 1-3 in Champions League, dove l’eliminazione è praticamente dietro l’angolo.

Cavina aveva raccolto la lunga eredità di Gianmarco Pozzecco, ma si è trovato con una squadra certamente non all’altezza delle precedenti annate del club sardo, almeno fino a questo momento. Non è servito il ritiro effettuato la scorsa settimana a chiarire la situazione, vista anche la sconfitta subita a Casale Monferrato contro Tortona.

Arriva, dunque, una decisione in netto contrasto con quanto sembrava filtrare stamattina dagli ambienti sardi, con una fiducia all’allenatore che, evidentemente, non c’era già più. Sarà caccia al sostituto, per una sostituzione a stagione in corso che non arrivava dall’annata 2018-2019, quando a Vincenzo Esposito subentrò proprio Pozzecco.

Sempre questa mattina era arrivato l’annuncio del ritorno di Filip Kruslin, già protagonista nella stagione 2020-2021. Risistemato un pezzo del roster, dopo che Anthony Clemmons non aveva convinto, ora c’è da pensare al nome da portare al PalaSerradimigni come guida tecnica.

Credit: Ciamillo