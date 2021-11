Golf: Francesco Laporta è 2° a metà AVIV Dubai Championship 2021. Guida Rozner, avanzano Edoardo Molinari e Migliozzi

Si è concluso il secondo giro dell’AVIV Dubai Championship 2021, in corso di svolgimento al Jumeirah Golf Estates di Dubai, e precisamente sul Fire Course (l’Earth verrà utilizzato la settimana prossima). C’è il francese Antoine Rozner al comando: per lui, su questo par 72, arriva un -8 che lo colloca al comando, facendogli fare un grande balzo in classifica e candidandolo per la terza vittoria in meno di un anno sull’European Tour.

Al secondo posto (-14) c’è una coppia formata dal danese Joachim Hansen e, soprattutto, da Francesco Laporta, che recupera ancora da sesto che era ieri.-5 per l’uno, -8 per l’italiano, che ricomincerà domani dall’ultima partenza a seguito della gran performance nella mattina odierna (Hansen e Rozner hanno girato più in là nella giornata). Decisiva per Laporta un’affondata nelle ultime sei buche, con cinque birdie di cui quattro consecutivi dalla 15 in poi.

Quarto da solo a -13 il finlandese Kalle Samooja (anche per lui -8 odierno), mentre sono quinti a -12 i due inglesi Paul Waring e Tommy Fleetwood. -11, invece, per il quartetto dei settimi, il francese Robin Roussel (quarto -8 di giornata), il sudafricano Dean Burmester, l’americano Sean Crocker e l’austriaco Bernd Wiesberger.

Un quinto -8 lo realizza lo spagnolo Jorge Campillo, che è 17° nel gruppo comprendente anche un bravo Edoardo Molinari, autore di un 66 che ad oggi lo porterebbe al 58° posto della Race to Dubai. Se i citati sono a -9 complessivamente, c’è il -8 per Guido Migliozzi (che gira di nuovo in 68 colpi), 25° nello stesso gruppo del tedesco Martin Kaymer.

Molto sfortunato Nino Bertasio, che proprio all’ultimo deve subire il taglio nonostante lo score di -4: per lui c’è il 70° posto. Niente weekend, e stavolta fa anche più male del solito, per Renato Paratore: non gli basta il 69 per riparare a un bruttissimo 79 della prima giornata, chiude 110°.

