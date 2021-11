F1, Oliver Bearman e Rafael Chaves Cȃmara entrano nella FDA

Oliver Bearman e Rafael Chaves Cȃmara sono entrati ufficialmente nella FDA (Ferrari Driver Accademy). Il britannico ed il brasiliano faranno parte del progetto della Rossa che continua a credere nel proprio programma di giovani talenti.

Il primo nome è senza dubbio da tenere d’occhio visto il doppio successo nel 2021 nella F4 italiana ed in quella tedesca. Il risultato è notevole per il britannico classe 2005 che termina una stagione da incorniciare. Sono infatti 11 i successi dell’inglese nella serie tricolore in 21 prove sfiorando il record di otto affermazioni consecutive. Non sono mancate le affermazioni in Germania (6), realtà vinta nel championship decider di ieri al Nuerburgring.

Discorso diverso per Rafael Chaves Cȃmara, pilota brasiliano che ha vinto ad Adria (Veneto) la WSK Champions Cup e la WSK Super Master Cup. Il sudamericano ha rilasciato alla stampa ai microfoni della Ferrari: “Sono molto felice di essere stato scelto dalla Ferrari Driver Academy. È un’opportunità unica per me e farò del mio meglio per ripagare la fiducia dimostrata in me”.

Non è mancato il commento da parte di Marco Matassa, responsabile della Ferrari Driver Academy. “Sono molto felice di dare il benvenuto a Oliver e Rafael nella Ferrari Driver Academy. Durante i giorni trascorsi a Maranello e Fiorano, Bearman ha mostrato tutte le qualità emerse durante la sua stagione di Formula 4. Oltre alla sua velocità di base anche anche la capacità di dare un buon feedback agli ingegneri e riesce capire in quali aree può migliorare, mettendo in pratica ciò che gli è stato detto di fare prima di scendere in pista per la prima volta”.

Foto: LaPresse