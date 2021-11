F1 in tv, orari GP Brasile 2021: programma prove libere e qualifiche, streaming, palinsesto TV8 e Sky

La F1 continua senza sosta e dopo il round messicano si sposta in Brasile per il diciannovesimo atto della stagione 2021. Lo spettacolo è assicurato in quel di Interlagos, tracciato che torna nel calendario della massima formula dopo un anno d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria.

Il secondo appuntamento sudamericano sarà in un certo senso speciale visto che assisteremo alla terza ed ultima Sprint Race del 2021 dopo Silverstone (Gran Bretagna) e Monza (Italia). La prova si svolgerà sabato pomeriggio e determinerà la griglia di partenza per la competizione che vivremo domenica pomeriggio.

Continua nell’impianto di San Paolo la battaglia tra il britannico Lewis Hamilton e l’olandese Max Verstappen (Red Bull). Come sempre occhi puntati sulle Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz, pronti a lottare contro le McLaren per il terzo posto assoluto nella classifica generale.

Le prove libere e le qualifiche del Gran Premio del Brasile 2021 saranno proposte in diretta questa sera ed in esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) ed in streaming su SkyGO e NowTV. TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky) offrirà in differita le qualifiche nella giornata di domani, mentre OA Sport vi aggiornerà costantemente con la Diretta Live.

