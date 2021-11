Moto3, risultati FP3 GP Valencia 2021: Deniz Oncu precede Acosta, 4° Migno, 6° Foggia, 8° Nepa

Dalla squalifica (per lo spettacolare incidente provocato ad Austin) al miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio della Comunitat Valenciana, diciottesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2021. Deniz Oncu svetta nella classifica combinata dei tempi del weekend e prova a rimettersi in carreggiata dopo la brutta pagina texana. Sulla pista intitolata a Ricardo Tormo le condizioni meteo vedono cielo con qualche nuvola e temperature fresche, per cui i piloti hanno potuto spingere a dovere per centrare la top14.

Nella FP3, quindi, è il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Tech3) a chiudere al comando con il tempo di 1:39.256, secondo crono per il neo-campione del mondo, Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) con un distacco di 99 millesimi, mentre è terzo l’australiano Joel Kelso (KTM CIP) che, prima di finire nella ghiaia valenciana, ha staccato un ottimo 1:39.403 a 147 millesimi. I gap, come si vede, sono davvero minimi.

Quarto tempo per il nostro Andrea Migno (Honda Snipers) a 168 millesimi, quindi quinto per lo spagnolo Carlos Tatay (KTM Avintia Esponsorama) a 184, inseguito da Dennis Foggia (Honda Leopard) sesto a 205. Stesso tempo al millesimo per lo spagnolo Izan Guevara (Gas Gas Aspar), mentre è ottavo il nostro Stefano Nepa (KTM BOE) a 279 millesimi, dopo che gli è stato cancellato un tempo che lo avrebbe portato in seconda posizione. Nono il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) a 362 millesimi, quindi decimo Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) a 439.

Si ferma in 13a posizione, ma rimane fuori dalla top14 combinata, Niccolò Antonelli (KTM Avintia VR46) a 734 millesimi, quindicesimo lo spagnolo Sergio Garcia (Gas Gas Aspar) a 912, quindi diciannovesimo il nostro Alberto Surra (Honda Snipers) a 1.196, davanti a Riccardo Rossi (KTM BOE) a 1.224.

A questo punto la classe più leggera si concentra in vista delle qualifiche che scatteranno alle ore 12.35 con la Q1 e che, come sempre, andranno a comporre l’ultima griglia di partenza della stagione, ovvero della gara di domani che prenderà il via alle ore 11.00.

Credit: MotoGP.com Press