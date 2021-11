Hockey, Alps League 2021-2022: Renon cade pesantemente in casa contro Jesenice

Non è stata una buona serata per l’hockey italiano nell’Alps League 2021-2022. Nell’unico match in agenda infatti il Renon ha ceduto in casa per 2-8 agli sloveni del Jesenice. Andiamo a vedere come sono quindi andate le cose in pista.

E pensare che le cose non erano partite neanche male: al vantaggio ospite di Elo, aveva infatti risposto Lutz, per l’1-1 di fine primo periodo. Nel secondo terzo di gara però, il crollo. Gli ospiti decollano. Prima Rajsar, poi Pance, Ulamec e Glavic: tutti i rapida successione, per l’1-5 che fa cedere Renon, incapace di reagire.

Schiaffoni da ko, tanto che la forbice si allarga sino all’1-7, per effetto delle reti di ancora di Pance e Glavic. Ultimi venti minuti. Botta e risposta che serve solo a definire il risultato: Rajsar fa 1-8, Kostner allevia leggermente le sofferenze del team italiano col punto del 2-8.

Per Renon è una serata da dimenticare, ma giovedì ci sarà subito la chance di rifarsi nel derby contro Vipiteno. Oltre a questo match poi, in ottica italiana, spiccano le gare EC Kac Future Team-Cortina e Red Bull Hockey Juniors-Merano, senza dimenticare BEMER Veu-Gherdeina e Fassa-Kitzbuel.

Foto: Credit Max Pattis