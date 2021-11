F1, nuovo simulatore della Ferrari pronto per essere usato in uno degli ultimi GP del Mondiale 2021

Il GP del Brasile, quartultima tappa del Mondiale 2021 di F1, ha garantito alla Ferrari un buon tesoretto nella lotta contro la McLaren per l’arcinoto terzo posto nel campionato costruttori.

La scuderia nostrana, grazie al quinto posto del monegasco Charles Leclerc e al sesto dello spagnolo Carlos Sainz, ha portato a 31.5 i punti di margine nei confronti dei rivali di Woking e quindi si guarda agli ultimi tre fine-settimana di questa stagione con fiducia.

Non è un mistero che la Rossa, come tutti del resto, stia investendo energie e risorse per arrivare al meglio al 2022, l’annata della ‘rivoluzione tecnica’. Nuove macchine e nuovi concetti saranno proposti e la Ferrari non vuol farsi trovare impreparata. Per questo, come riferito da it.motorsport.com, a Maranello si sta portando a compimento un’opera di adeguamento del Reparto Corse. In particolare, una grande attenzione è dedicata al nuovo simulatore.

Una struttura che offre massima larghezza di banda con una latenza minima integrando il software all’hardware, rimuovendo ogni possibile gap tra il pilota e l’acquisizione dei dati. Uno strumento fondamentale nell’opera di sviluppo del progetto 2022. “Il simulatore lo stiamo commissionando, vale a dire che stiamo ultimando la messa a punto, dopo aver fatto un confronto di dati con il vecchio. La nostra intenzione è di utilizzarlo in modo ufficiale da qui alla fine della stagione per la preparazione di un GP, affinché possa essere omologato a tutti gli effetti e sia pronto per la prossima stagione”, le parole di Binotto.

Ci si augura che queste siano le giuste premesse per una monoposto, quella dell’anno venturo, che possa nascere sotto una stella decisamente migliore di quella della SF1000 di cui la SF21 è discendente inevitabilmente per quanto previsto dai regolamenti.

Foto: LiveMedia/Dppi