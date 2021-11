Hockey ghiaccio, Alps League 2021: Gherdeina passa a Linz, Vipiteno perde ai supplementari

Sorridono a metà le squadre italiane impegnate oggi, sabato 13 novembre, nell’Alps League 2021 di hockey su ghiaccio. Gherdeina si è infatti imposta per 1-4 in casa del Linz, Vipiteno ha invece dovuto cedere il passo a Bregenzerwald solo ai tempi supplementari, perdendo per 5-4.

Il Team della Val Gardena, dopo una difficoltà iniziale in cui è andato in svantaggio, ha tirato fuori gli artigli pareggiando i conti nel secondo periodo, allungando poi in modo netto nella terza frazione, caratterizzata da ben due reti nell’arco di appena un minuto, siglando il colpo mortifero al 19:25 del terzo periodo con la rete a porta vuota di Nocker con cui ha conquistato l’ennesimo successo consecutivo della stagione.

Gara pazza invece in quel di Dornbirn, dove i ragazzi di coach Whitecotton sono riusciti, sul risultato di 3-0 al nono minuto del secondo parziale, a risalire con orgoglio la china, portando via via il match ai supplementari con il risultato di 4-4. A decidere la partita all’extra time è stato però uno dei capisaldi della compagine avversaria, Lipsbergs, con una bordata arrivata praticamente al terzo minuto.

Gherdeina e Vipiteno torneranno sul ghiaccio, rispettivamente contro il Feldkirch e il Ritten, giovedì 18 novembre.

Foto: Carola Semino