Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: Bolzano si ferma in casa del Graz. Cade Val Pusteria

Si interrompe bruscamente la striscia positiva di Bolzano nell’Ice League 2021-2022 di hockey sul ghiaccio. Dopo quattro vittorie consecutive infatti i ragazzi di coach Doug Mason hanno perso per 4-0 in casa del Graz, partita valida per la sedicesima giornata della stagione regolare.

La compagine altoatesina ha subito il primo arrembaggio al dodicesimo minuto del primo periodo con la rete di Kirchschlager, incassando dopo poco più di sessanta secondi il raddoppio di Kain. Dopo una seconda frazione più equilibrata, conclusa senza cambiamenti, i padroni di casa hanno mandato in cassaforte l’incontro siglando prima il 3-0 in power play di Hjalmasson nel terzo periodo e firmando il poker grazie alla rete a porta vuota di Gordon arrivata proprio nelle battute finali del match.

Val Pusteria ci prova invece fino all’ultimo contro il Fehrvar AV19 in uno scoppiettante e divertentissimo incontro risolto solo all’extra time. Sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio nella prima frazione, precisamente al 7:23 con Hanna, salvo poi essere ripresi al 13:52 da Kurlait e successivamente sorpassati al 7:21 del secondo periodo per via del goal Mihaly. Ma gli uomini di Luciano Basile non ci stanno, riacciuffando i rivali con Hannoun dopo 3 minuti. Una gioia che dura poco, perché ecco che al 14:26 gli ungheresi salgono in cattedra siglando il 3-2 con Sarauer. Non molla però Valpusteria, abile a pareggiare ancora i conti dopo appena 57 secondi dall’inizio del terzo periodo per via del goal di Stukel. Il copione dunque si ripete con il nuovo tentativo di allungo per il Fehvar che mette di nuovo il muso davanti con Kurlat al 2:50 per essere ripreso da Mantinger. Ci vorranno quindi quattro minuti dei tempi supplementari per segnare il vantaggio definitivo della squadra di casa grazie ancora a Sarauer, facendo tornare gli avversari a casa a mani vuote, alle prese con un’altra sconfitta maturata lottando.

Le squadre italiane torneranno immediatamente sul ghiaccio nelle prossime ore. Val Pusteria farà visita domani, sabato 6 novembre, alle ore 17:30, ai Black Wings Linz, al momento fanalino di coda. Bolzano affronterà invece in casa domenica 7 alle ore 16:00 il Villach, team al momento posizionato a metà classifica.

