LIVE Curling Italia-Svizzera 4-5, Europei 2021 in DIRETTA: una vittoria e una sconfitta per gli azzurri

22.43: Si chiude qui la terza giornata dell’Europeo. Domani Italia-Olanda per gli uomini.

22.41: Giornata un chiaroscuro per l’Italia maschile che batte 7-5 la Repubblica Ceca e perde 4-5 con la Svizzera. Due vittorie e tre sconfitte per gli azzurri finora all’Europeo

22.40: Nessuna sorpresa. La Svizzera piazza la stone a punto e si aggiudica l’incontro con il punteggio di 5-4

22.34: Stone italiana a punto dopo 12 tiri ma la Svizzera controlla la situazione senza troppi problemi

22.24: L’Italia mette a segno due punti ma potrebbero non bastare! Gli elvetici possono gestire con la mano a favore l’ultimo end

22.18: Due stone azzurre a punto quando mancano quattro tiri alla fine del nono end

22.11: Sono quattro le stone svizzere nella casa in avvio di nono end

22.04: Bravi gli svizzeri in difesa e Retornaz deve ripiegare sul nulla di fatto. Mancano 2 end alla fine e la Svizzera è avanti 4-2

22.02: Una stone azzurra a punto dopo 12 tiri. Si può puntare ai due punti con la voglia di riscatto di Retornaz

21.56: Svizzera aggressiva in avvio di ottavo end. Due stone elvetiche a punto dopo otto tiri

21.52: Noooooooo!!! L’errore di Retornaz che non riesce a colpire la stone svizzera e regala la mano agli elvetici. Adesso serve un mezzo miracolo agli azzurri per raddrizzare l’incontro: 2-4 per la Svizzera

21.50: Serve un grande ultimo tiro di Retornaz per regalare i 2 punti all’Italia. Momento molto importante dell’incontro

21.44: Una sola stone nella casa dopo otto tiri del settimo end ed è italiana

21.38: Ancora niente di fatto. Gli azzurri tengono la mano, ancora 3-2 per la Svizzera

21.36: Una stone azzurra nella casa dopo 12 tiri, entra in scena Retornaz

21.33: Dopo 8 tiri c’è una stone Svizzera nella casa

21.24: L’Italia sceglie di tenere la mano liberando la casa: Italia-Svizzera 2-3 dopo 5 end

21.14: Italia a punto dopo sei tiri del quinto end

21.07: Retornaz non riesce ad evitare il doppio punto elvetico ma era veramente complicato riuscirci. Svizzeri di nuovo in vantaggio: Italia-Svizzera 2-3

21.04: Rischio doppio punto per gli svizzeri. Mancano gli ultimi due giri

20.56: Traffico di stone nella casa. Italia a punto dopo 7 tiri

20.51: Bravo Retornaz che ribalta la situazione e piazza due stone a punto. L’Italia passa a condurre 2-1

20.47 Stone azzurra a punto dopo 13 tiri del terzo end

20.42: Due stone italiane nella casa e una a punto dopo 7 tiri nel terzo end

20.35: Retornaz sceglie di liberare la casa e tenere la mano. Sempre avanti la Svizzera 1-0 dopo il secondo end

20.32: Il primo tiro di Schwarz libera la casa dove c’erano solo tre stone azzurre. Ora tocca a Retornaz per provare a prendere i due punti

20.23: Stone svizzera a punto dopo 4 tiri del secondo end

20.20: Non riesce a portare a casa il doppio punto la Svizzera che si accontenta del primo vantaggio di misura: Italia-Svizzera 0-1

20.13: Stone svizzera a punto dopo 12 tiri, entrano in scena Retornaz e De Cruz

20.10: Italia a punto dopo 8 tiri del primo end

20.03: Squadre in campo, mano per la Svizzera

19.55: Per la Svizzera in campo Schwarz, Michel, De Cruz, Tanner. Solita formazione per gli azzurri con Retornaz, Mosaner, Arman e Gonin

19.10: La partita Italia-Svizzera scatterà alle 20

18.58: Questa sera si giocano anche Scozia-Germania, Finlandia-Olanda, Norvegia-Svezia e Repubblica Ceca-Danimarca

18.55: Finora gli svizzeri hanno battuto l’Olanda e perso con Svezia, Repubblica Ceca e Norvegia. L’Italia ha sconfitto Danimarca e Repubblica Ceca e perso contro Norvegia e Scozia

18.53: La Svizzera con una sola vittoria su 4 partite disputate è praticamente all’ultima spiaggia per sperare ancora nella semifinale. L’Italia, invece, finora ha totalizzato due successi e altrettante sconfitte

18.50: Le buone notizie, per oggi, arrivano dalla squadra maschile che ha sconfitto nel primo pomeriggio 7-5 l’ostica Repubblica Ceca e questa sera prova a concedere il bis in una sfida molto importante in chiave semifinali con la Svizzera

18.47: Purtroppo non arrivano buone notizie dal torneo femminile dove oggi è arrivata una doppia sconfitta per l’Italia. In mattinata più che onorevole la battuta d’arresto delle azzurre, sconfitte 5-3 dalla Svezia, nel pomeriggio pesante la sconfitta contro la Turchia che ha battuto 9-6 l’Italia in una sorta di spareggio salvezza

18.45: Buonasera e ben ritrovati agli amici di OA Sport per la diretta live della terza giornata degli Europei di Curling di Lillehammer

14.56: L’Italia torna al successo battendo 7-5 la Repubblica Ceca al termine di un match molto combattuto. Fredda e concentrata la squadra azzurra con Retornaz decisivo.

14.54: SIIIIIII!!! Preciso Retornaz! L’azzurro piazza la stone a punto e regala il secondo successo all’Europeo alla squadra azzurra! Italia-Repubblica Ceca 7-5

14.44: C’è una stone ceca nella casa dopo 12 tiri dell’ultimo end

14.42: Stone sgombra dopo 6 tiri dell’ultimo end

14.37: La Repubblica Ceca si deve accontentare del punto e per l’Italia va benissimo così. Gli azzurri restano avanti 6-5 usando manca l’ultimo end

14.33: Due stone ceche a punto dopo 12 tiri. Tutto nelle mani di Retornaz che dovrà trovare le soluzioni giuste

14.30: C’è la stone azzurra a punto dopo 8 tiri del nono end

14.21: CHIRURGICO RETORNAZ!!! Grande ultimo tiro dell’azzurro che di giustezza riesce a mettere due stone azzurre a punto! Italia-Repubblica Ceca 6-4 e ora è importante le difesa sulla mano avversaria

14.16: Dopo 13 tiri stone ceca a punto ma situazione buona per Retornaz che può tentare di portare a casa i due punti

14.09: Dopo 6 tiri dell’ottavo end c’è una stone azzurra a punto

14.04: La Repubblica Ceca si accontenta del punto, sarebbe stato troppo rischioso cercare di liberare la casa. Italia-Repubblica Ceca 4-4

13.55: Dopo 13 tiri una stone azzurra a punto.

13.49: La Repubblica Ceca scardina la guardia centrale degli azzurri ma dopo 6 tiri del settimo end c’è una stone azzurra a punto

13.45: Retornaz sceglie la sicurezza e piazza l’ultima stone a punto. L’Italia torna avanti 4-3 sulla Repubblica Ceca

13.42: Situazione complicata per Retornaz. Bravo Klima nel suo ultimo tiro a le appoggiare la sua stone su quella azzurra a punto. Ora tocca a Retornaz

13.34: Repubblica Ceca a punto dopo 10 tiri del sesto end

13.30: Sesto end, guardia centrale per l’Italia

13.23: Bravo Klima a spazzare via le due stone azzurre e a regalare i due punti della parità alla Repubblica Ceca: Italia-Repubblica Ceca 3-3

13.13: Dopo 10 tiri del quinto end ci sono solo due stone azzurre nella casa

13.06: Bravissimo Joel Retornaz che trova il colpo risolutivo, toglie dal punto la stone ceca e piazza quella italiana per il doppio punto Italia! Italia-Repubblica ceca 3-1

13.05: Serve un guizzo finale per Retornaz, Klima ha piazzato la stone a punto al suo ultimo tiro

12.56: Due stone azzurre a punto dalle parti opposte della casa dopo otto tiri del quarto end

12.47: Bravo Retornaz a costringere i cechi a prendersi il punt con l’ultimo tiro. Sarebbe sta<to rischioso provarne a prendere due per i rivali degli azzurri. Si torna in parità dopo 3 end: Italia-Repubblica Ceca 1-1

12.44: Dopo 12 tiri c’è una stone ceca a punto e una azzurra nella casa

12.37: Aggressivi Gonin e Arman che, dopo cinque tiri piazzano due stone al centro della casa

12.33: Mano rubata per gli azzurri. Bravo Retornaz a piazzare la stone nella casa, Klima prova a bocciarle entrambe ma non ci riesce e subisce il punto. Italia in vantaggio 1-0

12.30: Stone italiana a punto quando mancano gli ultimi due tiri. Vediamo la scelta di Retornaz

12.25: Aggressivi gli azzurri che sono con tre stone dentro la casa dopo 10 tiri

12.23: C’è una stone azzurra nella casa dopo sei tiri del secondo end

12.17: Klima libera la casa, si chiude con un nulla di fatto il primo end. Italia-Repubblica Ceca 0-0

12.15: Non ci sono stone quando mancano due tiri alla fine del primo end, la Repubblica ceca punta a mantenere la mano

12.10: Una stone italiana nella casa dopo cinque tiri del primo end

12.04: Inizia la partita, mano alla Repubblica Ceca

12.00: Si giocano oggi: Olanda-Scozia, Svezia-Svizzera, Danimarca-Finlandia, Germania-Norvegia

11.58: Per l’Italia sul ghiaccio la solita formazione con Retornaz, Mosaner, Arman e Gonin. La Repubblica Ceca, squadra giovanissima, schiera Klima, Cernovsky, Bohac e Candra

11.55: La Repubblica Ceca è la rivelazione di questa prima parte di Europeo. Vittorie con Olanda e Svizzera e sconfitta ieri sera di misura contro la Germania (9-8)

11.51: Una sconfitta, quella con i padroni di casa, che ha raffreddato gli animi in vista della partita della serata contro la Scozia, affrontata con un pizzico di rassegnazione dalla squadra italiana sospesa fra la delusione per la sconfitta del mattino e il pensiero alle partite di oggi molto importanti per centrare la qualificazione alle semifinali

11.48: Ieri gli azzurri se la sono giocata alla pari per tre quarti del match contro la Norvegia che è riuscita ad avere la meglio nel finale

11.45: Nel frattempo questa mattina sconfitta più che onorevole per le azzurre contro la corazzata Svezia che ha battuto l’Italia con il punteggio di 5-3. Nel pomeriggio le azzurre se la vedranno con la Turchia in una sfida molto importante in chiave salvezza

11.43: Doppio match molto importante per l’Italia maschile che era partita benissimo, travolgendo (9-1) la Danimarca e ieri, come da pronostico, è uscita sconfitta contro Norvegia e Scozia.

11.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della terza giornata di sfide agli Europei di Curling a Lillehammer

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Europei 2021 di curling. Oggi (lunedì 21 novembre) l’Italia scenderà sul ghiaccio di Lillehammer (Norvegia) per disputare quattro partite e proseguire la sua avventura in questa rassegna continentale, che torna in calendario dopo l’assenza forzata dello scorso anno. Dopo la giornata in chiaroscuro di ieri per le due formazioni azzurre oggi si disputano sfide molto importanti per gli obiettivi delle due squadre italiane.

Doppio match molto importante per l’Italia maschile che era partita benissimo, travolgendo (9-1) la Danimarca e ieri ha incontrato diverse difficoltà contro Norvegia e Scozia. Alle ore 12.00 Retornaz e compagni se la vedranno con l’ostica Repubblica Ceca che ieri ha fatto una discreta sorpresa battendo la Svizzera in mattinata. Gli azzurri non potranno abbassare la guardia nè nell’incontro del mattino e nemmeno in quello del pomeriggio, alle 19.00 contro una Svizzera che non ha iniziato bene il suo Europeo e vorrà risalire la china.

L’Italia femminile, di cui vi daremo notizie nei due live della formazione maschile, affronterà la fortissima Svezia alle 8.00 e la Turchia alle 16.00. La formazione azzurra, che ha ottenuto finora due vittorie e subito una sconfitta nei primi tre giorni di gare, potrà affrontare senza particolari problemi la prima partita di giornata contro una Svezia che parte super favorita, mentre dovrà cercare di ottenere il massimo dalla sfida con la Turchia, una delle formazioni che si giocherà la salvezza con le azzurre. .

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle partite di oggi, terza giornata, dell’Italia agli Europei 2021 di curling: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.00. Buon divertimento a tutti.

