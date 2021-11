F1, si lavora per un GP a Londra: due gare in Gran Bretagna nel 2023 o nel 2024?

Si è in fase avanzata. E’ qualcosa di più di una suggestione quella di una gara di F1 a Londra. Nel Regno Unito, infatti, potrebbero esserci due appuntamenti nel prossimo futuro.

Oltre al tradizionale round di Silverstone, nel 2023 o nel 2024 potrebbe essere la capitale inglese l’altra sede prescelta per ospitare un fine-settimana della massima categoria dell’automobilismo. Inutile negare che in territorio britannico il seguito che ha il Circus sia sempre molto importante e quanto ha fatto e sta facendo Lewis Hamilton è motivo di ulteriore interesse.

Per questo, stando a quanto riportato dal Daily Mail, i lavori sono a buon punto grazie ad alcune società che stanno investendo in maniera importante, come 777 Partners (società americana). Si parla di colloqui che sono già in corso con gli organizzatori della F1, visto che il sindaco di Londra avrebbe espresso il desiderio di ospitare il GP prima della scadenza del proprio mandato nel 2024.

Si va verso un doppio appuntamento nel Regno Unito? Vedremo, di sicuro da parte di Josh Wander, proprietario di 777 Partners, c’è grande convinzione: “Speriamo davvero che accada, siamo molto eccitati. Ci sarà un’atmosfera elettrizzante quando i più grandi atleti nel mondo con le loro enormi fanbase, sponsor e compagnie conosciute in tutto il mondo, arriveranno nel weekend per la corsa. Più importante, costruiremo un complesso sportivo e di intrattenimento di livello mondiale che possa tornare utile alla comunità per tutto l’anno e rivalutare le aree circostanti. È il tipo di investimento che non puoi quantificare fino a quando non accada, ma l’impatto sarebbe evidente“.

