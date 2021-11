Jannik Sinner sostituisce Berrettini alle ATP Finals: stasera sfida a Hurkacz, giovedì ci sarà Medvedev

Jannik Sinner entra in corsa alle ATP Finals! Il tennista italiano prenderà il posto di Matteo Berrettini, costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio agli addominali. Il romano, numero 7 al mondo, si è fatto male in avvio del secondo set del match di domenica sera contro il tedesco Alexander Zverev, ha cercato di recuperare ma purtroppo non ha ricevuto le risposte sperate dal proprio corpo e ha comunicato il proprio ritiro.

A subentrargli sul cemento indoor del PalaAlpitour di Torino sarà dunque un altro italiano. Il 20enne altoatesino si era recato nel capoluogo piemontese come prima riserva del torneo di fine anno riservato ai migliori otto tennisti della stagione. L’azzurro, undicesimo nel ranking ATP, occupava la nona piazza nella Race e si getterà a capofitto in questa nuova avventura. Jannik Sinner sarà chiamato a fronteggiare il polacco Hubert Hurkacz già questa sera (ore 21.00) nell’incontro valido per il gruppo “rosso”.

L’allievo di Riccardo Piatti si troverà di fronte l’avversario che lo ha sconfitto nella Finale del Masters 1000 di Miami otto mesi fa e che lo ha poi di fatto estromesso dall’accesso diretto alle ATP Finals. Il nativo di San Candido è reduce da due sconfitte consecutive: lo scorso 8 novembre perse contro il britannico Andy Murray agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Stoccolma; la settimana precedente era stato eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy contro Carlos Alcaraz, anticipata dalla tanto discussa semifinale persa contro lo statunitense Frances Tiafoe all’ATP 500 di Vienna.

Jannik Sinner ha vinto quattro tornei in stagione (i 250 di Melbourne, Sòfia, Anversa; il 500 di Washington). Questa sarà la sua prima partecipazione al ribattezzato Masters di fine anno, sarà un’occasione per fare esperienza e per togliersi delle soddisfazioni. Giovedì 18 novembre lo rivedremo in campo con Daniil Medvedev, numero 2 del mondo e vincitore degli US Open (sostanzialmente già qualificato alle semifinali di queste Finals visto che ha vinto i suoi primi due incontri). Per sperare di qualificarsi alle semifinali ci sarà bisogno di due vittorie in altrettanti incontri: missione tutt’altro che semplice.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer