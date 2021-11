F1 in tv, GP Messico 2021: programma Sky e TV8, orari, streaming

Il Circus della F1 torna nuovamente in scena per il quintultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Città del Messico le emozioni non mancheranno per la lotta iridata.

L’olandese della Red Bull Max Verstappen arriva all’appuntamento con 12 punti di vantaggio sul britannico Lewis Hamilton. Il neerlandese, vittorioso ad Austin (Stati Uniti), ha aumento il proprio margine nei confronti del campione del mondo in carica, chiamato a reagire nel fine-settimana che sta per arrivare. Se si guarda però allo storico Max si è imposto in due circostanze su questo circuito e tradizionalmente il motore Honda si adatta alle condizioni, ovvero di altura.

In un contesto così particolare si spera che la Ferrari possa ritagliarsi un ruolo importante. La Rossa, con la nuova power uniti, ha mostrato degli evidenti passi in avanti, ma l’eccellenza è ancora sensibilmente distante. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz si augurano comunque di terminare davanti alla McLaren e prendersi il terzo posto nella classifica dei costruttori.

Di seguito il programma del fine-settimana messicano e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP MESSICO F1 2021

VENERDI’ 5 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 18.30-19.30, Prove libere 1

Ore 22.00-23.00, Prove libere 2

SABATO 6 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 18.00-19.00, Prove libere 3

Ore 21.00, Qualifiche

DOMENICA 7 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 20.00, Gara

PROGRAMMA GP MESSICO F1 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio del Messico sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201), dove saranno proposte tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere, riservata solo a Sky Sport.

STREAMING – Il Gran Premio del Messico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NOW. Inoltre sarà visibile la differita di qualifiche e gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA SKY SPORT

GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE

Ore 22.30: Paddock Live Pit Walk

Ore 23.30: conferenza stampa

VENERDI’ 5 NOVEMBRE

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.30: prove libere 1 F1

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21.45: Paddock Live

Ore 22.00: prove libere 2 F1

Ore 23.00: Paddock Live

Ore 23.30: conferenza stampa team

Ore 00.00 del 6 novembre: Paddock Live Show

SABATO 6 NOVEMBRE

Ore 17.45: Paddock Live

Ore 18.00: prove libere 3 F1

Ore 19.00: Paddock Live

Ore 20.15: #skymotori

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 21.00: qualifiche F1

Ore 22.15: Paddock Live

Ore 23.30: Paddock Live Show

DOMENICA 7 NOVEMBRE

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 20.00: gara F1

Ore 22.00: Paddock Live

Ore 22.30: #skymotori

Ore 00.00 lunedì 8 novembre: Race Anatomy F1

PROGRAMMA TV8

SABATO 6 NOVEMBRE

Ore 23.15, F1, Qualifiche, differita

DOMENICA 7 NOVEMBRE

Ore 23.00, F1, Gara, differita

