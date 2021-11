LIVE Brescia-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.50 Questi i roster, Brescia: Gabriel, Moore, Mitrou-Long, Petrucelli, Della Valle, Eboua, Parrillo, Cobbins, Biatcha, Burns, Laquintana, Moss. Virtus Bologna: Tessitori, Mannion, Pajola, Alibegovic, Hervey, Ruzzier, Jaiteh, Ceron, Sampson, Weems, Teodosic, Cordinier.

15.45 Tra le file della Virtus Bologna Ekpe Udoh e quello che sarebbe stato l’ex di oggi Awudu Abass sono fuori a tempo indeterminato; il primo per una lesione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro, il secondo per la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

15.40 I giocatori della Germani Brescia in fase di riscaldamento al PalaLeonessa:

Siamo quasi pronti per la grande sfida, FORZA GERMANI ⏳🔥 #BREVBO #DreamBig⁰

powered by Mondoflex pic.twitter.com/pRsArJWXDv — Pallacanestro Brescia (@LeonessaBrescia) November 14, 2021

15.35 Sono 24 precedenti i precedenti tra le due squadre e la Segafredo è in vantaggio per 15-9. Anche tra le mura amiche, Brescia ha un bilancio sfavorevole contro i bianconeri (4-8). L’ultimo successo casalingo della Germani contro la Virtus risale alla stagione 2018/19, quando Luca Vitali segnò la tripla della vittoria sulla sirena (77-75).

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Germani Brescia-Segafredo Virtus Bologna, match valido per l’ottava giornata di andata del campionato LBA Serie A 2021-2022. Al PalaLeonessa le V Nere di coach Sergio Scariolo proveranno a rialzarsi dopo il k.o. europeo con Valencia in settimana.

Brescia arriva a questo appuntamento dopo la sconfitta dell’ultimo turno sul campo di Trento (78-72) che ha interrotto un filotto di tre vittorie consecutive per gli uomini di coach Alessandro Magro, che nell’ordine avevano superato Napoli in casa (98-88), Sassari in trasferta (65-76) e Fortitudo Bologna tra le mura amiche (97-81). 3-4 il record attuale della compagine lombarda che occupa attualmente l’ottavo posto in classifica in Serie A, alla pari di Venezia, Tortona, Sassari, Cremona e Reggiana.

La Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo è invece reduce da uno stop in Eurocup, mercoledì sera le V Nere hanno ceduto al Valencia al PalaDozza, in un match condotto praticamente dall’inizio da Belinelli e compagni che nel corso del secondo quarto erano arrivati a toccare anche un +21 di vantaggio salvo poi subire il ritorno degli spagnoli capaci di imporsi con un 96-97 alla sirena. In campionato invece la Segafredo ha superato Pesaro nell’ultimo turno sul proprio campo (88-75). In classifica i campioni d’Italia in carica occupano il terzo posto con un record di 5-2, a -2 da Brindisi seconda e a -4 dal rullo compressore Olimpia Milano (7 su 7 fino a qui).

