34 anni. Da tanto si prolungava il digiuno per la nazionale italiana di football americano nei Campionati Europei. L’ultimo trionfo era, infatti, datato 1987, ma questa astinenza si è fortunatamente interrotta ieri, nella finale dell’edizione 2021 della kermesse continentale. Il Blue Team, infatti, ha schiantato la Svezia a domicilio, per mezzo di un match ai limiti della perfezione.

La compagine allenata dall’head coach Davide Giuliano (game plan impeccabile per l’occasione) ha azzeccato veramente tutto nell’ultimo atto disputato ieri al Malmoe Stadion dell’omonima città svedese. Sui due lati del campo la nostra compagine ha girato al massimo, con un attacco inesorabile specialmente per via aerea e, soprattutto, una difesa che ha soffocato ogni possibile tentativo della nazionale delle Tre Corone.

Il primo tempo, poi, è stato letteralmente poesia. In attacco il quarterback Zahradka ha martellato sul profondo la secondaria della Svezia, trovando a ripetizione Bouah e Alinovi, scavando un solco clamoroso a livello di punteggio. Anzi, la difesa scandinava ha peggiorato la situazione collezionando una serie notevole di “flags” per penalità assortite, spesso colpi in ritardo ai nostri ricevitori, che spiegavano perfettamente la frustrazione. Con l’aiuto anche del running back Gentili, il Blue Team ha chiuso il primo tempo sul 34-0, sostanzialmente chiudendo i conti già in anticipo.

Nel secondo tempo, infatti, i nostri alfieri hanno provato a gestire il cronometro, concedendo però qualche chance di troppo ai rivali, sotto forma di un fumble su un ritorno di punt ed un intercetto lanciato da Zahradka, quando forse sarebbe stato meglio gestire il gioco con qualche corsa in più. Se l’attacco ha iniziato a rallentare, la difesa ha proseguito nel suo monologo, fermando in totale per tre “quarti tentativi” avversari, sommergendo di sack il QB Juhlin e, sostanzialmente, bloccando la Svezia e ogni suo tentativo.

Una partita perfetta, in poche parole, giunta proprio nel momento più importante. L’Italia sale con pienissimo merito sul trono d’Europa ed è campione per il 2021. Un risultato giunto non certo per caso, ma grazie ad una programmazione ed una crescita di squadra che merita ogni applauso.

Foto: Facebook FIDAF