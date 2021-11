Oggi, sabato 13 novembre, giornata di prove libere e di qualifiche per le tre classi del Motomondiale. Assisteremo all’ultimo time-attack della stagione sul circuito di Valencia (Spagna) e lo spettacolo non mancherà.

Come è noto, in MotoGP, i titoli sono stati già assegnati a Fabio Quartararo tra i piloti e alla Ducati tra i costruttori. Per cui, sul layout iberico, ci si giocherà il tutto per tutto pensando esclusivamente al successo di tappa. La Rossa, da questo punto di vista, ha dato conferma di essere una moto di alto livello su quello che è sempre stato un circuito-cruccio: una pista angusta che richiede molto in termini di guidabilità. Sotto questi aspetti il lavoro di messa a punto del team italiano è valso uno step importante rispetto al passato. E’ possibile per Francesco ‘Pecco’ Bagnaia ambire al meglio possibile, dovendo badare al compagno di squadra Jack Miller e al resto della compagnia di Borgo Panigale.

Honda, Yamaha, Suzuki e KTM spingeranno per inserirsi nella lotta. In particolare la casa dei tre diapason non è parsa così brillante, specialmente con il neo-campione del mondo Quartararo. Vedremo se oggi sarà trovata una quadra. Saranno poi le ultime qualifiche della carriera di Valentino Rossi. Il campione di Tavullia sta vivendo il fine-settimana in modo molto particolare e i tributi fattigli sono stati assai significativi e decisamente più graditi dei risultati in pista con la M1 del Team Petronas.

Di seguito il programma odierno e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP VALENCIA 2021

Sabato 13 novembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3

ore 10.55-11.35, Moto , Prove libere 3

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2

ore 15.10-15.35, Moto2, Qualifica 1

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2

PROGRAMMA GP VALENCIA 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. I canale su cui fare affidamento saranno Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), che trasmetteranno in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in diretta le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere, a eccezione della FP4 di MotoGP che sarà trasmessa, e dei warm-up che sarà curata esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), Now e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

Foto: MotoGP.com Presse