F1, Nico Hulkenberg rinuncia alla IndyCar per motivi familiari. Futuro ancora incerto per il tedesco

Nico Hulkenberg non prenderà parte al prossimo campionato IndyCar nel 2022. A renderlo noto è lo stesso pilota tedesco tramite un post su Twitter, in cui ha dichiarato di non voler affrontare questa nuova avventura professionale per motivi familiari.

“Rapido aggiornamento per quanto riguarda la IndyCar. E’ stato emozionante fare un test su quelle vetture 2 settimane fa e sono grato all’Arrow McLaren SP per questa opportunità. Tuttavia, per motivi personali, ho deciso di non proseguire a perseguire quell’avventura. Vi terrò informati sui miei piani futuri“, scrive Hulkenberg.

Quick update regarding Indycar: It was exciting to test an Indycar two weeks ago and I am grateful to @ArrowMcLarenSP for this opportunity. However for personal reasons I decided not to go ahead with it. Keep you posted on my future plans. #WeRideOn — Nico Hülkenberg (@HulkHulkenberg) November 4, 2021

Nelle ultime settimane l’attuale riserva del team Aston Martin di Formula 1 aveva effettuato un test con il team Arrow McLaren SP al Barber Motorsport Park per cercare di valutare un potenziale futuro in IndyCar, completando circa 100 giri.

Nico era nella parte alta della lista di piloti in lizza per entrare nella line-up piloti 2022 del team Arrow McLaren SP (come confermato da Zak Brown, amministratore delegato della McLaren), ma recentemente è diventato padre ed un suo impiego a tempo pieno negli Stati Uniti sarebbe stato troppo complesso per lui e per la sua famiglia.

Foto: Lapresse