F1, GP Messico 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 5-7 novembre

La Formula Uno si è presa un weekend di sosta, ma si è trattato di un autentico respiro prima di un trittico di gare che potrebbe risultare decisivo per l’assegnazione del Mondiale 2021. Otto giorni fa Max Verstappen ha vinto il braccio di ferro texano con Lewis Hamilton, portando a 12 i propri punti di vantaggio nella classifica piloti. Al contrario, nella graduatoria costruttori è la Mercedes a menare le danze. Cionondimeno, il team anglo-tedesco si è visto avvicinato dalla Red Bull, ora distante 23 lunghezze.

Il diciottesimo round di questo durissimo match iridato andrà in scena nel weekend a Città del Messico, dove si disputerà il Gran Premio del Messico. Secondo molti addetti ai lavori si tratta di un appuntamento in cui la Mercedes sarebbe destinata a soffrire, in quanto le caratteristiche del turbo di Brixworth dovrebbero porre il team diretto da Toto Wolff in una posizione di inferiorità rispetto alla Red Bull. Sarà vero, oppure le Frecce Nere sapranno essere comunque competitive?

Dal canto suo la Ferrari è sempre più ringalluzzita dai riscontri della pista in merito all’evoluzione della power unit che guarda al 2022. Ad Austin il Cavallino Rampante ha sovrastato la McLaren, riportandosi a soli 3 punti e mezzo dal team di Woking nel Mondiale costruttori. Il tracciato messicano, con il suo lunghissimo rettilineo, rappresenterà un bel metro di giudizio in merito alla potenza dei propulsori. Chissà che quello ferrarista non sia davvero tornata al livello delle migliori. Dunque, tanti buoni motivi per seguire il GP del Messico in TV.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio del Messico sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201), dove saranno proposte tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere.

STREAMING – Il Gran Premio del Messico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre sarà visibile la differita di qualifiche e gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

PROGRAMMA GP MESSICO F1 2021

VENERDI’ 5 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 18.30-19.30, Prove libere 1

Ore 22.00-23.00, Prove libere 2

SABATO 6 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 18.00-19.00, Prove libere 3

Ore 21.00, Qualifiche

DOMENICA 7 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 20.00, Gara

