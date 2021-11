Fenerbahce-Olimpia Milano, Eurolega basket: programma, orario, quando si gioca, canali tv

Nona giornata dell’Eurolega 2021-2022 e impegno esterno questa settimana per l’Olimpia Milano, che affronta in Turchia il Fernbahce. Sfida importante per i ragazzi di Ettore Messina dopo la fondamentale vittoria con il Barcellona per continuare la corsa in vetta e allungare su una potenziale avversaria in chiave playoff.

Datome e compagni hanno dato un segnale importante alle avversarie battendo il Barcellona, sia mostrando la superiorità netta nei primi tre quarti, sia non crollando dopo la rimonta spagnola e allungando nuovamente nel finale. Settimo successo su otto gare per Milano che, in questo avvio di stagione, ha saputo battere già le altre tre formazioni arrivate alle Final Four un anno fa e, ancor più importante, vincendo contro tre formazioni che attualmente occupano la top 8 di Eurolega.

Di contro il Fenerbahce è decimo in classifica con sei punti e solo tre vittorie all’attivo. I turchi nell’ultimo turno hanno dato, però, un’importante scossa alla classifica andando a espugnare per 82-91 il campo del CSKA Mosca dopo tre sconfitte consecutive e cercano una seconda vittoria di fila per ritornare in corsa per un posto tra le otto migliori d’Europa.

Qui di seguito il programma completo di Fenerbahce Beko Istanbul-A|X Armani Exchange Milano, match valevole per la nona giornata dell’Eurolega 2021-2022. Sarà possibile seguire l’incontro solo in diretta televisiva su Sky Sport Arena ed in streaming su SkyGo ed Eleven Sports.

FENERBAHCE-OLIMPIA MILANO, EUROLEGA 2021-2022: PROGRAMMA

VENERDI’ 12 NOVEMBRE

ore 18.45 Fenerbahce Beko Istanbul-A|X Armani Exchange Milano

FENERBAHCE-OLIMPIA MILANO, EUROLEGA 2021-2022: TV E STREAMING

DIRETTA TELEVISIVA – Sky Sport Arena (204)

DIRETTA STREAMING – SkyGo, Eleven Sports

Credit: Ciamillo