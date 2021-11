F1, Hamilton e il pericolo di una squalifica, Verstappen alla finestra. Ferrari per sfruttare le chance della Sprint Race

La nottata porterà consiglio? Lo scopriremo. Di sicuro quanto accaduto nel day-1 del weekend di Interlagos (Brasile), sede del quartultimo round del Mondiale 2021 di F1, avrebbe dato ispirazione ad Agatha Christie. Parlare di “Giallo a San Paolo” può sembrare esagerato, ma neanche tanto. Giusto però ripercorrere le tappe del primo giorno brasiliano per comprendere quanto potrà accadere nella Sprint Race odierna.

Nelle qualifiche per delineare la griglia di partenza della Sprint Qualifying, Lewis Hamilton ha mostrato chiari segnali di vitalità. Il britannico della Mercedes ha risposto da campione dopo quanto accaduto in Messico e la vittoria dell’olandese della Red Bull Max Verstappen. Lewis, con determinazione, si è preso questa p.1 con il tempo di 1’07″934 precedendo Verstappen (1’08″372) e il team-mate Valtteri Bottas (1’08″469). Conclusione: W12 più in palla di quello che ci aspettava su questo tracciato e RB16B non trascendentale, citando il quarto tempo del messicano Sergio Perez (1’08″483). Per la cronaca Ferrari in sesta e settima posizione con lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc, nuovamente alle spalle del francese Pierre Gasly (AlphaTauri) come a Città del Messico.

Per Lewis però le complicazioni non sono mancate e non mancheranno. In primis, la sostituzione del motore endotermico (quinta unità) è costata cinque posizioni di penalità, che il britannico dovrà scontare in griglia di partenza nella gara domenicale. Pertanto se l’asso nativo di Stevenage dovesse imporsi nella Sprint Race partirebbe sesto domenica. C’è però un’altra variabile nell’intricato fine-settimana brasiliano.

Hamilton, infatti, è finito sotto investigazione dalla FIA dopo che una irregolarità è stata riscontrata sulla sua monoposto. Come riportato nel rapporto del delegato della FIA Jo Bauer: “Le posizioni della parte superiore dell’ala anteriore sono state verificate secondo quanto prevede l’Articolo 3-6.3 del Regolamento Tecnico della Formula 1. L’esigenza della distanza minima è stata rispettata. Ma quella della distanza massimale di 85mm, dove il sistema DRS è testato secondo la direttiva tecnica TD/011-19, non è stato rispettato. Porto a conoscenza dei commissari questo dossier perchè venga esaminato“,

Alle 19.15 locali di ieri sono stati chiamati a rapporto dai commissari gli uomini della Mercedes, che si sono intrattenuti per circa un’ora. In caso di conferma della irregolarità, Lewis dovrebbe partire ultimo nella Sprint Qualifying di oggi e scontare le cinque posizioni citate domenica. Alla fine della fiera, gli Stewards hanno deciso di non decidere, incaricando il delegato tecnico di supervisionare lo smontaggio dell’ala posteriore Mercedes, che verrà sigillata e messa sotto sequestro in attesa di ulteriori evidenze che permetteranno di emettere un verdetto. Il giudizio dei commissari sarà noto nella mattinata di sabato brasiliana.

No decision from the FIA until the morning – stewards awaiting further evidence #F1 — Luke Smith (@LukeSmithF1) November 13, 2021

In questa situazione davvero incredibile, Verstappen potrebbe beneficiarne, essendo nelle possibilità di conquistare la pole-position e di partire da una posizione privilegiata nel GP. Attenzione però perché i colpi di scena non sono finiti. Come riportato dal collega di Sky Sport Carlo Vanzini, sembrerebbe che Mercedes potrebbe addirittura chiedere che Max venga penalizzato per aver toccato in regime di parco chiuso (cosa tassativamente vietata da regolamento) la W12 di Hamilton, a sua volta sotto investigazione per aver usufruito di un DRS irregolare.

Vedremo che cosa accadrà. Si spera che la Rossa sappia approfittare di una situazione del genere, anche se dal punto di vista squisitamente prestazionale la SF21 ha seguito un po’ la falsariga di quanto notato in Messico: monoposto davanti a McLaren, ma dietro a un grande Gasly. Vedremo se qualcosa cambierà e se il meteo, variabile tipica di Interlagos, entrerà in gioco con l’arrivo della pioggia non escluso a priori.

Foto: LaPresse