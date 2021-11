Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: Bolzano, super blitz a Salisburgo! Red Bull battuti 4-1

Nel segno del quattro. Il Bolzano trova la quarta vittoria di fila nell’ICE League 2021-2022 di hockey su ghiaccio travolgendo 1-4, in casa loro, i Red Bull Salisburgo.

E pensare che gli austriaci erano anche passati in vantaggio, con Peter Schneider, dopo dodici secondi. Ma da lì in poi, non c’è stata partita. L’1-1 di Brett Findlay e il primo periodo chiuso in parità, poi l’1-2 di Leonardo Felicetti a certificare il sorpasso e infine, nel terzo e ultimo tempo, l’1-3 e l’1-4 in rapida successione, prima con Domenic Alberga e poi con Keegan Lowe.

Game, set & match: per utilizzare una metafora tennistica.

Per Bernard e soci i prossimi appuntamenti da segnare sul calendario saranno venerdì sera, per la sfida del Merkur Eisstadion contro i Graz99ers, e domenica 7 novembre, alle ore 16:00, in casa, contro l’EC GRAND Immo VSV. Val Pusteria invece il 5 novembre sarà ospite del Hydro Fehervar AV 19.

Il tabellino di Red Bull Salisburgo-Bolzano Hockey

EC Red Bull Salzburg – HCB Alto Adige Alperia 1 – 4 [1-1; 0-0; 0-3]

Reti: 00:12 Peter Schneider (1-0); 04:49 Brett Findlay (1-1); 44:53 Leonardo Felicetti (1-2); 50:18 Domenic Alberga (1-3); 51:26 Keegan Lowe (1-4)

Arbitri: Ofner, Zrnic / Nothegger, Seewald

Spettatori: 1.545

Foto: Vanna Antonello