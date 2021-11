ATP Finals, Jannik Sinner può tornare top10 del ranking vincendo una partita! Proiezioni classifica a Torino

Jannik Sinner sostituirà l’infortunato Matteo Berrettini alle ATP Finals. L’altoatesino prenderà il posto del romano, che ha dovuto alzare bandiera bianca a casa di un problema agli addominali rimediato due giorni fa nel match contro il tedesco Alexander Zverev. Il 20enne, presentatosi come prima riserva al PalaAlpitour di Torino, debutterà questa sera contro il polacco Hubert Hurkacz e alle ore 21.00 farà così il suo esordio assoluto nel torneo di fine anno riservato agli otto migliori tennisti della stagione.

Jannik Sinner avrà una ghiottissima possibilità per rientrare nella top-10 del ranking ATP, da cui è uscito giusto ieri. L’azzurro era entrato nel gotha mondiale per la prima volta in carriera lo scorso 1° novembre, issandosi in nona posizione. La settimana successiva era poi scivolato al decimo posto e ora si trova al numero 11 con 3150 punti all’attivo. Il regolamento delle ATP Finals prevede che ogni vittoria nella fase a gironi venga premiata con 200 punti e dunque Jannik Sinner potrebbe rientrare in top-10 in caso di almeno un successo contro il polacco Hubert Hurkacz o contro il russo Daniil Medvedev.

Stasera il nostro portacolori incrocerà Hurkacz: con un’affermazione volerebbe a quota 3350, supererebbe il canadese Felix Auger-Aliassime e tornerebbe al decimo posto del ranking ATP, in scia proprio a Hurkacz (3706). Con due vittorie in questa fase volerebbe addirittura a 3550. Avrebbe bisogno di vincere entrambe le partite, e di un concomitante ko di Zverev contro Hurkacz, per qualificarsi alle semifinali. In caso di successo in semifinale guadagnerebbe altri 400 punti, altri 500 in caso di trionfo conclusivo.

RANKING JANNIK SINNER: PROIEZIONI ATP FINALS

Se vince 1 partita contro Hurkacz o Medvedev: 10° posto, 3350 punti

Se vince 2 partite contro Hurkacz e Medvedev: 10° posto, 3550 punti

Se vince la semifinale: 3950 punti, 9° posto (se Ruud non vince partite) o 10° posto (se Ruud vince almeno 1 partita)

Se vince le ATP Finals: 4450 punti, 8° posto (se Ruud non arriva in finale) o 9° posto (se Ruud arriva in finale)

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger