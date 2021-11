Italia-Svizzera oggi: orario, canale tv, programma, probabili formazioni Qualificazioni Mondiali 2022

Oggi, venerdì 12 novembre, sarà il giorno del giudizio per la Nazionale italiana di Roberto Mancini. Gli azzurri affronteranno alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma la Svizzera nell’incontro valido per il Gruppo C di qualificazione ai Mondiali 2022 di calcio in Qatar. Entrambe a quota 14 nel raggruppamento si affronteranno in quello che è un vero e proprio scontro diretto alla penultima giornata delle European Qualifier.

Diverse defezioni da ambo le parti. Mancini non ha potuto contare fin dall’inizio di questo ritiro sugli infortunati di lungo corso Verratti, Spinazzola, Toloi e Florenzi, perdendo poi Chiellini, Immobile, Pellegrini e Zaniolo nel corso del raduno di Coverciano. Una situazione complicata anche sul fronte elvetico dal momento che Yakin non potrà contare su Embolo, Elvedi, Fassnacht, Kobel e Zuber, oltre ai lungodegenti Xhaka e Seferovic. In totale sette defezioni. Pertanto, la compagine che riuscirà meglio a far fronte a queste problematiche avrà la meglio.

La Svizzera è l’avversario più volte affrontato dagli azzurri nella loro storia: 60 gare tra il 1911 e il 2021, con un bilancio nettamente a favore dell’Italia, con 29 successi e 23 pareggi (l’ultimo nella gara di andata a Basilea, 0-0) e solo 8 sconfitte. La Nazionale è reduce da una serie positiva con gli svizzeri che dura da oltre 28 anni: 5 vittorie e 5 pareggi nelle ultime 10 sfide, l’ultimo ko risale al maggio 1993, 1-0 a Berna. L’ultima vittoria svizzera in Italia è ancora più lontana: ottobre 1982, a Roma, 0-1.

Di seguito il programma del match, come seguirlo in tv, e le probabili formazioni:

PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA

Venerdì 12 novembre, Stadio Olimpico (Roma)

Ore 20.45 Italia-Svizzera – Qualificazioni Mondiali 2022

Diretta tv e streaming IN CHIARO – Rai1 e RaiPlay

Diretta tv a pagamento e streaming – Non prevista

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-SVIZZERA

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. All.: Mancini.

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Mbabu, Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Zakaria; Steffen, Sow, Shaqiri, Gavranovic. All.: Yakin.

