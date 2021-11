Giorgia Villa si è infortunata ieri sera in occasione del Memorial Gander, classico meeting internazionale di ginnastica artistica giunto alla 38ma edizione. La capitana delle Fate, bronzo con la squadra ai Mondiali 2019, tornava in gara a quattro mesi di distanza dalla distorsione alla caviglia rimediata ai Campionati Italiani Assoluti (vinse il titolo all-around) che le impedì di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

La 18enne ha lavorato alacremente in questo periodo, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle quella cocente delusione e per tornare il prima possibile in pedana. Si era scelto l’evento di Morges (Svizzera) per testare la condizione e mettere i primi mattoncini sul grande rilancio in vista del 2022, ma purtroppo l’azzurra ha accusato una fitta al piede sinistro mentre si stava esibendo alla trave.

A quel punto Giorgia Villa ha deciso di interrompere la propria prova, non presentandosi al corpo libero come era invece da programma. Per la cronaca ricordiamo che ha concluso al nono posto con 25.150: sugli staggi ha presentato un esercizio da 5.6 di D Score ottenendo un complessivo 12.750, mentre sui 10 cm è partita da 5.4 ed è stata valutata con un totale di 12.400.

Giorgia Villa ha poi postato sul suo profilo Instagram la foto della sua caviglia: inizialmente le è stato apposto del ghiaccio, poi verso la 01.00 di notte era decisamente gonfia. Verranno svolti tutti gli accertamenti del caso, con la speranza che non sia nulla di grave. La ginnasta ha pubblicato anche un lungo messaggio, che si conclude con una frase a effetto: “Mi rialzerò anche questa volta sempre con il sorriso“.

Questo il post della nostra portacolori: “La vita ti mette davanti a tanti ostacoli, che certe volte sembrano impossibili da superare… Ieri doveva essere il mio ritorno, quello che attendevo ormai da tanti mesi ma che purtroppo non è andato come speravo… Sono stati mesi duri da accettare ma soprattutto difficili mentalmente da superare ma sono andata avanti nonostante ciò… sono tornata in palestra dopo quella grossa batosta di luglio con tanta voglia di tornare a far vedere quanto valgo, ho ricominciato a lavorare tantissimo per tornare in forma e per cercare di rientrare a gareggiare il prima possibile…

Sono sicura che ci riuscirò prima o poi! Grazie per tutti i messaggi e grazie per il sostegno e l’affetto che mi avete dato! Mi rialzerò anche questa volta sempre con il sorriso“.

