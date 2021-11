Jannik Sinner premiato dalla ATP come giocatore della settimana. N.9 del mondo, n.8 della Race

In una giornata storica per l’Italia del tennis, con due azzurri tra i primi dieci al mondo, arriva un altro riconoscimento per Jannik Sinner: come riportato sul sito ufficiale ATP, il tennista italiano è stato nominato giocatore della settimana dopo la semifinale raggiunta a Vienna.

Con l’aggiornamento odierno Sinner, infatti, sale a quota 3395 nel ranking ATP, rispetto ai 3260 di lunedì scorso, dato che la semifinale raggiunta in Austria gliene ha garantiti 180, mentre oggi scarta i 45 punti di Vienna 2020. L’azzurro, va però ricordato, scarterà 330 punti il 15 novembre, quindi sarà necessario fare bene a Parigi-Bercy.

Fare bene in Francia, però, sarà utilissimo anche nella Race: oggi Sinner ha 180 punti in più rispetto alla classifica rilasciata lunedì 25 ottobre, ma scarta un torneo da 10 punti, per un guadagno netto di 170. La cosa più importante, però, è che Sinner ha scavalcato sia il polacco Hubert Hurkacz che lo spagnolo Rafael Nadal, diventando l‘ultimo dei qualificati virtuali.

RANKING ATP 1 NOVEMBRE 2021

1 Novak Djoković SRB 10340

2 Daniil Medvedev RUS 9540

3 Stefanos Tsitsipas GRE 7840

4 Alexander Zverev GER 7180

5 Rafael Nadal ESP 5635

6 Andrey Rublev RUS 5150

7 Matteo Berrettini ITA 4768

8 Casper Ruud NOR 3670

9 Jannik Sinner ITA 3395

10 Hubert Hurkacz POL 3366

11 Félix Auger-Aliassime CAN 3263

12 Dominic Thiem AUT 3225

13 Cameron Norrie GBR 2900

RACE ATP 1 NOVEMBRE 2021

1 Novak Djoković SRB 8370

2 Daniil Medvedev RUS 6470

3 Stefanos Tsitsipas GRE 5695

4 Alexander Zverev GER 5595

5 Andrey Rublev RUS 4210

6 Matteo Berrettini ITA 4090

7 Casper Ruud NOR 3105

8 Jannik Sinner ITA 3015

9 Rafael Nadal ESP 2985

10 Hubert Hurkacz POL 2955

11 Cameron Norrie GBR 2875

12 Félix Auger-Aliassime CAN 2420

13 Aslan Karatsev RUS 2280

