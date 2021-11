Italia-Nuova Zelanda oggi, rugby: orario, canale tv, programma in chiaro, formazioni

Oggi, sabato 6 novembre, il match tra Italia e Nuova Zelanda si disputerà a Roma, allo Stadio “Olimpico”, ed avrà inizio alle ore 14.00: si tratta della sfida che apre anche per l’Italia la finestra internazionale dei Test Match autunnali 2021 di rugby, che caratterizzerà tutto il mese.

Sulla falsariga del torneo andato in scena lo scorso anno, l’Autumn Nations Cup 2020, questo calendario di incontri prenderà il nome di Autumn Nations Series 2021: tre di questi incontri vedranno protagonisti anche l’Italia, che sfiderà, nell’ordine, dopo la Nuova Zelanda, sempre in casa, anche Argentina ed Uruguay.

Il primo dei Test Match delle Autumn Nations Series 2021 dell’Italia sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, ed in diretta streaming su Sky Go e NOW. Il primo tre incontri che vedranno protagonista l’Italia, inoltre, sarà trasmesso anche in chiaro su TV8, ed in streaming su tv8.it.

FORMAZIONI ITALIA-NUOVA ZELANDA AUTUMN NATIONS SERIES 2021

ITALIA

15 Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 22 caps)

14 Federico MORI (Bordeaux, 9 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 5 caps)

12 Marco ZANON (Benetton Rugby, 6 caps)

11 Montanna IOANE (Benetton Rugby, 6 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 10 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby 7 caps)

8 Renato GIAMMARIOLI (Zebre Parma, 4 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 7 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 33 caps)

5 David SISI (Zebre Parma, 15 caps)

4 Marco FUSER (Newcastle Falcons, 33 caps)

3 Marco RICCIONI (Saracens, 15 caps)

2 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 6 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 12 caps)

A disposizione:

16 Luca BIGI (Zebre Parma 37 caps)

17 Ivan NEMER (Benetton Ruby, esordiente)

18 Pietro CECCARELLI (Brive, 14 caps)

19 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 13 caps)

20 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 22 caps)

21 Abraham STEYN (Benetton Rugby, 44 caps)

22 Callum BRALEY (Benetton Rugby, 10 caps)

23 Carlo CANNA (Zebre Parma, 52 caps)

NUOVA ZELANDA

15 Damian McKenzie (38 caps)

14 Sevu Reece (15 caps)

13 Braydon Ennor (3 caps)

12 Quinn Tupaea (5 caps)

11 George Bridge (11 caps)

10 Richie Mo’unga (29 caps)

9 Brad Weber (15 caps)

8 Hoskins Sotutu (9 caps)

7 Same Cane (75 caps) – capitano

6 Luke Jacobson (11 caps)

5 Josh Lord (1 cap)

4 Tupou Vaa’i (9 caps)

3 Tyrel Lomax (12 caps)

2 Dane Coles (77 caps)

1 George Bower (9 caps)

A disposizione:

16 Asafo Aumua (5 caps)

17 Ethan de Groot (3 caps)

18 Ofa Tuungafasi (42 caps)

19 Samuel Whitelock (129 caps)

20 Shannon Frizell (15 caps)

21 Finlay Christie (4 caps)

22 David Havili (12 caps)

23 Jordie Barrett (32 caps)

PROGRAMMA ITALIA-NUOVA ZELANDA AUTUMN NATIONS SERIES 2021

Sabato 6 novembre, ore 14.00

Roma, Stadio “Olimpico”

Italia-Nuova Zelanda

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, TV8

Diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it

Foto: LaPresse