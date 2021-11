Alice D’Amato parteciperà alla Swiss Cup, classica gara internazionale di ginnastica artistica che andrà in scena domenica 7 novembre a Zurigo (Svizzera). All’evento avrebbe dovuto partecipare Giorgia Villa, ma si è deciso di lasciare a riposo la bergamasca dopo la fitta risentita alla caviglia sinistra in occasione del Memorial Gander di venerdì sera. La capitana delle Fate evita giustamente, a scopo precauzionale, la doppietta in terra elvetica (l’infortunio non dovrebbe comunque essere nulla di grave, a breve ci saranno tutti gli accertamenti medici del caso) e così per l’appuntamento è stata convocata la genovese, bronzo con la squadra ai Mondiali 2019.

La 18enne, reduce dalle ottime prestazioni offerte alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ai recenti Mondiali 2021 a Kitakyushu, sarà così impegnata in gara a due settimane di distanza dalla rassegna iridata, dove è stata ottava nella finale all-around. L’azzurra cercherà chiaramente di ben figurare in questa competizione a coppie miste, dove sarà affiancata da Stefano Patron (i punteggi ottenuti dai due atleti vengono sommati tra loro in modo da ottenere la classifica generale).

I favoriti della vigilia sono i russi Angelina Melnikova (fresca Campionessa del Mondo all-around e vincitrice del Memorial Gander) e Nikita Nagornyy (iridato sul giro completo nel 2019 e fresco di medaglie olimpiche). Riflettori puntati anche sugli statunitensi Olivia Greaves e Yul Moldauer (vincitore al Gander).

In gara anche i francesi Tais Boura e Leo Saladino, i tedeschi Kim Bui e Felix Remuta, gli ucraini Yelyzaveta Hubareva e Illia Kovtun (bronzo iridato nel concorso generale), i turchi Goksu Uctas Sanli e Ahmet Onder, gli austriaci Marlies Maennersdorfer e Alexander Benda, le coppie svizzere Stefanie Siegenthaler/Henji Mboyo e Lena Bickel/Noe Seifert.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi