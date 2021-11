Jannik Sinner resterà nella top-10 del ranking ATP anche per la prossima settimana (8-14 novembre). Il tennista italiano rischiava di uscire dal gotha internazionale dopo l’eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy (sconfitta contro lo spagnolo Carlos Alcaraz), ma le eliminazioni dell’argentino Diego Schwartzman (al secondo turno con lo statunitense Marcos Giron) e del britannico Cameron Norrie (agli ottavi di finale contro lo statunitense Taylor Fritz) gli permetteranno di restare tra i dieci grandi per la seconda settimana consecutiva.

Il 20enne aveva fatto capolino in top-10 lo scorso 1° novembre, diventando il nuovo numero 9 al mondo. Jannik Sinner perderà una posizione e sarà numero 10 il prossimo 8 novembre con 3395 punti all’attivo, venendo scavalcato dal polacco Hubert Hurkacz (ora a quota 3526 punti e già ai quarti di finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy). L’azzurro è ancora in corsa per la qualificazione alle ATP Finals, ma ha bisogno di una serie di stringenti combinazioni per agguantare un biglietto per il torneo di fine anno riservato ai migliori otto giocatori della stagione.

Per un’altra settimana avremo dunque due italiani contemporaneamente in top-10 (l’altro è Matteo Berrettini, stabilmente settimo e già lanciato verso le ATP Finals di Torino). Va ricordato che Jannik Sinner perderà punti preziosi il prossimo 15 novembre e chiaramente rischierà di scivolare indietro nel ranking ATP: ne perderà 330 e ne recupererà 85 se andrà a Stoccolma, oppure 45 più quelli che farà in terra svedese. Tutto è dovuto al fatto che gli usciranno i 250 punti ottenuti con la vittoria nel torneo ATP 250 di Sòfia 2020.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer