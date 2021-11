Giorgia Villa si è infortunata alla caviglia sinistra durante il Memorial Gander, gara del suo rientro in pedana andata in scena ieri a Morges (Svizzera). L’azzurra, che tornava a indossare il body a quattro mesi di distanza dalla distorsione alla stessa caviglia che le impedì di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (la rimediò ai Campionati Italiani Assoluti di inizio luglio, in cui vinse il concorso generale individuale), ha accusato una fitta di dolore durante il suo esercizio alla trave, abbandonando poi la prova prima di esibirsi al corpo libero.

Il DT Enrico Casella ha tranquillizzato riguardo alle condizioni fisiche della capitana delle Fate, bronzo con la squadra ai Mondiali 2019, attraverso i canali federali: “Giorgia non ha caricato. Ha sentito dolore sulla piroetta. Non dovrebbe essere nulla di grave ma per non sottoporla ad ulteriori rischi su una recidiva le eviteremo anche la Swiss Cup“. La speranza è dunque che non ci siano complicazioni e che la 18enne bergamasca possa continuare il percorso di rientro in vista di un 2022 che si spera possa essere promettente.

L’azzurra non sarà dunque in gara domenica 7 novembre a Zurigo per la Swiss Cup, per l’occasione verrà sostituita da Alice D’Amato, di rientro dai convincenti Mondiali di Kitakyushu e protagonista anche ai Giochi. La 18enne genovese sarà affiancata da Stefano Patron.

Giorgia Villa ha scritto questo post sul suo profilo Instagram: “La vita ti mette davanti a tanti ostacoli, che certe volte sembrano impossibili da superare… Ieri doveva essere il mio ritorno, quello che attendevo ormai da tanti mesi ma che purtroppo non è andato come speravo… Sono stati mesi duri da accettare ma soprattutto difficili mentalmente da superare ma sono andata avanti nonostante ciò… sono tornata in palestra dopo quella grossa batosta di luglio con tanta voglia di tornare a far vedere quanto valgo, ho ricominciato a lavorare tantissimo per tornare in forma e per cercare di rientrare a gareggiare il prima possibile…

Sono sicura che ci riuscirò prima o poi! Grazie per tutti i messaggi e grazie per il sostegno e l’affetto che mi avete dato! Mi rialzerò anche questa volta sempre con il sorriso“.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi