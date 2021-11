Si alzerà il sipario oggi, sabato 13 novembre, sul Test Match tra Italia ed Argentina, che si disputerà a Treviso, allo Stadio “Monigo”, ed avrà inizio alle ore 14.00: si tratta della seconda sfida per gli azzurri della palla ovale all’interno della finestra internazionale autunnale del 2021 di rugby, che caratterizzerà tutto il mese di novembre.

Questo calendario di incontri ha preso il nome di Autumn Nations Series 2021: tre di questi incontri vedono protagonista anche l’Italia, che dopo aver perso contro la Nuova Zelanda, oggi sfiderà, sempre in casa, l’Argentina, per poi chiudere contro l’Uruguay.

Il secondo dei tre Test Match delle Autumn Nations Series 2021 dell’Italia sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, ed in diretta streaming su Sky Go e NOW. L’incontro che oggi vedrà protagonista l’Italia, inoltre, sarà trasmesso anche in chiaro su Cielo, ed in streaming gratuito su cielotv.it.

FORMAZIONI ITALIA-ARGENTINA AUTUMN NATIONS SERIES 2021

ITALIA

15 Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 23 caps)

14 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 28 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 6 caps)

12 Luca MORISI (Benetton Rugby, 34 caps)

11 Montanna IOANE (Benetton Rugby, 7 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 11 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby 8 caps)

8 Giovanni LICATA (Zebre Parma, 11 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 8 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 34 caps)

5 David SISI (Zebre Parma, 16 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 14 caps)

3 Marco RICCIONI (Saracens, 16 caps)

2 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 7 caps)

1 Ivan NEMER (Benetton Ruby, 1 cap)

A disposizione

16 Luca BIGI (Zebre Parma 38 caps)

17 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 13 caps)

18 Pietro CECCARELLI (Brive, 15 caps)

19 Marco FUSER (Newcastle Falcons, 34 caps)

20 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 23 caps)

21 Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, esordiente)

22 Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, esordiente)

23 Federico MORI (Bordeaux, 10 caps)

ARGENTINA

15 Emiliano BOFFELLI

14 Santiago CORDERO

13 Matias MORONI

12 Jeronimo DE LA FUENTE

11 Mateo CARRERAS

10 Santiago CARRERAS

9 Tomas CUBELLI

8 Facundo ISA

7 Juan Martin GONZALEZ

6 Pablo MATERA

5 Tomas LAVANINI

4 Marcos KREMER

3 Francisco GOMEZ KODELA

2 Julian MONTOYA (cap)

1 Thomas GALLO

A disposizione

16 Facundo BOSCH

17 Ignacio CALLES – esordiente

18 Santiago MEDRANO

19 Lucas PAULOS

20 Santiago GRONDONA

21 Gonzalo BERTRANOU

22 Nicolas SANCHEZ

23 Lucio CINTI

PROGRAMMA ITALIA-ARGENTINA AUTUMN NATIONS SERIES 2021

Sabato 13 novembre, ore 14.00

Treviso, Stadio “Monigo”

Italia-Nuova Zelanda

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Cielo

Diretta streaming su Sky Go, NOW, cielotv.it

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani