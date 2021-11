F1, tre gare al termine del Mondiale. Qatar e Arabia Saudita piste favorevoli alla Mercedes?

Mancano tre gare al termine del Mondiale di F1 2021. La lotta per il Mondiale è più che mai aperta dopo l’ennesimo duello che abbiamo vissuto questa sera tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il #44 della Mercedes ed il #33 della Red Bull si preparano per due sfide completamente inedite che potrebbero decidere le sorti del titolo piloti e costruttori.

La prima è prevista settimana prossima in quel di Losail, la seconda si svolgerà a dicembre in a Jeddah. Si terminerà poi in ad Abu Dhabi, circuito che negli ultimi mesi è stato riconfigurato al fine di garantire gare più spettacolari. Tre incognite sono di fatto all’orizzonte, due completamente inedite.

La domanda è molto semplice, chi ha sulla carta un vantaggio guardando i dettagli delle due piste? La Mercedes, oltremodo competitiva sui rettilinei brasiliani, dovrebbe avere il favore del pronostico a Jeddah che è strato presentato come il circuito cittadino più veloce al mondo. Non conosciamo altro di una pista che di fatto è stata ultimata nelle scorse settimane. Oltre a qualche video al simulatore non ci sono ulteriori dettagli per un tracciato che si prospetta molto particolare.

Discorso differente per Qatar. Il Losail International Circuit è noto per il mondo delle due ruote, un po’ meno per le auto. Il ‘Circus’ si ritroverà ad affrontare una pista che ha una lunghissima parte mista intervallata da un importante rettilineo principale che in teoria dovrebbe favorire le monoposto tedesche. Sulla carta sarebbe quindi ancora Hamilton a partire in vantaggio, un ipotesi che dovrà essere confermata sul campo visti i recenti precedenti.

Il Texas, ad esempio, avrebbe dovuto premiare la Mercedes, una tendenza che non è stata confermata visto il dominio imposto da Max Verstappen. L’appuntamento è per la FP1 del GP del Qatar, una sessione che risolverà in parte la prima importante incognita di questo finale di stagione.

Foto: LaPresse